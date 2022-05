Google výrazně vylepšuje Android Auto díky zásadnímu přepracování

I když je velká pozornost na konferenci Google I/O zaměřena na mobilní zařízení, Android Auto Je to zasloužený okamžik ve světle reflektorů. Google se chystá koncem tohoto roku vydat zásadní redesign Android Auto Konečně Zdá se, že je navržen tak, aby byl skvělý pro použití v autě. Android Auto existuje již nějakou dobu, ale často frustruje uživatele na jednom místě, které prostě nemůžete vystát.

Nový svěží vzhled Android Auto se soustředí kolem samostatného uživatelského rozhraní, ne nepodobného Apple CarPlay, kde máte na obrazovce kdykoli více hlavních funkcí. Ještě lepší je, že bude platit pro všechny velikosti obrazovky. Ať už máte v autě tradiční palubní desku s poměrem stran 16:9, jeden z nových super vysokých displejů nebo něco s větší vertikalitou, Android Auto se přizpůsobí a nabídne všem stejný nový zážitek.





S novým designem budete mít rychlý přístup k navigaci, médiím a komunikaci a Google bude v autě více využívat Asistenta. Bude schopen poskytnout kontextové návrhy, které vám pomohou komunikovat s minimálním rušením. Pokud dostanete zprávu, může navrhnout rychlé odpovědi, odpovědět na zmeškané hovory a dokonce navrhnout hudbu k poslechu. I s tímto skvělým novým uživatelským rozhraním platí, že čím méně se na něj budete dívat a klikat, tím lépe.

Aktualizace má dorazit letos v létě a rozhodně bude mít velký vliv na zážitek. Získejte také nějakou pozornost Android AutoPřizpůsobený operační systém Google ve vozidle s vylepšením zážitku z parkování. Ostatně, proč by se měli majitelé Tesly bavit?





Podpora YouTube byla dříve odhalena, ale Google rozšiřuje přehrávání videa v autě také na služby třetích stran, zpočátku včetně Tubi a Epix. Bylo to přirovnáno ke zkušenostem s tabletem s velkou obrazovkou a zdá se to jako spravedlivé srovnání. Displeje v autě se koneckonců stále více podobají tabletům.

Procházení je také středem zájmu společnosti Google, přičemž Vivaldi zjevně není jediným prohlížečem pro Android Automotive do budoucna. To vše navíc ke skvělé přenosové funkci oznámené v klíčovém slově, kdy budete moci použít obrazovku auta jako cíl pro odesílání médií z vašeho smartphonu.

Chcete-li se podívat na to, co je nového pro auta, pro řidiče a vývojáře, nezapomeňte se podívat na naši vyhrazenou relaci Google I/O, Co je nového v Androidu pro auta.