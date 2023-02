Úplný rozsah zranění zatím není znám a čekají se na výsledky testů, řekl člověk, který pro The Associated Press mluvil pod podmínkou anonymity, protože James ani Lakers neoznámili nic o dlouhodobé nepřítomnosti.

CHARLOTTE, Severní Karolína – Frustrující sezóna LaMelo Balla sužovaná zraněními by mohla skončit poté, co si strážce základu zlomil pravý kotník při výhře Charlotte nad Detroit Pistons 117:106.

Paul v této sezóně vynechal již 27 zápasů poté, co si třikrát vymkl levý kotník, počínaje přípravnou sezónou. On a Hornets (20-43) hráli svůj nejlepší basketbal v sezóně, než ve třetí čtvrtině spadl na podlahu po přerušení zápasu. Rentgen odhalil zlomeninu Ballova kotníku.

Lidé, kteří mluvili s The Associated Press pod podmínkou anonymity, uvedli, že dohoda ještě nebyla dokončena, protože žádný prvek dohody nebyl zveřejněn.

Tato čísla, pokud budou dokončena, by znamenala, že Haslams plánuje utratit asi 875 milionů dolarů za Lasryho podíl v týmu.

Poté, co se letos v březnu vzdali výběrů na draftu, aby ho dostali do výměny s Indianapolis, byli Chiefs schopni vyváznout z posledních dvou let Wentzovy smlouvy bez jakékoli penalizace platového stropu.