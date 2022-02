Jake Sanderson z USA je jedním ze tří mužských hokejistů, kteří jsou mimo olympijský tým kvůli pozitivním testům na COVID-19. (GT)

Hokejový svět byl frustrovaný, když se sny o tom, že uvidí Sidneyho Crosbyho hrát s Conorem McDavidem, rozplynuly poté, co se NHL stáhla z olympijských her, ale fanoušci našli stříbro, když věděli, že některé z budoucích hvězd hry byly naplánovány do Kanady i USA.

Nyní se zdá, že jeden z těch jevů možná nepřekročí rybník.

Jake Sanderson je v současné době na protokolu COVID-19 v Los Angeles – ohrožuje svou nečekanou olympijskou šanci. Sanderson je spolu s kolegou z amerického týmu Mattie Penners a Kanaďany Owenem Powerem a Masonem McTavishem jedním z nejlepších kandidátů na zrušené mistrovství světa ve fotbale 2022™, které se má hrát na hrách.

Zatímco Sandersonova ztráta služeb, i když dočasná, poškozuje její modrou sérii, tým USA může mít větší problém, protože dva bruslaři, kteří cestovali s týmem, měli po příjezdu do Pekingu pozitivní test.

Veteráni Stephen Kampfer a Andy Meili, oba hráli v NHL, jsou izolováni v Athletes‘ Village v Pekingu.

„Jsme optimisté,“ řekl americký trenér David Quinn po pátečním prvním tréninku týmu v Pekingu. „S těmi kluky je to každodenní situace. Očekáváme, že se vrátí. Je to svět, ve kterém žijeme. Každý tým si tím projde a nejsme jiní.“

Americký hokejový tým doufá, že Sanderson se k týmu připojí do týdne.

Vyhlídky pro Ottawu Senators nemají nouzi o uznání jako pátá draftová volba NHL pro rok 2020. Loni pomohl Whitefish v americké Montaně získat zlatou juniorskou světovou medaili a letos vedl tým ještě před zrušením turnaje. V současné době je NCAA hokejistou roku s 24 body ve 21 zápasech za University of North Dakota Fighting Hawks a nominován na Hobey Baker Award jako nejlepší vysokoškolský hokejista.

Mužský tým USA zahájí soutěž 10. února proti Číně, což je zápas, který by nemělo mít problém vyhrát, ať už je Sanderson nerozhodný nebo ne, a poté se 11. února utká s Ericem Stahlem a Kanaďany.

Vyřazovací kola mužské olympijské hokejové ligy jsou naplánována na 14. až 20. února a zápas o zlato skončí. Tým USA hledá náhradu za svůj výkon v roce 2018 v Pchjongčchangu, kdy vypadl Českou republikou ve čtvrtfinále turnaje.

