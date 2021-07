Český hráč plážového volejbalu Ondiz Perušič vynechá svůj úvodní zápas na pozdních olympijských hrách v Tokiu 2020 a mohl by být vyloučen z celé akce poté, co se stane třetím sportovcem, který bude mít pozitivní test na Kovit-19 v olympijské vesnici.

Na tréninkovém kempu před rokem 2020 v Tokiu měla pozitivní hodnocení také Kara Ecker, náhrada za tým US Art Art Gymnastics.

Iker byl převezen do hotelu kvůli izolaci, uvedl olympijský a paralympijský výbor Spojených států, aniž by sportovce jmenoval.

Další alternativa, Lian Wong, je izolována poté, co byla považována za blízkou příbuznou.

USA dnes Dříve bylo hlášeno, že čtyři náhradníci se zdržovali od hlavních šesti členů, včetně hlavního gymnastky Simona Pilesa.

Organizátoři dnes potvrdili, že od 1. července došlo v Japonsku k dalším třem infekcím mezi lidmi spojenými se sportem.

Případ českého sportovce a americké gymnastky zvyšuje celkový počet zaznamenaných během tohoto období na 60, protože nebyly zahrnuty do dnešní aktualizace z Tokia 2020 kvůli 24hodinové prodlevě.

Český olympijský výbor (COC) oznámil, že odloží první zápas mužského turnaje a partnera Davida Swinera 26. července po potvrzení pozitivního testu.

COC Vedoucí mise Martin prozradil, že systém Doctor se stará o „další možnosti, které podle pravidel umožňují chlapcům vstoupit do soutěží později“.

Pozitivní test na COVID-19 byl široce uznáván, což by mu mohlo zabránit hrát jakoukoli roli ve hrách, které se zde mají otevřít v pátek (23. července).

COC uvedla, že nemá žádné příznaky a byla plně očkována proti COVID-19.

„Ještě to nevidím jako konec světa. Rozhodně to neberu tak smutně, protože je to pro mě osobně velmi důležité.

„Nebudu nic hrát, nebo je náš tým kvůli této situaci ohrožen ztrátou zápasu.

„To je velký problém.“

Dříve měl nejmenovaný člen české delegace pozitivní test.

Počet sportovců s pozitivním testem na COVID-19 na olympijské vesnici tři © Getty Images

Jihoafričtí fotbalisté Tapiso Moniane a Camohello Mahlatsi mají pozitivní testy na COVID-19 ve vesnici od Tokia 2020.

Pozitivní test na přítomnost viru měl také videoanalytik pracující s týmem.

Celkem 21 lidí bylo označeno jako blízké kontakty a podle platných pravidel musí jíst ve svých pokojích, absolvovat samostatná školení od ostatních členů týmu, přepravovat se závazkem a podrobovat se každodennímu testování COVID-19.

Mluvčí Tokia 2020 uvedl, že organizátoři očekávají, že tým bude moci hrát svou první hru.

Ze tří posledních pozitiv odhalených v Tokiu 2020 je jedním ze „sportovně propojených zaměstnanců“ organizátoři Mezinárodního olympijského výboru (IOC), Mezinárodního paralympijského výboru, NOC, NBC, mezinárodních federací, členové olympijské a paralympijské rodiny, partneři „Olympic Broadcaster Services like members“.

Japonský dodavatel a člen médií pro Tokio 2020 měl pozitivní test.

Sportovci z Ugandy, Izraele a Srbska měli pozitivní test na Covit-19 od příjezdu do Japonska na hry, zatímco jeden z jeho zástupců se vrátil k pozitivnímu testu poté, co olympijský tým uprchlíků odložil cestu do Tokia.

MOV nazval vesnici „bezpečným útočištěm“ v japonském hlavním městě a Tokio 2020 uvedl, že nedávné pozitivní soudní spory ukazují pravidla platná ve sportu.

Prezident Tokia 2020 Seiko Hashimoto vyzval organizátory, aby „vytvořili plán“, který by reagoval na jakoukoli explozi COVID-19 ve vesnici, zatímco výkonný ředitel olympijských her MOV Christophe Dupi uvedl, že je „téměř nemožné“ šířit se mezi různé skupiny.

Tisíce sportovců dosud nepřišli do vesnice, aby se zúčastnili her, a Hashimoto připustil, že má „velké obavy“ z toho, že sportovci přijdou začátkem tohoto týdne.