Vedoucí země obhajuje změny v sociálních studiích, ale někteří členové pracovní skupiny zůstávají naštvaní

Hlavní představitel školství v Jižní Dakotě říká, že média zkreslují fakta změny ke mě Projekt standardů sociálních studií. Mezitím někteří členové skupiny jmenovaní pro práci na normách říkají, že zůstávají bezradní a znepokojení změnami.

Veřejná slyšení budou zahájena do měsíce k návrhu standardů obsahu sociálních studií v Jižní Dakotě pro mateřskou školu s 12 studenty.

Ministerstvo školství vydalo tyto standardy před více než týdnem s několika změnami. Tajemník resortu ve středu vypovídal před legislativním výborem.

Standardní recenze obsahu jsou rutinou. Naposledy to bylo provedeno v roce 2015. Stát má pracovní skupinu odborníků z celého státu, která tyto standardy reviduje a přeformuluje.

Skupina 40 pedagogů a historiků se sešla a zvážila historii a vládu Spojených států, historii a domorodou americkou domorodou americkou vládu a historii a vládu Jižní Dakoty. Sociální studia v Jižní Dakotě jsou rozdělena do čtyř hlavních předmětů – historie, občanská nauka, geografie a ekonomie.

Standardy stanovují minimální úroveň toho, co země od studentů očekává. Učitelé mohou jít nad rámec standardů.

Návrhy norem ministerstva energetiky například očekávají, že žáci pátých tříd budou schopni „identifikovat základní strukturu vlády studiem ústavy Spojených států a vysvětlením, proč byly Spojené státy vytvořeny jako republika“.

Když ale ministerstvo školství vydalo své návrhy norem, lišily se od toho, co pracovní skupina představila oddělení.

Tajemník Ed: Mediální zprávy jsou nepravdivé

Tiffany Sanderson je ministryní školství. Říká se, že nedávné zprávy médií o standardech obsahu neodrážejí to, co se stalo s revizemi standardů.

„Některé z nedávných zpráv, které jsem slyšel, by mohly znít, jako by ministerstvo nyní navrhovalo nebo doporučovalo vymazat veškerou výuku nebo učení o indiánské historii nebo vládě,“ říká Sanderson. „To je absolutně špatně.“

Tiffany Sanderson

Sanderson říká, že ministerstvo školství provedlo změny v doporučení pracovní skupiny „zajistit, aby školy měly schopnost učit o všech kulturách, které tvoří strukturu Jižní Dakoty“ – včetně osetského sakuenu. Oceti Sakowin je termín používaný k identifikaci kmenových komunit v Jižní Dakotě.

Sanderson říká, že změny navržené DOE jsou komplexnější než změny, které byly účinné v roce 2015.

“Mezi příklady dalších způsobů, kterými mohou školy řešit kulturní výuku, patří naši karenští lidé, kultura našich hispánských studentů, naši somálští studenti a naši čeští studenti, stejně jako příklady,” říká Sanderson. „Samozřejmě existuje mnoho a mnoho kultur, které tvoří demografii Jižní Dakoty.“

Navrhovaná kritéria však nezmiňují komunitu Karen nebo studenty hispánského, somálského nebo českého původu. Učitelé mohou teoreticky obejít obsah a standardy výuky těchto komunit.

Existují určité kulturní normy, například žáci čtvrtých tříd v historii státu. Standard 4.H.6.1 pro stupeň vzdělání ministerstva školství říká: „Popište účinky různých kultur na komunity v Jižní Dakotě“.

Pracovní skupina doporučila pro Standard 4.H.6.1 „Popište, jak byla kultura Oceti Sakowin, Oyate a dalších skupin ovlivněna expanzí na západ, zavedením rezervačního systému a americkými asimilačními politikami a programy“.

Člen pracovní skupiny vysvětlující postup

Paul Harrens je učitel na Yanktonu v důchodu, který sloužil jako lídr světové historie světa při revizi obsahových standardů.

Říká, že návrhy standardů obsahu pracovní skupiny umožňují výuku všech kultur, které tvoří Jižní Dakotu. Říká ale, že recenze ministerstva školství zkracují zkušenosti indiánů.

Protože hovoří konkrétně o tom, co se stalo se západní expanzí as domorodými Američany a dalšími skupinami. A nejsou to jen domorodí Američané, říká Harrens. “Jedním z příkladů, který byl použit, byla expanze Němců a Dánů a všech příchozích. Ale na místní kultury to mělo větší dopad.”

Harrens a další, kteří se účastnili pracovní skupiny, jsou znepokojeni úvodem, který ministerstvo školství přidalo k obsahovým standardům, což podle něj pracovní skupina nenapsala. Od té doby požádal ministerstvo energetiky o odstranění jeho jména z předlohy.

Ministerstvo školství neodpovědělo na otázky, kdo a proč provedl změny standardů obsahu. To je něco, co Harrens a další chtějí vědět.

Ministerstvo školství v písemném prohlášení uvedlo, že „ministerstvo provedlo před vydáním návrhu určité úpravy, aby zajistilo větší srozumitelnost a zaměření pro učitele a veřejnost.

Prohlášení pokračuje: „Návrhy standardů poskytují vyvážený a věkově přiměřený přístup k porozumění historii, vládě, ekonomice a geografii našeho národa, včetně příležitostí učit o zkušenostech všech národů.“

Harrens říká, že pracovní skupině bylo první den osmidenního summitu o standardech obsahu řečeno, že standardy osnov v oblasti sociálních studií z roku 2015 nejsou dostatečně komplexní. Říká, že to zahrnuje nedostatečné informace o domorodých kmenech Jižní Dakoty. Říká, že proto má každá podskupina alespoň jeden standard týkající se Oceti Sakowin Oyate a domorodých Američanů.

„Myslím tím, že většinu z nich převzali ze standardů, které jsme vytvořili, aby byly inkluzivnější,“ říká Harrens. “Ve skutečnosti je toho velmi málo, co konkrétně hovoří o historii domorodých kmenů v Jižní Dakotě. Ve skutečnosti jedna z věcí, které vím, je, že by požádali mladší studenty, aby se podívali na mapu Jižní Dakoty a najděte rezervy. To je vše, a oni to zabili. Nerozumím. “

Jednalo se o geografický standard pro žáky prvního stupně, který byl odstraněn.

Kmenový chovatel s hrůzou

Další účastnice, která se obává změn, je Sherry Johnsonová, která je ředitelkou vzdělávání pro kmen Sisseton Wahpeton.

Říká, že se tam vydala pro Jižní Dakotu a měla strach z příchodu do pracovní skupiny. Ale jak událost postupovala, Johnson říká, že jí bylo příjemné tam být.

Sherry Johnsonová

“Při zodpovídání otázek a mluvení o kulturních, etnických a identitních věcech a objasňování některých věcí, které lidé prostě mají z nevědomosti,” říká Johnson. “Byl jsem na opravdu bezpečném místě, abych lidem poctivě odpovídal na otázky. Byl jsem opravdu šťastný, že jsem mohl zažít historii s původními obyvateli Ameriky.”

Johnson říká, že to byla pozitivní zkušenost, ale byla zděšená, když viděla návrh ministerstva školství.

Johnson říká, že návrhy standardů obsahu ministerstva školství jsou velmi podobné projektu 1776, učebnímu plánu pro historii a občanskou výchovu, který vytvořila Trumpova administrativa.

Guvernérka Kristi Noem podepsala takzvaný slib 1776, který se snaží obnovit „upřímné a vlastenecké vzdělání, které v našich dětech vnáší hlubokou lásku k naší zemi“.

Jeden republikánský zákonodárce, zástupce Steve Haugard – bývalý mluvčí sněmovny – říká, že by bylo rozumné znovu začlenit odkazy na indiánskou kulturu do obsahových standardů. Říká, že tím by se uzavřel obraz standardů.

Standardy obsahu jsou v současné době otevřeny k veřejnému připomínkování, přičemž první veřejné slyšení je naplánováno na 20. září v Aberdeenu.

