Biden news dnes: Prezident žertuje o „starých dobrých časech“ s Obamou, když už pošesté pozastavuje dluhy na studentské půjčky

Když se blíží potvrzení Kitangi Brown-Jacksonové, Andrew Feinberg se podívá do hloubky slyšení republikánské jednotky soudního výboru a jejich kolegů na půdě Senátu.

Píše, že „republikánští senátoři strávili většinu svého řečnického času v obou oblastech tím, že vyjadřovali své stížnosti ohledně toho, jak demokraté zacházeli s bývalými kandidáty, sahající až k tomu, že Senát odmítl soudce Roberta Burkea před více než třemi desetiletími. Také podrobili Jacksonovi, Harvardskému zákonu Absolvent školy, který byl třikrát potvrzen nejvyšší komorou (dvakrát do lavic soudu a jednou do křesla v americkém soudním výboru), k některým z nejneobvyklejších dotazů, které kdy byly směřovány na kandidáta do nejvyššího soudu na světě. “