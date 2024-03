Životně důležité ruské zásobovací linky v Černém moři byly přerušeny ukrajinskými drony

Na konci února udělaly dvě ruské vládní lodě něco velmi neobvyklého. Transportní loď Sparta-IV a tanker Yaz pluly z ruské základny v syrském Tartusu směrem k Černému moři. Tyto lodě se obvykle používají k přepravě vojenských prostředků. Sparta-IV se dříve používala pro lodní dopravu Raketové systémy S-300 ze Sýrie Pro Rusko je Yaz sesterskou lodí Sage, která byla zasažena ukrajinskými námořními drony 5. srpna 2023.

Ale tentokrát, když se lodě přiblížily k Bosporu, průlivu, který spojuje Středozemní moře s Černým mořem, Najednou se otočil. To je další silný indikátor toho, že ukrajinské námořní drony mají strategický dopad.

Ukrajinské námořní drony neboli bezpilotní hladinová plavidla (USV) se staly určujícím symbolem války. Chytají se titulků, když potápějí ruské válečné lodě, jako byla ta Sergeje Kotova Zaútočil 4. března. Ale jejich pochopení mělo mnohem větší, ale nenápadný dopad na válku. Ruské námořnictvo je ohroženo a musí podle toho jednat.

Už neovládala Černé moře, jako tomu bylo na začátku invaze v roce 2022. Její zásobovací linie v Černém moři, které se opíraly o lodě jako Sparta-IV, musely být doprovázeny. Nyní se silnici úplně vyhýbají a přidávají týdny na zásobování.

Kartáč s hrozbou

Nové detaily vrhají více světla na hrozbu. 4. března, hodiny před zásahem Sergeje Kotova poblíž Kerče, narazila ruská loď Ella na čtyři drony. Pravděpodobně to byly tytéž, které potopily válečnou loď.

Podle kapitánova hlášení Online předplatitel, což považujeme za důvěryhodné, Ella oznámila, že ve 14:15 místního času viděla 4 námořní drony. Loď byla na 43°10,1″N, 033°55,7″V uprostřed Černého moře. Nachází se 100 mil (160 km) jižně od Sevastopolu na Krymském poloostrově a je přibližně v polovině cesty mezi Kerčským průlivem a Bosporským průlivem v Turecku. Loď mířila z Ruska do Itálie přes Bosporský průliv.

Posádka Elly oznámila, že námořní bezpilotní letouny se dostaly do vzdálenosti půl míle (asi 1 kilometr) od lodi a po určitou dobu sledovaly její postup. Je možné, že Ella byla identifikována a rozhodnuta, že není natolik důležitá, aby mohla zaútočit.

Je pozoruhodné, že posádka hlásila, že byla schopna vidět drony pouze tehdy, když se přiblížili na 2 námořní míle (3,7 km) od lodi. Jejich radar může rozšířit dosah detekce na pouhé 3 námořní míle (3,5 mi/5,5 km). To ukazuje, jak obtížné je odhalit drony.

Kontext

Je pravděpodobné, že drony s největší pravděpodobností pronásledovaly přepravní lodě vysoké hodnoty překračující Černé moře. Válečná loď byla poté brána jako rezervní bod, protože ruské lodě se nyní vyhýbaly trase.

Dalším náznakem je, že zhruba ve stejnou dobu, kdy Sparta-IV a Yaz prováděly plný obrat, dvě ruské obchodní lodě spojené s vládou také provedly neobvyklou změnu kurzu. Lady Maria a pobaltský vůdce místo přechodu přes Černé moře navštívili přístav v severním Türkiye.

Ruský posun může také odrážet přetížené strážní síly. Rusko umisťuje tyto lodě do konvojů a přidává dvě nebo více válečných lodí. Některé z těchto válečných lodí jsou datovány. Úsilí stráží bylo účinné při zastavení útoků, když k nim došlo, ale nedávné úspěchy Ukrajiny proti válečným lodím nevěstí nic dobrého.

Dopad na dodávky zbraní

Sparta-IV a Yaz se plavily zpět do Sýrie a nyní dělaly dlouhou cestu do Ruska přes Baltské moře. K nim se připojí další notoricky známý střelec, Ursa Major. Je nepravděpodobné, že by Turecko bránilo jejich průjezdu na lodích. Místo toho je zastavila hrozba ukrajinských dronů.

Plavba kolem Evropy přes Gibraltarský průliv a nahoru do Baltského moře přidá týdny cesty. Rusko pravděpodobně obdrží cenný náklad, ale nemůže se volně pohybovat přes Černé moře. Nenavrhujeme, aby ruské lodě úplně přestaly plout v Černém moři, ale zdá se, že hrozba dronů je dostačující k tomu, aby je vážně omezila.