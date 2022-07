Animovaný film Diplodocus vydává svůj první teaser

7. 7. 2022 Film Wojtek Wawszczyk, natočený podle kultovních polských grafických románů z 80. let, se odehrává v roce 2023, společným dílem Polska, České republiky a Slovenska.

Diplodocus od Wojtka Wawszczyka

Titulní znak Diplodocus Roztomilý malý dinosaurus, je zvědavější na svět než jeho americký protějšek, ten rozkošný opičák George. Žije v barevné, ale nudné prehistorické bažině a sní o velkém dobrodružství. Brzy přijde jeden a Diplodocus v doprovodu skupiny nových, bláznivých a výstředních přátel upadne do víru adrenalinu a zábavy. Dinosaurus neví, že má jedinečnou sílu, která mu umožní nejen vydat se za mnoha různými dobrodružstvími, ale také zachránit svou prehistorickou rodinu.

Jako spisovatel a režisér Vojtek Wawszczyk říká , Diplodocuszaložený na komiksech z 80. let minulého století Tadeusz BaranovskýJe zaměřena především na děti. „Prvek nostalgie je ale patrný u lidí ve věku 30-40 let, kteří jsou často také rodiči, a mě tento mezigenerační zážitek z filmu zajímá. Přál bych si, aby si ho dospělí užili a zase se na chvíli cítili jako děti.“ .“

Stylově bude film kombinovat moderní 3D animaci s ručně kreslenými prvky. Film je ve vývoji od roku 2012 a jak polský producent Human ve své tiskové zprávě slíbil, bude to první polský animovaný film, který bude vyroben v tomto velkém měřítku. Technologie a smysl pro detail Diplodocus Nejsou horší než to, co známe z mainstreamových a současných animovaných filmů. Co nás však odlišuje, je šílený originální scénář a technická řešení převzatá z komiksu: barokní bohatství tvarů, úžasný design postav a odvážná barevná paleta – to vše vede k velmi atraktivnímu efektu, vysvětluje Wawszczyk.

Jeho předchozí celovečerní animovaný film, Jiří Rje ježekNa domácím trhu byl velmi populární a získal řadu ocenění mimo Polsko, včetně Grand Prix na Mezinárodním festivalu animace a animace v Soulu. Wawszczyk také pracoval na animovaných televizních seriálech, jako např CasperadVydal svůj první grafický román, Pane žárovkav roce 2018. Později byla přeložena do angličtiny a vydána v roce 2022 nakladatelstvím Fantagraphics.

Člověk je polským produktem DiplodocusZatímco PFX (Česká republika) a Dehei (Slovensko) jsou na palubě jako koproducenti. Uvedení filmu do kin je naplánováno na rok 2023.

Můžete se podívat na teaser Diplodocus