Naprostá výměna názorů, milostný příběh a záblesk naděje v nových memoárech

Je léto roku 2003. Ona a Joe to po dlouhém přátelství začínají brát vážně. Leží na gauči v jejím bytě a ona má smutnou náladu, protože se právě dozvěděla, že selhala ledvina, kterou jí před třemi lety darovala její starší sestra.

O několik měsíců později, v dubnu 2004, se Joe a Dane vzali v Lake Tahoe pod velkým stromem, „jen my dva“, ministr, kterého našel v adresáři hotelových služeb, milý chlapík z hotelového concierge, který Dane napsal: „Souhlasil, že bude naším svědkem a pár hus.“ Bree šťastně vykřikne v pozadí.

Výborně, Joe. Pokud znáte milostné příběhy pouze ze sledování Lifetime a Hallmark, pravděpodobně jste nikdy nepotkali muže, jako je Joe. Ve Waiting to Exhale ani v žádném z filmů Tylera Perryho to nenajdete. Toto je skutečný obchod, ne fantazie nebo falešné. Ne ten typ, který by se staral o nemocnou manželku. Nemusí se ani zavazovat, že večeři dodrží „v nemoci i ve zdraví“. Takový prostě je. Tohle dělá.