Chyba Destiny 2 Honeydew zakazující sezonu obsahu Splicer

Osud 2Nová sezóna Splicer je pro některé Guardians aktuálně nehratelná, kvůli Nová chyba, s níž se hráči i nadále setkávají: zdeOko. Tento problém brání mnoha hráčům přistát v libovolném cíli.

Poté, co jsme odehráli zahajovací misi sezóny, jsme zjistili, že nejsme schopni zahájit nové destinace v osud 2. Zdá se, že ostatní hráči čelili stejnému problému. Jakýkoli cíl ve hře, včetně těch, které jsou nutné pro postup v sezónním příběhu, nutí hráče, aby udělali chybu „Honeydew“, když jejich loď začne vstupovat do animace načítání.

Ačkoli si nejsme zcela jisti rozsahem této chyby, setkali jsme se s ní sami, stejně jako naši přátelé, Populární bannery, A Některé Redditors. Bungie Help, studiový účet Twitter zaměřený na technologie, Odhalila plány na prodloužení Osud 2Pravidelně plánovaná údržba Tři hodiny kvůli mšicím. Hráči mohou během tohoto udržovacího období stále hrát, ale mohou se setkat s dalšími chybami.

Nicméně, Bungie Help také vyšetřuje samostatný problém Hráči si nemohou koupit sezónu 14 (Season of the Splicer) na stránce sezóny ve hře. Není jasné, zda tyto dva problémy spolu souvisejí.

Bungie právě zahájil sezónu Splicer Brzy v úterý ráno, což zahrnuje návrat k původnímu nájezdu skleněné klenby Destiny, systému Transmog a několika novým aktivitám.

Aktualizace: Cross-play prý funguje mezi hráči na PC a Xbox Osud 2 Od úterní aktualizace, která chyby Honeydew dále komplikuje. Bungie dříve ohlásil crosssplay„Ale není připraveno se objevit až v příští sezóně – 15. sezóně, která má dorazit letos na podzim.

V pasáži výšeA Twitch Streamer JustManda Připojil se k příteli, který hraje na jiné platformě – PC na Xbox. V současné době není jasné, zda toto rané přidání do crossplay bylo zamýšleno, nebo chyba. Ale vzhledem k tomu Osud 2Současná nestabilita a nedostatek jakéhokoli oznámení od Bungie ohledně crossplay v Season of the Splicer se zdá být možné, že za chyby Honeydew je částečně odpovědné časné přidání crossplay.

Aktualizace 2 (15:45 EST): Přinesl bungee Osud 2 Offline online Provádět nouzovou údržbu. Účet nápovědy Bungie bude od nynějška aktualizovat hráče o jejich herním stavu a odhalí, kdy se Guardians mohou znovu přihlásit.

Destiny 2 je uveden do režimu offline kvůli nouzové údržbě. Připravte se na aktualizace. – Bungie Help (@BungieHelp) 11. května 2021

V současné době není jasné, zda by to Bungie potřeboval Vraťte ji zpět Osud 2 Servery„Což je něco, co studio udělalo jen několikrát. Pokud si Bungie vezme servery zpět, hráči ztratí veškerý svůj pokrok od sezóny patchů Splicera v úterý ráno.