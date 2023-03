Ankita promarnila příležitost, Brenda, česká děkanka, která vyhrála titul Bengaluru ITF Novinky z tenisu

Indka Ankita Raina promarnila vedení 6:0, 3:0 a velkou šanci získat svůj první titul ve dvouhře od roku 2020, když jej v neděli dramaticky vyhrála 15letá Brenda Fruhvirtova na ITF $40,000 Women’s Open v Bengaluru.

Nejlepší nasazená Češka, rozdrcená v prvním setu, se v polovině druhého setu odpotácela ve 12 z posledních 13 her a ve čtvrtém setu zvítězila 0-6, 6-4, 6-0. Sevřel Rainin stisk.

„V prvním setu jsem se z ničeho necítila, bylo to, jako bych bojovala sama se sebou. Ale jakmile jsem vyhrála druhý set, bylo to jednodušší,“ řekla Fruhvirtová.

Rychle rostoucí teenagerka, která hrála poprvé v Indii a je na 163. místě světového žebříčku, získala svůj první titul ITF v sezóně na trávnících Karnataka State Lawn Tennis Association poté, co loni odchytala osm zápasů ve dvouhře.

Pro Rainu, od kterého se očekává, že stoupne z 241 na 223, vedl rok 2022 k poklesu v jeho hodnocení i po fyzických problémech.

30letá hráčka se v loňském roce dvakrát nakazila Covid-19, přičemž druhá symptomatická infekce ji fyzicky zdržela mimo kurt a přinutila ji odejít do důchodu v polovině května. Až na konci sezóny se vrátil do optimální formy a v srpnu se dostal do finále ITF $25K v anglickém Aldershotu. Raina ještě nezískala titul ve dvouhře od vítězství ve čtyřhře v roce 2020, naposledy na ITF Jodhpur v únoru toho roku.