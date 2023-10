Balónový festival: pohled shora

Každý podzim přijíždějí tisíce diváků – autem, autobusem a dokonce i na kole. Slunce je stále skryto za Sandia Mountains a oni se shromažďují na 78akrovém travnatém poli, kde jekot obrovských ventilátorů poháněných plynem vhání vzduch do nylonových přístřešků a mění je v kaleidoskop zářivých barev.

Diváci v přikrývkách a bundách s úžasem sledují, jak padáky nabývají tvaru balónů a stoupají k pouštní obloze.

Oslnivá show pokračuje ve vlnách, dokud nebe nad Albuquerque nezaplní stovky horkovzdušných balónů. Tyto balóny plují do oblastí po celém městě – a v Rio Rancho a vesnicích Corales a Los Ranchos – k radosti těch na zemi. Matka příroda a její ranní větry určují směr cesty, dokud se piloti nerozhodnou přistát.

Každý rok, devět dní na začátku října, se tyto scény opakují, čímž se Mezinárodní balónový festival v Albuquerque stal jednou z nejunikátnějších (a nejfotografovanějších) událostí na celém světě.

Ale taková velkolepá přehlídka vyžaduje obětavost organizátorů akce, představitelů města a tisíců dobrovolníků.

Vyžaduje také peníze, ať už od veřejných nebo soukromých subjektů.

Letošní Balloon Fiesta – 51. ročník festivalu na téma „Pohled z vrcholu“ – má přivítat 546 pilotů z 12 zemí, kteří poletí asi 530 balóny. Mnoho z těchto balónů bude v tradičním tvaru slzy, ale 107 z nich je klasifikováno jako speciální tvar, přičemž 12 speciálních tvarů bude debutovat na letošní Balloon Fiesta.

Nastavení, nafouknutí a vypuštění balónu vyžaduje pomoc několika lidí, a když je čas přistát, tito členové posádky se pohybují po rušných silnicích metra v Albuquerque a „pronásledují“ balón. Jakmile pilot najde bezpečné místo k přistání, tyto posádky pomohou vyfouknout balón a uložit jej do dalšího letu.

V letošním roce bude jako členové stíhacích posádek sloužit asi 2000 dobrovolníků. To je navíc k asi 1000 dobrovolníkům v Balloon Fiesta Park, včetně slavných „zeber“, posádky startovacích manažerů v černobílých pruhovaných košilích.

Festival financování

Uspořádání akce takového rozsahu vyžaduje nejen pomoc tisíců lidí, ale i financování ze státních a neziskových zdrojů.

Balloon Fiesta je řízena a produkována Albuquerque International Balloon Fiesta Inc., nezisková organizace 501(c)(3), která se při své činnosti spoléhá z velké části na sponzorství a dary.

Nezisková organizace také spolupracuje s městem Albuquerque, například pronajímáním výhradního užívání městského Balloon Fiesta Park během měsíců září a října.

51. Balonový festival: Čísla shora 546 pilotů horkovzdušných balónů létá kolem 530 balónů 107 z těchto balónů je speciálních tvarů, včetně 12 balónů, které debutovaly na Fiestě 208 samostatných startovacích míst na 78 akrech travnatých hřišť, což odpovídá velikosti 54 fotbalových hřišť 12 zúčastněných zemí, včetně: Belgie, Brazílie, Kanady, České republiky, Francie, Německa, Lucemburska, Mexika, Španělska, Ukrajiny, Spojeného království a Spojených států Závodu Gordon Bennett Gas Balloon Race se účastní devět zemí: Rakousko, Francie, Německo, Litva, Polsko, Španělsko, Švýcarsko, Spojené království a Spojené státy americké. Loni odhadem 828 800 návštěvníků 375 Port-a-Pitte 7800 parkovacích míst 200 zaparkovaných autobusů 286 piknikových stolů 38 potravinových úlev 38 obchodních franšíz Bylo objednáno 60 000 oficiálních odznaků Balloon Fiesta Více než 1000 dobrovolníků pro Balloon Fiesta Více než 2000 dobrovolných loveckých posádek

V současné době má organizace na 25 let pronájem parku a podmínky tohoto pronájmu vyžadují, aby Balloon Fiesta poskytovala 150 000 $ ročně na vylepšení parku.

Organizace koordinuje s městem, aby určila, kde by měly být tyto peníze vynaloženy, ale město nakonec projekty schvaluje, řekl Andy Mercer, mluvčí Balloon Fiesta.

„Přestože má Balloon Fiesta v pronájmu více než 1 milion dolarů na zlepšení, organizace pokračuje ve vylepšování parku,“ řekl Mercer. „Během mnoha let to zahrnovalo frézování parkovišť, vylepšení místa startu (a) opěrné zdi.“

Mezi vylepšení provedená pro letošní festival patří nová tribuna na západní straně stadionu, která divákům poskytne místo k sezení při sledování nafukování a uvolňování balónků, a také nový odvodňovací systém.

Oblast známá jako „Vendor Row“ také obdržela modernizaci elektrických zásuvek, které poskytují energii a kiosky se zbožím, řekl ředitel Albuquerque Parks a rekreace Dave Simon během úterní tiskové konference.

„To je velmi důležité.“ „To znamená, že káva na letošním festivalu bude horká a buřty budou ještě pálivější,“ vtipkoval Simon.

V loňském roce přilákala Balloon Fiesta během devítidenní akce odhadem 828 800 návštěvníků.

Zatímco úředníci letos nespekulovali o potenciálním počtu účastníků, poslední sobota akce, 14. října, se shoduje s prstencovým zatměním Slunce.

Vzhledem k tomu, že Albuquerque padá do přímé dráhy zatmění, plánují představitelé Fiesty ráno speciální balonovou záři. Má se odehrát během zatmění a soutok dvou vzácných událostí pravděpodobně přiláká velké davy lidí.

Snížení výzev

Když se v Balloon Fiesta Park každé ráno a často i na večerní akce scházejí tisíce lidí, vyvstává mnoho výzev, jako je zajištění koupelen a míst pro všechny tyto návštěvníky, aby mohli zaparkovat svá auta.

Organizátoři akce řeší první problém tím, že přivezou 375 misek.

Přenosné toalety jsou hrazeny a udržovány neziskovou organizací stojící za Balloon Fiestou, s výjimkou některých přenosných toalet poblíž pavilonu pilotů Sida Cuttera, které zajišťuje město, a toalet umístěných uvnitř zařízení.

Ačkoli jsou tyto toalety placeny z městských fondů, Balloon Fiesta je stále udržuje a organizace platí městu ročně 50 000 $ za používání pavilonu během Fiesty.

Balloon Fiesta Park, který má rozlohu 356 akrů a zahrnuje travnatou plochu o rozloze 78 akrů, má v současné době parkoviště pro asi 7 800 vozidel.

Návrh na pronájem sedmi akrů pozemků klubu New Mexico United Soccer Club za účelem výstavby nového stadionu by podle představitelů města zabral 280 parkovacích míst, ale projekt stadionu by také přidal 1100 nových míst s čistým ziskem 820 parkovacích míst. Řekl to v úterý na tiskové konferenci.

Prostřednictvím partnerství s Albuquerque Public Schools a Rio Rancho Public Schools provozuje Balloon Fiesta službu park-and-ride, která návštěvníkům umožňuje zaparkovat na místech, jako je nákupní centrum, a poté jet autobusem do často přeplněné oblasti Balloon Fiesta Park.

Aby bylo pro každou akci dostatek autobusů, organizátoři festivalu spolupracují se školními obvody, aby koordinovali používání autobusů, ale organizace uzavírá smlouvy s autobusovými společnostmi zvlášť, aby platila palivo a řidiče.

„Tento proces zahrnuje získání povolení od veřejných škol v Albuquerque a veřejných škol Rio Rancho komunikovat s jejich dodavateli dopravy,“ řekl Mercer. „Balloon Fiesta pak vyjedná samostatnou smlouvu se zúčastněnými společnostmi školních autobusů.“

Jedním z často opomíjených způsobů, jak se dostat na Fiestu, je kolo. Fiesta provozuje službu parkování s obsluhou. Server je dostupný z cyklostezky podél AMAFCA North Diversion Canal, který se nachází severně od Balloon Museum.

Záruka bezpečnosti

Veřejná bezpečnost je dalším problémem, když se tisíce lidí shromažďují na jednom místě, takže Balloon Fiesta najímá a platí 175 bezpečnostních pracovníků, aby pracovali během akce, řekl Mercer.

Město také poskytuje policisty z policejního oddělení v Albuquerque, kteří hlídají oblast a řídí dopravu pro událost. S podporou z dolarů daňových poplatníků pomáhá také několik dalších donucovacích orgánů, včetně úřadu šerifa okresu Bernalillo a státní policie Nového Mexika.

Policie v Albuquerque během úterní tiskové konference uvedla, že letos bude mít kolem Balloon Fiesta Park hojnou přítomnost a že policisté budou na hřišti v uniformách a civilním oblečení.

Během loňského festivalu byla akce Special Shapes Glowdeo v pátek večer narušena bouřkou a hustým deštěm, které vedly k nařízení o umístění přístřešku poté, co úředníci nejprve rozeslali matoucí a nakonec nesprávnou zprávu naznačující, že park byl ve výstavbě. evakuace.

Starosta Albuquerque Tim Keller v úterý oznámil spuštění nového výstražného systému mobilního telefonu určeného k odesílání pouze důležitých zpráv lidem poblíž Balloon Fiesta Park.

„Je to způsob, jak upozornit lidi v okruhu Balloon Fiesta na jakékoli problémy, které mohou nastat, spíše než upozornit celý kraj nebo celý stát,“ řekl Keller. „I když je to jen provoz, můžeme to udělat do míle od Balloon Fiesta.“

„třešnička navrchu“

Letošní Balloon Festival bude zahrnovat vůbec první balón University of New Mexico, další příklad spojení soukromého sektoru a dolarů daňových poplatníků k dosažení společného cíle.

Univerzita odhalila svůj třešňově červený, tyrkysový a černý balónek během akce konané v pondělí na akademické půdě. Balón se jmenuje Cherry on Top a je součástí startovacího partnerství se společností Rainbow Ryders Inc.

V rámci čtyřleté smlouvy zaplatila UNM 20 000 dolarů za výrobní náklady na vytvoření vzducholodě, kterou vlastní a pilotuje Rainbow Ryders, řekl Ethan Rolle, ředitel marketingu univerzity.

Podle podmínek smlouvy zaplatí univerzita během čtyř let 72 000 dolarů na pokrytí nákladů na provoz balónu. Finanční prostředky pocházejí z oddělení komunikace a marketingu univerzity jako součást celkového rozpočtu na reklamu.

„Tato investice zvýší viditelnost značky a zároveň poskytne jedinečný zážitek budoucímu i současnému Lobosovi,“ řekl Roll. „Balónová videa a fotografie budou také použity v marketingových materiálech a na sociálních sítích, aby upozornily na univerzitu a zároveň upozornily na odlišnou kulturu horkovzdušných balónů v Novém Mexiku.“