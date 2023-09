5x teleobjektiv na iPhone 15 Pro Max: Selfie test

Uspěchaná doba znamenala, že můj první test nového 5x teleobjektivu na iPhone 15 Pro Max byl o něco víc než rychlý srovnávací snímek 3x versus 5x z mého bytu jako součást prvního dojmu.

Včera jsem měl možnost vidět, jak užitečný je nový objektiv pro portréty – od čistě optického bokeh efektu zobrazeného výše až po testování nově objevené schopnosti iOS 17 automaticky přidávat údaje o hloubce, což vám umožní upravit zaostření po pořízení fotografie. ..

Všechny obrázky jsou neupravené, přímo z fotoaparátu, kromě občasného oříznutí a změny velikosti pro web. Chcete-li zobrazit větší verze, klikněte pravým tlačítkem a otevřete obrázek na nové kartě.

35mm ekvivalent 120mm objektivu je delší než obvykle obvykle Lze je použít pro portrétní fotografii, i když jsem v minulosti poměrně hojně používal 90mm objektiv pro headshoty a svatební fotografové často používají 70-200mm objektiv na jednom těle, jehož použití často zahrnuje upřímné portréty Při delším ohnisku délky.

Všechny ostatní věci jsou stejné, čím delší čočka, tím menší hloubka ostrosti. Samozřejmě na iPhonu, který byl komplikovaný výpočetní fotografií použitou k vytvoření uměle rozostřeného pozadí, ale mohl jsem vyzkoušet optický a digitální bokeh.

Poznámka: Ve skutečnosti takoví být nemůžeme si být jisti Apple nepoužívá k rozmazání pozadí digitální triky, a to ani s vypnutými údaji o hloubce, ale efekty alespoň vypadají přirozeně.

Optický bokeh

S tímto vyloučením odpovědnosti začněme tím, že se podíváme, jak vypadá čistě optický bokeh. Stejně jako u kratších čoček na jiných iPhonech to do značné míry závisí na tom, jak blízko jste k objektu. U headshotů to nemusí být zdaleka tak dobré jako skutečný 120mm objektiv na 35mm full frame fotoaparátu, ale i tak bych řekl, že funguje dobře.

Nejprve se střelila hlava a ramena. Zde se Tower of London nachází na druhé straně široké silnice, asi 400-500 stop:

Když se trochu přiblížíme, abychom získali těsnější záběr hlavy, pozadí je stále rozmazanější (fotografie pořízená na stejném místě):

Ačkoli to nespoléhá na digitální triky při rozmazání pozadí, iPhone stále používá poměrně vysoké výchozí doostření – na můj vkus je poněkud ostřejší.

Líbilo se mi, že byl zatažený den a slunce bylo napravo od fotoaparátu a bez jakýchkoli úprav měl stále dostatek detailů kůže v oblastech stínů.

Zde je několik dalších příkladů přirozeného bokehu.

Světlo zde opět dopadá napravo a za jemné dobrovolníky, přesto iPhone neměl problém zachytit detaily pleti, aniž by musel zesilovat stíny. Úroveň fotografování iPhonem Just Works je v dnešní době skutečně působivá.

Automatická data hloubky

V iOS 17 má iPhone na fotce detekovat lidské, psí a kočičí tváře a automaticky zachycovat informace o hloubce, které lze použít k selektivnímu rozmazání pozadí při úpravě fotografie. Od nejnovější veřejné verze (iOS 17.0.2) je tato funkce k dispozici velmi Udeř a ujít!

Například tento obrázek. Velmi ostrý obličej v záběru, přesto kontrola neodhalí žádné údaje o hloubce (pokud existují, nabízí tato nabídka možnost zapnout nebo vypnout režim portrétu).

Poté, kde je obličej A mnoho Menší část snímku, žádný problém – jsou zachycena data hloubky a je k dispozici režim portrétu (a používá se k vytvoření umělého rozostření)!

Zde je snímek, který vyžaduje více rozostření pozadí, ale iPhone říká ne:

Totéž zde:

Pojďte však blíž a telefon je šťastný:

Nicméně, tady, kde jsme trochu přísní, by mělo být opravdu snadné detekovat obličeje a tuto funkci opravdu potřebujeme… Ne a ne:

Jsem si jistý, že na tom Apple stále pracuje a v následujících aktualizacích iOS se to zlepší.

Dále změňte hloubku ostrosti

Když to ale funguje, je možnost změnit zdánlivou hloubku ostrosti po pořízení záběru příjemnou funkcí. Zkontrolujte, jak rozdílně vypadá stejný snímek, když změníte efektivní clonu.

Za prvé, f/8 (pamatujte, že to simuluje 120mm objektiv, takže je stále dost rozmazané pozadí i při obvykle nižší cloně):

Nyní f/4,5:

A nakonec f/1,4 (což bude jedna velmi 120mm objektiv je drahý!):

Nyní pokračujte a prozkoumejte pixely a stále můžete některé z nich vidět malá velikost Sem tam se kolem okrajů trochu rozkvete, a když se podíváte Glorii pod podpaží, uvidíte, že na iPhonu stále chybí části pozadí. Takže ne, portrétní režim stále není dokonalý, ale nyní je většinu času neuvěřitelně působivý.

Další příklad, tentokrát od f/11:

Nyní f/3,5:

Konečně, f/1,4:

Další slabinou, která zůstává u režimu Portrét, je to, že ačkoli iPhone často dosahuje pěkného přirozeného poklesu zaostření za Zdá se, že téma ignoruje příklady, kde představení se Také by mělo dojít k určitému rozmazání.

Například zeď v pozadí padá velmi realisticky:

Ne tak v úvodu. S tak mělkou mírou volnosti bychom měli vidět určitý stupeň rozmazání prstů a koncovky, ale zde prezentovaný je ostrý jako obličej:

Live Photo nebo Portrait, ale ne obojí

Jedním zbývajícím omezením je, že můžete mít Live Photo, abyste si mohli vybrat jiný snímek během doby snímání nebo data hloubky, ale ne obojí.

Na tomto snímku nebylo načasování výrazů obličeje správné, ale Live Photo to dokáže napravit:

Pokud však chci také rozmazat pozadí, bude to ignorovat moji hlavní volbu obrázku a vrátí se k výchozímu snímku:

Doufejme, že je to také něco, co lze opravit v pozdější aktualizaci.

Hluk

Dalším přetrvávajícím problémem iPhonů je, že ultraširokoúhlé a teleobjektivy nedosahují stejné velikosti snímače jako hlavní fotoaparát, takže jejich fotografie jsou hlučnější, zejména při slabém osvětlení. Prohlédněte si některý z výše uvedených obrázků ve větší velikosti a uvidíte to.

Pro mě to není porušení dohody; Ten humbuk je vlastně trochu jako film. To ale znamená, že mezi hlavním fotoaparátem a ostatními fotoaparáty je znatelný rozdíl v kvalitě a rád bych viděl, aby Apple ukázal ostatním fotoaparátům stejný senzor, jaký se líbí hlavním fotoaparátům.

Video režimu práce

A konečně, zatímco mým cílem včera večer bylo pořídit statické fotografie – s následným testem videa – byla tu jedna funkce videa, na kterou jsem se nemohl dočkat, až ji otestuji. Profesionální fotograf a kameraman Tyler Stallman vyzdvihl skvělé využití akčního režimu: jeho použití jako digitálního fotoaparátu je ideální pro fotografování něčeho při procházce kolem něj.

Když to používal na výrobu sochy, okamžitě mě napadlo, že by to mohl být docela skvělý způsob, jak někoho zastřelit, tak jsem to vyzkoušel.

Teď střílím opravdu Pevný, ruční, bez gimbalu, používá ekvivalent 120mm objektivu a jen se potuluje po hrbolaté trávě, aniž by se pokusil o nindžu. Jo, a tohle bylo nahráno přímo z kamery – žádný editační software, žádná instalace v příspěvku.

Musím říct, že výsledek mě prostě ohromil! To je velmi skvělý efekt a rozhodně vidím, jak se používá v krátkém filmu. Vlastně už mám jeden nápad…

Závěry

5x teleobjektiv na iPhonu 15 Pro Max je příliš úzký na focení portrétů. Nejsem si jistý, jestli to budu moc používat. Hladiny hluku znamenají, že bych byl rozhodně opatrný, kdybych to dělal v interiéru (ačkoli to budu testovat).

Nicméně je to skvělá možnost. 48MP snímač znamená, že můžete použít 2x digitální zoom bez ztráty kvality ve srovnání s jeho předchůdcem, a jsou chvíle, kdy vám 5x zoom poskytne záběr, který by nebyl možný.

Budu to také testovat na městské panorama a myslím, že to je pro mě realističtější použití – sledujte tento prostor.

Jaké jsou vaše dojmy z teleobjektivu iPhone Pro Max 5x? Podělte se o své myšlenky v komentářích, odkazy na ukázkové obrázky by byly skvělé!