Chytrý experiment odhaluje, jak naši předkové používali světelné zdroje v jeskyních

Před desítkami tisíc let žili lidé v jeskyních a prozkoumávali je velmi odlišným způsobem než dnes. Možná neměli moderní žárovky, ale to neznamená, že bydleli v úplné tmě.

Aby se pokusili dozvědět více o starodávném jeskynním životě – od malby skalního umění až po socializaci – tým vědců nyní vytvořil tři běžné typy starověkých osvětlovacích technik: pochodně, mazací lampy a krby.

Všechny tři byly použity v horním paleolitu počínaje asi před 50 000 lety; Tým poté provedl svá světla a prozkoumal účinky těchto světelných zdrojů v jeskyni Isuntza 1 ve Španělsku.

„Lidé [..] Potřebují světlo, aby se dostali do hlubších částí jeskyní, a jejich návštěvy v těchto místech závisí na fyzikálních vlastnostech jejich osvětlovacích systémů. “ papír.

Hořák, mazací lampa a topení. (Inaki Libano et al., Plus One 2021)

„Intenzita osvětlení, poloměr pohybu, typ záření a teplota barev světla určují vnímání prostředí a lidské využití uvnitř (například provádění uměleckých děl, pohřební činnosti a průzkum jeskyní). . “

Vědci se vybavili osmi různými lampami ve stylu artefaktů: pět pochodní vyrobených z pryskyřic břečťanu, jalovce, dubu, břízy a borovice, dvě kamenné lampy, které spalovaly živočišný tuk (kravská a jelení kostní dřeň), a malá stacionární kamna vyrobená z dub a jalovec.

Měření byla prováděna v síti jeskyně – dvou otevřených a širokých prostorech a tunelu – včetně jasu každého světelného zdroje, doby jeho trvání a teplot, které produkují.

Zdálo se, že dřevěné pochodně lépe fungují při průzkumu a pohybu: byly přiměřeně trvanlivé (průměrně 41 minut), svítily do všech směrů (téměř šest metrů nebo 20 stop) a byly snadno odkazovatelné. Mávají jim ze strany na stranu. Produkovali však také hodně kouře.

Mastné lampy fungovaly nejlépe k tomu, aby udržovaly malé prostory osvětlené po delší dobu a hořely déle než hodinu bez velkého kouře – i když jejich světlo vyzařovalo jen asi polovinu světla lamp.

Pokud jde o sporák, musel být po 30 minutách vypnut kvůli množství kouře, které generoval – i když se rozsvítil 6,6 metru (21,7 stop). Vědci tvrdí, že oheň musí být na dobře větraném místě nebo musí být dostatečně velký, aby se mohl sám produkovat tepelné proudy.

Tyto zkušenosti nám dávají dobrou představu o tom, jaký druh omezení by mohli mít paleolitičtí lidé, pokud jde o zkoumání tunelů, život v hlubších částech jeskyní a ve skutečnosti produkování jeskynního umění.

Jako Ars Technica Podle zpráv někteří odborníci navrhli, že starověké jeskynní umění bylo speciálně navrženo pro oscilační a nestálý světelný zdroj – a mohlo být namalováno, aby vytvořilo iluzi pohybu, jak světlo osciluje.

Modelování jeskyní. (Inaki Libanu et al., PLUS JEDEN 2021)

To není detail, kterého se tato nová studie dotýká, ale tým provedl simulaci pomocí měření osvětlení, aby zjistil, jak by tyto pochodně, lampy a ohřívače fungovaly ve španělské jeskyni Atxora, která je známá svými paleolitickými uměleckými díly.

Zdálo se, že k osvětlení všech uměleckých děl na stěnách jeskyně bylo zapotřebí stacionárních krbů, protože světlo z pochodní a lamp by nezhaslo dostatečně daleko.

Tým, který stojí za novou studií, to vidí jen jako začátek tohoto druhu vyšetřování – lze testovat a simulovat více druhů světelných a palivových zdrojů ve více typech prostředí, abychom lépe porozuměli tomu, jak naši předkové trávili čas v jeskyních.

„Naše paleolitické experimenty s osvětlením naznačují plánování lidského využití jeskyní v tomto období a důležitost studií osvětlení pro odhalení aktivit našich předků v hlubokých jeskynních oblastech,“ napsat výzkumníky.

Hledání bylo publikováno v PLUS JEDEN.