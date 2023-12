Kontroverze pokračuje den předtím, kdy bývalý zaměstnanec řekl, že to vůbec nebylo MMO

Podivná situace, která se odehrála o den dříve, je stále podivnější.

Po zprávě, že vývojář Fntastic s okamžitou platností zavírá své brány, bývalý zaměstnanec vypustil další informace o studiu a vývoji The Day Before.

Mluvit s DualShockeryAnonymní zdroj uvedl, že The Day Before nikdy nebylo zamýšleno jako MMO, přestože jeho marketing tvrdil něco jiného. Řekli, že to mělo být ve skutečnosti inspirováno „mixem Rust, DayZ a Escape from Tarkov“.

„Nikdo z našeho týmu neví, proč se tomu říká MMO,“ vysvětlil bývalý vývojář. „Vždy to byla střílečka z pohledu třetí osoby s nějakou kooperativní mechanikou. Pro RPG nebyla implementována jediná mechanika – dovednosti byly nápad, byly ve fázi prototypu, ale nic víc.“

Později v rozhovoru zdroj tento bod dále objasnil. „Technicky nebyly mechaniky RPG implementovány,“ řekli. „Neexistoval žádný možný způsob, jak dát do světa tolik lidí nebo udělat svět větším. Od začátku byla myšlenka, že servery budou mít méně než 100 lidí – tohle není MMO. Žádné klany, žádné nájezdy, uzavřená centra.“ Bylo to prostě tak.“ Více než dva roky.“

Když byl zdroj dotázán na směr, kterým se marketingová stránka The Day Before vydala ve srovnání se skutečným produktem, řekli, že „to nikdo nedokáže vysvětlit“. Zdroj dodal, že mezi širším týmem a zakladateli Fntastic Eduardem a Aisenem Gotovtsevem chyběla komunikace. Říká se, že zakladatelé „udělali všechna rozhodnutí týkající se hraní a designu“ a každý, kdo s nimi nesouhlasí, riskuje ztrátu zaměstnání.

„Z tohoto důvodu bylo ignorováno mnoho dobrých nápadů z našeho týmu [the Gotovtsev’s] Zdroj uvedl a jako příklad zdůraznil hlasový chat.

„Každý, kdo si příliš stěžoval, byl vyhozen z týmu. Bylo implementováno, odstraněno a znovu zavedeno mnoho hloupých nápadů, protože bratři si mysleli, že vědí lépe než my, co lidé chtějí. Spousta času a práce byla promarněna, protože pracovní místa bylo třeba udělat a znovu udělat,“ pokračovali.

„Nesouhlas s názory zakladatelů, i když se to zdá samozřejmé, vás vystavuje riziku propuštění. Pokud jde o vyhrocené spory, smlouvy se většinou ukončují. Zaměstnanci se často vyhýbali přímému konfliktu s nimi, protože se báli, že přijdou o práci.“ “

Bývalý vývojář řekl, že tým The Day Before neměl žádné další informace o tom, proč se studio zavírá, kromě některých statistik nákupů a že hra byla „finančně neúspěšná“. Navrhli, že konečné rozhodnutí o uzavření přišlo od vydavatele Mitony s tím, že „nevěřili, že generální ředitelé vydělali nějaké peníze z prodeje“ z předchozího dne.

Zdroj to ale potvrdil Předchozí zprávy z Redditu Předchozí den se prodalo asi 200 tisíc výtisků. Dosud se jich podařilo získat asi 90 000.









Kredit obrázku: úžasný

Mezitím, podle finančních záznamů uložených u singapurských úřadů (kde sídlí kancelář Fntastic – více o tom za chvíli), studio loni vygenerovalo tržby 3,4 milionu S$. Také se na něm podílel Mořské hry YahooStudiu zůstalo přibližně 840 000 S$ po zdanění a různých dalších výdajích. Každý z jejích zakladatelů obdržel celkem 200 000 S$ a asi 308 000 S$ bylo použito na cestovní výdaje. Nezdá se, že by nějakým zaměstnancům v Singapuru byla vyplacena mzda.

Yahoo Gaming SEA uvádí, že Eduard a Aisen Gotovtsev investovali každý 50 000 S$ do kapitálu, ale není jasné, na co byly tyto peníze utraceny. Jak poznamenal Yahoo Gaming SEA, mohlo to být pro obchodní nebo rezidenční účely. Fntastic nezískal granty na své projekty v Singapuru.

Pak je tu samotný kancelářský prostor. Podle Yahoo Gaming SEA byla kancelář Fntastic pracovním prostorem pro spolupráci v Balestier. Manažer co-op centra řekl Yahoo Gaming SEA Fntastic používá toto místo pouze jako virtuální kancelářský prostor.

Začátkem tohoto týdne se vydavatel Mytona omluvil za The Day Before a řekl, že bude spolupracovat se Steamem na otevření refundací.

Náš Ed hrál onehdy a celá věc ho nezaujala. „Rychle jsem to vypnul,“ napsal. „Toto je jasně neuvěřitelně základní hra, která se toho moc nedaří, a jak naznačují recenze na Steamu, nesplňuje očekávání Fntastic.“

Pro více informací o hře se určitě podívejte Eurogamer TikTok Všechno je to o předchozím dni.