Ruský prezident Vladimír Dej to dovnitř Ovládněte konverzaci Prezident Biden Na pondělní tiskové konferenci summitu NATO nebyl nikdo ze svolaných reportérů dotázán na rostoucí geopolitickou hrozbu, kterou představuje. Čína.

Stejně jako na předchozích tiskových konferencích si Biden vybral reportéry z předem připraveného seznamu. Pokrytá témata byla omezená, protože drtivá většina kladených otázek se týkala jeho nadcházejícího setkání s Putinem.

„Vladimira Putina jsem už potkal. Co jste se o něm dozvěděli, co ukazuje, jak se vypořádat s tímto posezením s ním a jaká byla vaše mentalita při setkání s bývalým agentem KGB, o kterém jste řekl, že je bez duše?“ zeptala se reportérka ABC News Cecilia Vega.

Korespondenti kritizovali, že během summitu NATO umožnili americkým reportérům menší přístup než předchozím správám

“Vyjádřil někdo ze světových lídrů, se kterými jste se tento týden setkali, znepokojení nad tím, že setkání s prezidentem Putinem tak brzy ve vašem prezidentském úřadu by vypadalo, že ho odměňujete?” Zeptala se reportérka zpravodajství CBS Nancy Cordesová.

Dopisovatel CNN Jeff Zeleny tlačil na Bidena ohledně minulých prohlášení, která odkazovala na ruského vůdce jako na „vraha“ a na to, zda tomu stále věří.

Dokonce i republikáni během tiskové konference NATO dopadli pěkně na otázku, kterou položila reportérka Washington Post Ann Rumsey Jeeran.

“Tady na tomto setkání a dříve v G7 jste mnohokrát říkali, že Amerika je zpět na straně spojenců, ale mnoho z těchto spojenců je samo o sobě velmi rozrušeno z toho, co se stalo 6. ledna ve snaze zrušit vaše volby. A pravděpodobně stále jsou. Znepokojuje nás pokračující sevření Donalda Trumpa o republikánské straně a vzestup národních osobností, jako je on, po celém světě. “ “Co říkáte těmto spojencům, co jste jim řekl na těchto setkáních o tom, jak může příští prezident Spojených států dodržet sliby, které dáte?”

Zatímco pět předvolaných reportérů dokázalo položit dvě otázky, žádný z nich se neptal na Čínu.

Čína, která se stala ekonomickým a vojenským konkurentem USA, se stala centrem intenzivní politické debaty na téma původu pandemie koronavirů. Teorie, že virus unikl z wuhanské laboratoře, nebyla médii v poslední době brána vážně poté, co odmítla počáteční obavy vznesené prominentními republikány a Trumpovou administrativou. Nazvali své obavy konspirační teorií „okrajovou“, kterou loni Washington Post označil za „falešnou“.

Začátkem tohoto měsíce vydaly noviny „opravu“ jejího příběhu.