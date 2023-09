5 sportů týmu Kanady, které lze tento víkend sledovat: 22.–24. září – tým Kanady

Vikase (ICF)/AP Photo-Lee Jin-man/The Canadian Press/James Worsfold





Pro sportovce a fanoušky Team Canada je to rušný víkend. Kanadský ženský fotbalový tým zahájí svůj dvojzápas s Jamajkou o místo v Paříži 2024. Kanadský tým míří do Belgie na mistrovství světa, šanci na olympijskou kvalifikaci.

Nejlepší kanadské atletky soutěží ve finále mistrovství světa v triatlonu ve španělské Pontevedře, zatímco kanadský ženský volejbalový tým pokračuje v soutěži v čínském Ningbo, když se poprvé od Atlanty 1996 pokouší kvalifikovat na olympijský volejbalový turnaj.

Zde je to, co byste si tento víkend neměli nechat ujít:

fotbal

V příštích dnech se olympijský vítěz ženského fotbalu pokusí využít své šance na obhajobu zlaté medaile ve dvouzápasové sérii proti Jamajce.

Týmy budou hrát v pátek večer ve 20:00 ET v Kingstonu na Jamajce a poté znovu v úterý 26. září v 19:00 ET v Torontu. Tým, který mezi oběma zápasy vstřelí dohromady nejvíce gólů, si zajistí vstupenku do Paříže 2024.

Kanada vstupuje do série poté, co porazila Jamajku ve všech devíti předchozích zápasech. Kanada však předvádí zklamání na mistrovství světa žen ve fotbale, kde po sedmém místě nepostoupila ze skupinové fáze. Na druhou stranu Jamajka na mistrovství světa předčila očekávání, skončila 43. a kvalifikovala se do osmifinále poté, co remizovala s předními rivaly Francií a Brazílií.

Sestava kanadského týmu pro olympijskou kvalifikaci zahrnuje 14 hráčů, kteří vyhráli olympijské zlato v Tokiu 2020.

se porouchalo

Za sportem přestávky, který bude mít svůj olympijský debut v Paříži 2024, se buduje hybnost. Soutěž na mistrovství světa v přestávce WDSF 2023 se koná v belgické Lovani v sobotu a neděli.

Soutěžící z 62 zemí se utkají o titul mistra světa a kvalifikační místo na hry v Paříži 2024. Každá země může poslat na světy dva chlapce a dvě dívky.

Kanadu budou na straně mužů reprezentovat Philip Kim (B-Boy Feel Wizard) a Samuel Cyr (B-Boy Mass). Na straně žen budou tým Kanady reprezentovat Tiffany Leung (B-Girl Tiff) a Emma Misak (B-Girl Emma).

Největší naděje Kanady spočívá ve Philu Wizardu, současném mistru světa, aby se v tomto novém sportu dostal Kanadě do Paříže. Kim, Leung a Misak budou reprezentovat Kanadu na hrách v Santiagu v roce 2023.

Triatlon

Tento víkend se ve španělské Pontevedře koná finále mistrovství světa v triatlonu. Tým Kanady zastupují za muže Tyler Mislavchuk, Charles Paquet a Brock Howell, za ženy bude javorový list nosit Dominika Jamnicki.

Mislawchuk měl silnou sezonu, v srpnu skončil 13. na olympijském testovacím podniku v Paříži, devátý na mistrovství světa ve sprintu a štafetě v německém Hamburku v červenci a 15. na závodě World Triatlon Series na domácí půdě v červnu v Montrealu.

Jamnický se na pařížském testovacím podniku umístil na 29. místě a je naplánován také na účast na nadcházejících Pan Am Games v Santiagu v Chile.

Soutěž je vyvrcholením Světové triatlonové série, vyvrcholením sezóny, ve které sportovci nasbírali cenné body do žebříčku do olympijské kvalifikace.

volejbal

Kanadský ženský volejbalový tým pokračuje ve svém tažení na olympijskou kvalifikaci v čínském městě Ningbo, které končí v neděli. Kanaďanky se poprvé od Atlanty 1996 snaží kvalifikovat na ženský olympijský volejbalový turnaj.

Kanada má zatím na turnaji bilanci 2-2. Kanaďané jsou aktuálně na 11. místě na světě a zaznamenali vítězství nad Nizozemskem na devátém místě a Čínou na šestém místě. Tento poslední zápas byl velmi těžký, sešlo se na pět setů.

Dvě porážky si připsaly Dominikánská republika a Srbsko, které byly desáté, respektive třetí na světě.

Kanada má na tomto turnaji odehrát ještě tři zápasy: v pátek proti Ukrajině, v sobotu Mexiku a v neděli České republice, což jsou země na 20., 24. a 16. místě světového žebříčku.

Tři olympijské kvalifikační turnaje se konají současně ve třech různých zemích. Na olympiádu se kvalifikují dva nejlepší týmy z každého turnaje, které hrají systémem ligy doma a venku.

Kanoe/kajak slalom

ICF World Regatta Championships odstartovalo v Lee Valley v Anglii a potrvá do neděle. Sedm kanadských sportovců se účastní nabídky využít první příležitost zajistit si místo na olympijských hrách v Paříži v roce 2024.

Pod kanadskou vlajkou vlají tři ženy: olympionička z Tokia 2020 Florence Maheu, Louise Betteridge a Leah Baldoni. Tři Kanaďanky se ve čtvrtek zúčastnily kvalifikace na závod v kajaku, ale nedokázaly si zajistit postup do semifinále. Betteridgeová byla ve středu jedinou Kanaďankou, která závodila v závodě žen ve skifu, kde také skončila její kvalifikační jízda.

Na straně mužů se v K-1 utkali Alex Baldoni, Trevor Boyd a Mile Rivard, Boyd postoupil v sobotu do semifinále. Ve středu se Baldoni a Daniel Barry utkali v kanoistickém slalomu, ale jejich cesta skončila v kvalifikačním kole.

Tato mistrovství světa jsou první příležitostí, jak se kvalifikovat na Paříž 2024. Vzhledem k tomu, že země může kvalifikovat pouze jednoho sportovce v každém podniku, 15 nejlepších zemí v závodech K-1 žen a mužů a 12 nejlepších zemí v každém podniku C-1 se Získejte místo v olympijské kvalifikační kvótě.

Kanadští veslaři budou mít další příležitost kvalifikovat se do Paříže 2024 prostřednictvím kontinentálních kvalifikací v Riu de Janeiro později.

V neděli bude sedm Kanaďanů soutěžit v Lee Valley v kajaku, novém sportu, který bude mít premiéru na olympijských hrách v Paříži příští léto.