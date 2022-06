Jerry Prochaska, skutečná anime postava

Poznámka editora: Názory a názory níže jsou názory autora a nemusí nutně odrážet názory Sherdog.com, jeho přidružených společností a sponzorů nebo mateřské společnosti Evolve Media.

* * *

Většina umělců smíšených bojových umění pochází z pěchotního prostředí. Navzdory pokusu Dany Whiteové Contender Series podat většině soutěžících uplakaný příběh, realita je často klišé. Zatímco většina bojovníků má čip na rameni, jejich životní podmínky jsou obvykle střední třídy a typické, včetně jejich cest jako bojových umělců. Jiří Procházka je však zcela unikátní, nadživotní postava, jejíž pozadí a cesta sportem vypadají jako vystřižené z filmu. Procházkův příběh je neuvěřitelnější, než lze vidět ve většině fiktivních propriet, ať už jde o videohry nebo knihy. Ne, jeho příběh je velmi podobný manze (japonský komiks) nebo anime (japonské anime, které je často převzato z mangy).

Začněme jeho raným životem. Procházka vyrostl v České republice, zemi známé pro legendy ženského tenisu – počínaje Martinou Navrátilovou – ale bez historie a zastoupení v bojových uměních. Procházka byl v pubertě pouliční rváč, velký chlap, který se rád rval. Protože mu chyběl směr, dostal od svého trenéra knihu, která mu změnila život. Tato kniha byla „Kniha pěti prstenů“ od Musashi Mijamota, nejlegendárnějšího japonského samuraje, mistrovské dílo války a taktiky.

Musashiho scénář nejen změnil Procházkův pohled na boj, ale i na zbytek jeho života. Procházka, který se označoval za „českého samuraje“, se řídil zákonem bušidó, morálním a filozofickým systémem japonské válečnické třídy. Mohlo by to být všechno směšné, nebýt výsledků. Procházka se připojil k přední japonské organizaci Rizin Fighting Federation a rozkvetl ve zničujícího a děsivého šampiona. Brutálně zasáhl mnoho slavných jmen silou, která byla šokující a nadlidská. Nicméně, jako u každého dobrého anime, stále existují nové obzory a ještě těžší protivníci, se kterými je třeba bojovat.

Procházka vstoupil do Ultimate Fighting Championship za velkých pochybností. Hardcore čeští fanoušci to odmítli jako humbuk, který si vybudoval reputaci na vymletých lidech. Tak debutoval v UFC jako menší smolař proti kolegovi knockoutovému umělci Volkanu Ozdemirovi. V naprosto šílené show, moderní samuraj bojoval většinu boje proti svému mocnému protějšku. Jen bláznivý hlavní hrdina nebo anime by udělali něco sebevražedného. jaký byl výsledek? Hrůzný knockout nechal Ozdemira spát na plátně poprvé a poprvé v kariéře.

Na své další misi Procházka narazí na Dominica Reyese, super bojovníka, který

Vlasy většiny lidí, včetně mě, porazili Jona Jonese na šampionátu v lehké těžké váze. Procházka představil svůj nový účes – uzel inspirovaný samurajem – pro tento boj. Jak může být nový vzhled, který symbolizuje superschopnost, něčím jiným než čistou animací? Procházka samozřejmě vyhrál skvělé zúčtování, i když si tím hodně ubližoval.

Co je Glover Teixeira než poslední uchazeč o anime oblouk? Brazilský šampion byl moudrý starý mistr bojových umění s nezdolným bojovým duchem a desítkami let zkušeností, po kterých Procházka toužil. O jejich zápase na UFC 275 vám nemusím moc říkat; Bylo by to příliš hloupé a směšné i pro většinu animáků. Procházka se špatně ovládal a hrozilo, že boj několikrát zastaví. Pak, když zbývalo méně než 30 sekund na ochutnání porážky, se Procházka stal výrazně lepším zápasníkem. Pro Teixeiru to byla první prohra a první vítězství útočníka Procházky od roku 2014 – předtím, než nastoupil k Rizinovi.

Někdo by se mohl divit, proč UFC nepropagovalo svou novou hvězdu jako živoucí fantasy legendu? Jak jsem již zmínil, organizace je beznadějná v podpoře nových talentů. Má přímou, roztomilou produktovou řadu a montážní linky pro svá propagační videa a plakáty – všimněte si, že vypadají úplně stejně – od kterých se nikdy neodchylují. Jediná postava jako Procházka nezapadá do sériově vyráběného modelu UFC. Je to obrovská promarněná příležitost, ale UFC by to možná preferovalo tímto způsobem, protože Procházka by se nestal příliš velkým superstarem a nezavolal by své vlastní rány, jako Jones a naposledy Frances Ngannou.

Nakonec jsem si jistý, že mnozí budou tento článek zesměšňovat jako hloupý a dětinský. Raději berou MMA jako vážný sport s čísly a ničím jiným. Řekl bych jim, že přicházejí o nejatraktivnější část bojových sportů: o romantiku. Toho si všimnu obzvlášť snadno. Mé četné podrobné technické články analyzující každý aspekt stylu bojovníka dostávají omezenou zpětnou vazbu, zatímco mé širší články o romantických částech sportu přitahují větší pozornost.

Pokud tomu nevěříte, zvažte drsný film o bojových uměních z 80. let s názvem „Bloodsport“, který je údajně založen na skutečných skutcích Franka Dukese. Dux je směšný podvod, který tvrdil, že se tuctkrát utkal v falešném turnaji k smrti, která trvala několik dní a byla

V 90. letech se objevuje v diskusních pořadech o odpadcích s páskou přes oko a tvrdí, že zabila nespočet mužů ve prospěch vlády Spojených států.. Jediný případ, kdy někdo viděl Duxe bojovat, ho nakopal do zadku poražený UFC 1 Zane Frazier za to, že nezaplatil dluhy.

Samotný film je stereotypní, jak to je, v hlavní roli Jean-Claude Van Damme jako hlavní hrdina čelí nejrůznějším praštěným bojovníkům. Film se však nejen stal obrovským hitem, ale inspiroval pouze celou generaci skvělých a zapálených bojových umělců, včetně toho vašeho. Velký Brazilec Rafael dos Anjos používá téma „krvavého sportu“ jako únikovou stopu a francouzsko-kanadský muž byl po zhlédnutí inspirován k tomu, aby se dal na bojová umění. Pokud tak směšný film podnítil představivost toho, kdo by se mohl stát největším bojovníkem všech dob, všichni můžeme ocenit velikost storyboardu Procházky a jeho cestu do světa bojových umění.