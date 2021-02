Boris Johnson oznamuje plán, jak dostat Anglii mimo provoz

Všechno je v pořádku, Johnsonova vláda doufá, že většina ekonomiky se podaří otevřít do konce června. Předseda vlády zdůraznil, že čtyři kroky budou určeny „s údaji, nikoli s daty“, a zdůraznil, že plán se může změnit. Úředníci Downing Street se snažili objasnit, že toto varování bylo zamezeno budoucímu odstavení, které by dále poškodilo ekonomiku.

„S omezeními nemůžeme pokračovat donekonečna,“ řekl Johnson. Tento plán by měl být opatrný, ale je nevratný. “

Johnson řekl zákonodárcům, že první krok začne 8. března, kdy se školy v Anglii konečně znovuotevřou, plus návrat omezené venkovní sociální interakce, například sedění na lavičce v parku s jinou osobou. První krok bude také zahrnovat druhou fázi 29. března, během níž budou zrušena další omezení, která umožní skupinám šesti setkat se venku a dvě rodiny se smíchat.

Předseda vlády uvedl, že další kroky budou probíhat s odstupem nejméně pěti týdnů, což vládě poskytne čtyři týdny na shromáždění příslušných údajů a jeden týden na to, aby vláda upozornila veřejnost a dotčené sektory.

Druhý krok, ke kterému nedojde dříve než 12. dubna, povede k návratu nepodstatných maloobchodních podniků, jako jsou kadeřnictví, tělocvičny, muzea, zoologické zahrady a zábavní parky. Na vnitřní aktivity se budou i nadále vztahovat pravidla sociálního kontaktu, což znamená, že se jich lze zúčastnit pouze s rodinou.

Rozhodující je, že v tomto okamžiku bude možné znovu otevřít sektor pohostinství, ale bary a restaurace budou moci sloužit pouze skupinám šesti nebo dvou rodin v zahraničí. Downing Street uvedl, že po těžké kritice loni v létě nebudou existovat zákazy vycházení ani omezení toho, co si zákazníci mohou objednat.

Třetí krok, který vstoupí v platnost nejpozději 17. května, odstraní většinu pravidel sociálních kontaktů. Skupiny až 30 se mohou setkat venku na veřejném místě nebo na soukromé zahradě. Bary a restaurace smějí sloužit uvnitř, i když platí pravidlo šesti. Bude také možné obnovit vnitřní zábavu, přičemž v prostorách je povoleno hostit až 1 000 lidí. Divákům bude umožněno vrátit se k živým venkovním sportům, přičemž až 10 000 diváků bude moci navštívit největší místa, jako je stadion ve Wembley.

Čtvrtý krok, který se nestane před 12. červnem, bude mít za následek odstranění většiny pravidel pro sociální kontakty a návrat nočních klubů. Události v osobním životě, jako jsou svatby, nebudou mít žádná omezení, pokud bude vše v pořádku.

V týdnech a měsících před čtvrtým krokem vláda provede kontroly věcí, jako jsou velké venkovní akce, jako jsou hudební festivaly a mezinárodní cestování. Vláda zváží kontroverzní opatření, jako je certifikace Covid pro lidi, kteří testovali negativně nebo byli očkováni. Mezinárodní cestování se nevrátí nejméně do 17. května a delegující vlády projednají cestování mezi čtyřmi zeměmi Spojeného království.

Jak rychle se země dostane z uzamčení, bude určeno na základě čtyř hlavních testů: Jak funguje zavedení vakcín; Jak vakcíny ovlivňují nemocnice a úmrtí; Míra infekce zůstává nízká; Nové varianty nepodkopávají další tři testy.

I když je většina těchto opatření vítána, bude na ně pohlíženo jako na pomalá a v některých případech kontroverzní, takže je pravděpodobné, že Johnson bude čelit odporu konzervativních poslanců, jakmile se objeví v parlamentu.

Tato zpráva přichází v době, kdy jsou vakcíny ve Velké Británii zaváděny v popředí zbytku Evropy, zatímco vědecký výzkum naznačuje, že vakcíny snižují riziko hospitalizace až o 94%.

Vědci z University of Edinburgh a University of Strathclyde and Public Health Scotland zkoumali údaje od lidí, kteří dostali první dávku vakcíny Pfizer nebo AstraZeneca.

Data ukazují, že čtyři týdny po injekci bylo podle britské tiskové agentury PA Media riziko hospitalizace sníženo o 85%, respektive 94%. Od pondělního rána Velká Británie podala první dávky 17,5 milionu lidí, zatímco rychlost, jakou je možné ji očkovat, se zvyšuje.