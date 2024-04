Předpověď počasí zatmění Slunce pro oblast New Jersey

Každý chce vidět, jak Měsíc blokuje Slunce během vzácného zatmění Slunce v pondělí 8. dubna. Ale nikdo nechce, aby mu mraky zakrývaly výhled, jako měsíc zakrývá slunce.

Zkazí zatažená obloha naši šanci vidět zatmění v oblasti New Jersey? To předpovídají meteorologové.

Národní meteorologická služba očekává, že se během zatmění Slunce v pondělí 8. dubna objeví na obloze v oblasti New Jersey nějaké mraky.

Národní meteorologická služba – New Jersey

a Národní meteorologická službaHlavní úřad pro předpověď počasí v New Jersey říká, že pondělí začne skvěle, s většinou slunečnou oblohou. Odpoledne, kdy začíná zatmění Slunce, se však mohou tvořit mraky střední úrovně.

Celkově úřad očekává „velmi dobrý výhled na zatmění Slunce v celém našem regionu“.

Jedna zajímavá zpráva o počasí: „I když očekáváme, že teploty v pondělí odpoledne stoupnou v horních 50 až 60 stupňů, můžeme vidět, že teploty ve skutečnosti klesnou o 10 stupňů nebo více kvůli ztrátě slunečního záření během vrcholu zatmění. Všiml si služby.

Národní meteorologická služba – New York

Prognostici z Meteorologická služba v New Yorku Regionální úřad, který pokrývá New York a jeho přilehlá předměstí – včetně severovýchodního New Jersey – říká, že v pondělí odpoledne se po obloze mohou unášet cirrové mraky, ale během zatmění požaduje většinou slunečnou oblohu.

Prognostici AccuWeather tvrdí, že je malá šance, že mraky zakryjí výhled na pondělní zatmění Slunce v oblasti New Jersey.

Accuweather

Předpovědi z AccuWeather V pondělí očekávají „malou šanci“ oblačnosti v New Jersey a New Yorku. Odpoledne, kdy dojde k zatmění, očekávají směs slunce a mraků, ale více slunečního svitu než oblačnosti.

Kdy je vidět zatmění Slunce?

Počasí se občas mění ze dne na den, takže si budeme muset počkat, co nám matka příroda přinese v pondělí. I když je obloha úplně jasná, pozorovatelé oblohy v New Jersey a New Yorku nebudou moci vidět úplné zatmění Slunce. Místo toho uvidí asi 90 % Slunce zakrytého Měsícem na několik minut odpoledne.

V Garden State se Měsíc začne unášet před Sluncem v pondělí ve 14:09, přičemž maximální tma nastane v 15:24. Po několika minutách zakryje Měsíc menší procento Slunce a konečná okluze nastane kolem 16:35.

Při maximálním pokrytí zatmění bude slunce vypadat jako tenký srpek zářící na polední obloze.

„Pro ty, kteří jsou svědky částečného zatmění, bude slunce vždy vypadat ve tvaru půlměsíce, jako by to byl dort, ze kterého se ukousne sousto,“ řekl Logendra Ojha, odborný asistent na University of California v Kalifornii. Katedra věd o Zemi a planetárních věd na Rutgers University.

„Nebude se úplně setmívat jako při úplném zatmění,“ dodala Oja. „Toto ‚žihadlo‘ bude bobtnat a pak se s postupem zatmění zmenšovat.“

Odborníci nabádají lidi, aby nosili speciální ochranné brýle, aby si chránili oči před vážným poškozením, pokud se plánují podívat do Slunce kdykoli během zatmění Slunce 8. dubna 2024. Tato fotografie souboru AP ukazuje lidi, kteří se dívají na částečné zatmění Slunce v srpnu 2017 na MIT.

Jsou k pozorování zatmění potřeba ochranné brýle?

„Během zatmění je naprosto nezbytné nosit brýle na zatmění Slunce!“ Amy Gallagher říká, Ředitel planetária na Raritan Valley Community College V New Jersey.

„Je to stejné slunce, které vidíme každý den. Ale během zatmění se lidé snaží překonat přirozenou reakci, aby odvrátili zrak od jasného slunce a zírali na zatmívající slunce.“ I když je vidět malá část slunce, potřebujete filtr.

Gallagher poznamenal, že speciální solární filtry jsou také potřeba, pokud plánujete fotografovat zatmění pomocí mobilního telefonu nebo jakéhokoli fotoaparátu. Řekla, že solární filtr by měl být umístěn nad vnější čočkou telefonu nebo fotoaparátu, což je strana nejblíže slunci.

Pokud na svém telefonu nebo fotoaparátu používáte solární filtr, nemusíte nosit speciální brýle, pokud se díváte přes objektiv. Ujistěte se ale, že objektiv má filtr.

Pokud položíte telefon a budete se chtít dívat do slunce, budete si muset nasadit ochranné brýle.

