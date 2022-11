Evropská filmová akademie odhaluje vítěze cen Excellence in Craftsmanship Awards

Evropská filmová akademie odhalila osm vítězů svých cen Excellence Awards v kategoriích Arts and Crafts. Dostanou své ceny Evropské filmové ceny 10. prosince v Reykjavíku na Islandu.

Kate McCullough vyhrála nejlepší evropskou kinematografii za The Quiet Girl, irské drama režiséra Colma Perriada, které bylo uvedeno na mnoha festivalech, včetně Berlinale, kde získalo Grand Prix od poroty Generation K-Plus.

Více od Variety

Evropský střih získal Ozkan Vardar a Eitan Ibeker za turecký politický film Emina Albera „Burning Days“, který měl premiéru v Cannes v sekci Un Certain Regard.

„Belfast“, moderní dramatický film napsal a režíroval Kenneth Branagh, který získal dvě ceny za evropskou produkci od Jima Claye a evropské kostýmy od Charlotte Walter. Film předtím získal Oscara za nejlepší původní scénář a cenu BAFTA za britskou Film roku.

Evropský make-up a vlasy byly oceněny Heike Merker za All Quiet on the Western Front, drama z 1. světové války od Edvarda Bergera, které také získalo evropské vizuální efekty od Franka Petzolda, Victora Müllera a Marcuse Franka.

Původní evropskou hudbu dostal Pawe Mykietyn za Jerzyho Skolimowského vítěze ceny poroty v Cannes „EO“, zatímco evropský soundtrack vyhrál pro Simone Paolo Olivero, Paolo Benvenuti, Benny Atria, Marco Saita, Ansgar Frireich a Florian Holzner za The Hole.

Ceny Excellence Awards vybrala zvláštní porota složená z osmi členů zastupujících různá umění a řemesla, včetně Henrich Borarós (produkční designér, Česká republika), Pascal Capitoline (zvukový designér, Francie), Jaime Cibrian (VFX Supervisor, Španělsko), Charlotte Chang ( vizážistka a kadeřnice, Německo), Christina Georgiou (skladatelka, Kypr), Magdalena Lapuz (kostýmní výtvarnice, Lucembursko), Sarah McTeague (editor, Irsko/Itálie) a Natalie Peters (kameramanka, Velká Británie).

Příběh pokračuje

Nejlepší sestava

podepsal pro Newsletter je různorodý. Pro nejnovější zprávy nás sledujte FacebookA CvrlikáníA Instagram.

Klikněte sem a přečtěte si celý článek.