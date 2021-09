Britská teenagerka Emma Radukanu, která se musí kvalifikovat do hlavního tahu US Open, pokračovala ve své působivé cestě na hřišti tím, že v pondělí svázala Američanku Shelby Rogersovou 6-2, 6-1. Stadion Arthura Ashe. Osmnáctiletý Radukanu se poprvé představí ve čtvrtfinále Grand Slamu.

Radukanu nedokázal udržet podání v úvodní hře prvního setu, ale rychle se ospravedlnil. Poté, co se Rogers ujal vedení 2: 0, Radukanu dokončil set a vyhrál šest her v řadě.

Radukanu, který se narodil v Torontu rumunskému otci a čínské matce, ale když mu byly 2 roky, se s rodinou přestěhoval do Anglie, vyhrál prvních pět zápasů druhého setu, než sloužil Rogersovi. Radusanu potřeboval k vyřazení Charlestonu, SC, Rogerse a 28letého Rogerse čtyři šance na mečbol, ale Raduganu vyhrál, když se Rogers vrátil do sítě. Obě dívky konečně přijaly web, klasický projev sportovních dovedností.

Rogers naštval v sobotu nasazenou Ashley Party č. 1 ve třech setech, ale v neděli si zahrál třísetové čtyřhry. Únava pondělí může být horký a vlhký den.

„Vím, že to bude těžký zápas,“ řekl Radukanu poté, co ocenil postup Rogerse v zápase. „Jsem tak rád, že jsem na začátku překročil nějaké nervy.“

Radakanu a devatenáctiletá Lela Fernandezová z Kanady udělaly v ženském poli velkou vlnu postupu do čtvrtfinále. Osmnáctiletý Španěl Carlos Alcaras postoupil do čtvrtfinále a udělal to samé na straně mužů, kde se v úterý utká s 21letým Kanadou Felixem Agar-Aliasimem.

Radukanu čelí švýcarské osmé pozici Belinda Benzik. „Belinda je skvělý hráč ve vynikající formě,“ řekl Radugunu v soudním rozhovoru, „vím, že to musím nastolit ve středu.“

Muguruza označuje prodloužené přestávky za „velmi neprofesionální“

Spor o načasování lékařské uzávěrky a používání sportovního ducha znovu vypukl na US Open, tentokrát ve finále na stadionu Arthura Ashe v nedělním plánu.

9. hráčka Španělska Corbin Muguruzaová byla vyhlášena Barborou Krejikovou č. 8 v České republice jako „nejneprofesionálnější“. Pondělí ráno 09 EDT.

Poté, co Muguruzaová v tiebreaku vedla 4: 0, byla Krezhikova povolána na zdravotní pauzu. Kryzhikova dokončila zápas a získala dalších sedm bodů v řadě. Přivolala pohled z Muguruzy a pomalu trvalo mezi body, než šla do služby, než začala sloužit.

Načasování takové přestávky – a délka přestávky v koupelně – je předmětem debaty celého zápasu. Andy Murray řekl, že Stephenos ztratil respekt k Tsitsipasovi poté, co si v pondělí v zápase prvního kola udělal dlouhou přestávku.

Muguruza byl po zápase velmi rozrušený, ale novinářům řekl, že o incidentu nechce mluvit. “Nechám vás rozhodnout, co si o tom myslíte,” řekl.

„No, o tom, jak se v určitých momentech chovat, se ví málo, myslím mezi hráči. Ano, na konci zápasu jsem nebyl moc šťastný.

Corbin Muguruza provedla průzkum proti Barboře Krezhikova během čtvrtého kola US Open v neděli v New Yorku. (Frank Franklin II / Associated Press)

Kryzhikova potřebovala pomoc trenéra, aby se dostala mimo soud. Nezúčastnila se tiskové konference po zápase, ale vydala prohlášení Women’s Tennis Assassin. Pondělní ráno.

“Myslím, že turnaj začínám dobře a hraji dobrý tenis. Je důležité turnaj dobře zahájit,” říká Kryžikova, která je již dlouho známá jako skvělá čtyřhra, ale vynikla ve dvouhře a získala titul žen French Open v tomto rok.

„Bylo tam hodně mezer, bylo to těžké, ale jsem rád, že jsem vyhrál první set 6: 3. Odnikud jsem se dostal do vedení 4: 0 a pak se věci začaly komplikovat. Corbine začala zvedat svou pozici “Těšil jsem se. Teď se cítím tak špatně, že nevím, co se stalo, ale nemůžu dýchat.”

„Nakonec jsem do toho dal všechno. Je to velmi obtížné, protože jsem poprvé na nočním zasedání na velkém hřišti a do té doby jsem si užil spoustu zábavy.

Krajikova bude v úterý ve čtvrtfinále čelit nasazené dvojce Arině Sabalenkové. „Bude to velmi těžké a doufám, že se uzdravím a budu připravená hrát,“ řekla Krezhikova.

Penzik porazil Sviatek

Jedenáctá nasazená Švýcarka Belinda Benzicová musela vyrovnat první set, ale pokračovala ve vítězství ve dvou setech nad 7. polskou Iga Swadech 7-6 (12), 6-3. Pensylvánský čtvrtfinálový soupeř Shelby Rogers – který ve třetím kole porazil č. 1 Ashley Party – a osmnáctiletá Emma Radukanu z Velké Británie vyhraje v pondělí odpoledne.

Sverev blokuje Chinnara

Němec Alexander Sverev č. 4 zablokoval pozdní pokus o návrat 13. italského Janice Chinnera, ale postoupil do čtvrtfinále vítězstvím 6: 4, 6: 4, 7: 6 (7). Sverev, který zde loni skončil druhý a získal zlatou medaili na olympijských hrách v Tokiu, získal na svém 15. po sobě jdoucím turnaji 17 křesel.

V pondělí odpoledne čelí vítězi zápasu čtvrtého kola mezi USA Raleighem Opelkou a Lloydem Harrisem z Jižní Afriky.