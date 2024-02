Náhled pro vývojáře Android 15 je nyní k dispozici: vše, co potřebujete vědět o první verzi

Se zaměřením na zvýšení soukromí a zabezpečení je nyní k dispozici ke stažení první vývojářská verze Androidu 15 od Googlu. Poslední velká aktualizace operačního systému, která navazuje na Android 14, umožňuje tvůrcům obsahu lépe využívat hardware fotoaparátu a poskytuje vývojářům více způsobů, jak řídit teplo a výpočetní výkon pro efektivnější výkon aplikací.

Tato raná verze Android 15 Většinou je určen vývojářům, aby jim pomohl vytvářet aplikace vyladěné pro další verzi Androidu a aby Google získal cennou zpětnou vazbu při zavádění aktualizací v průběhu roku 2024.

Přečtěte si více: Nejlepší telefon s Androidem roku 2024

Ale to, že je náhled pro vývojáře, neznamená, že si Android 15 nemůžete nebo neměli stáhnout právě teď. Pokud rozumíte omezením vývojářského náhledu (který může zahrnovat chyby, chybějící funkce a nekompatibilitu aplikací) a jak jej nainstalovat pomocí ručního flashování (přidání operačního systému do úložiště flash paměti telefonu), můžete vyzkoušet Android 15 nyní správně.

Pokud nechcete řešit problémy se softwarem nebo instalací, počkejte na duben a květen, než Google otevře registraci do svého beta programu pro Android, nebo dokonce můžete počkat do června a července, než vyjde stabilnější verze. Finální verze Androidu 15, určená pro všechny uživatele Androidu, by měla být vydána někdy na podzim.

Nevíte, co dělat dál? Zde je vše, co potřebujete vědět o Androidu 15. Další informace o tom, jak Google vytvořil globální zobrazení Map a jak vymazat mezipaměť prohlížeče v Androidu.

Co je nového v prvním vývojářském náhledu Androidu 15?

S tímto prvním náhledem pro vývojáře Google uvedl, že se zaměřuje na zvýšení soukromí uživatelů a zabezpečení souborů. Zaměřuje se také na to, aby tvůrci měli lepší přístup k nástrojům a zařízením – včetně ovládacích prvků fotoaparátu v aplikaci – a na řízení tepla a napájení s cílem zlepšit výkon aplikací a her. Nejnovější verze používá dezertní kódové označení Vanilla Ice Cream.

na Soukromí a bezpečnostAndroid 15 využívá nejnovější verzi Privacy Sandbox, což je víceletá iniciativa pro zvýšení ochrany soukromí uživatelů na Androidu. Privacy Sandbox zlepšuje soukromí v oblasti mobilní reklamy tím, že omezuje data, ke kterým mají přístup třetí strany. Android 15 také umožňuje uživatelům sdílet část své obrazovky namísto celé obrazovky.

Google poskytne vývojářům a tvůrcům podrobnější kontrolu Kamerová zařízení Aby jim pomohl využívat prémiové hardwarové funkce, včetně fotoaparátu Pixel, GPU a zpracování AI. Tyto rozšířené ovládací prvky mohou zvýšit jas náhledu kamery, upravit sílu blesku, připojit zařízení MIDI 2.0 přes USB a další.

Obsahuje také první vývojářskou ukázku Androidu 15 Nástroje řízení tepelné a procesní energie Prostřednictvím vylepšeného rámce Android Dynamic Performance Framework, který pomáhá vývojářům optimalizovat vysoce výkonné, graficky náročné aplikace a hry.

Jak bude k dispozici více vývojářských náhledů a beta verzí, Google bude i nadále přidávat a vylepšovat funkce na základě zpětné vazby od všech uživatelů Androidu 15.

Které telefony podporují vývojářský náhled Android 15?

Google obvykle na svých vlastních zařízeních vydává pouze první vývojářské náhledy a totéž platí pro Android 15. Právě teď si můžete Android 15 stáhnout na následující adrese Google pixel Telefony a tablety:

Pokud vaše zařízení není na seznamu, zatím se nebojte. V průběhu roku bude Android 15 dostupný i na dalších telefonech a tabletech. Máte také možnost tak učinit Použijte 64bitové systémové obrazy s emulátorem Android V Android Studiu.

Pixel Fold podporuje první vývojářskou verzi Androidu 15. Stephen Shankland/CNET

Před instalací Androidu 15 si zálohujte telefon

Pamatujte, že spuštění beta verze softwaru v telefonu může způsobit jeho nestabilitu a můžete přijít o data. Doporučujeme stáhnout a nainstalovat beta software na jiné zařízení, než je váš primární Pixel, pro případ, že by nový software od Googlu způsoboval problémy.

První věc, kterou byste měli udělat, než si stáhnete první vývojářskou ukázku Androidu 15, je vytvořit zálohu podporovaného zařízení. Proč? Vývojářské náhledy jsou software ve svých počátcích, takže můžete očekávat chyby, pády aplikací a další problémy, které by mohly ztížit každodenní používání telefonu nebo tabletu.

Ve výchozím nastavení se má telefon Pixel automaticky zálohovat, když jste připojeni k Wi-Fi a telefon byl dvě hodiny nečinný a nabíjel se, ale můžete to udělat i ručně. V závislosti na velikosti zálohy vašeho telefonu a na tom, kolik místa máte na Disku Google, budete možná potřebovat předplatné Google One, aby to fungovalo.

Chcete-li zálohovat telefon Pixel, přejděte na Nastavení > Google > podporovat A klikněte podporovat Nyní. V závislosti na poslední záloze a počtu aplikací a souborů, které je třeba zálohovat, může být tento proces okamžitý nebo může trvat až několik minut. Jakmile provedete zálohu, jste připraveni zahájit proces stahování a instalace systému Android 15.

Před instalací Android 15 Developer Preview si zazálohujte telefon. Nelson Aguilar/CNET

Dále povolte ladění USB a odemknutí OEM

Chcete-li nainstalovat Android 15 do telefonu Pixel, připojte telefon k počítači pomocí USB. To vyžaduje, aby byl váš Pixel odemčen a povoleno ladění USB. Přestože je odemykání telefonu dostatečně snadné, k povolení ladění USB budete muset nejprve odemknout možnosti vývojáře.

Pozn: Pokud jste dříve aktualizovali náhled pro vývojáře, možná budete moci jednoduše aktualizovat OTA na Android 15. Pokud ne, přejděte k další části.

1. Otevřete možnosti vývojáře. V Nastavení Aplikace, přejděte na O telefonu Poté stiskněte Doplňte číslo Sedmkrát. Po výzvě zadejte heslo a v nastavení se objeví nová nabídka Možnosti vývojáře.

2. Dále budete muset povolit ladění USB, aby váš telefon a počítač mohly mezi sebou přenášet data. jít do Nastavení > Systém > Vývojářské možnosti A přepnout Ladění USB. V zobrazeném oznámení, které stručně popisuje účel ladění USB, klikněte na Ano.

3. Nakonec, když jste stále v možnostech pro vývojáře, zapněte je OEM odblokování. Tím se odemkne bootloader vašeho zařízení, který načte operační systém. Po odemknutí si budete moci vybrat jiný operační systém, který bude na vašem telefonu Pixel fungovat – v tomto případě Android 15.

Nejprve musíte povolit ladění USB a odemknutí OEM, než budete moci připojit telefon k počítači a nainstalovat náhled pro vývojáře systému Android 15. Nelson Aguilar/CNET

Nakonec nainstalujte Android 15 do svého zařízení pomocí nástroje Android Flash Tool v prohlížeči Chrome

Máte dva způsoby, jak aktivovat náhled pro vývojáře Androidu 15 na telefonu Pixel, ale pro jednoduchost použijeme Flash nástroj pro Android, který můžete používat přímo z vašeho webového prohlížeče. Funguje nejlépe v Chrome nebo Edge. Aby to fungovalo, váš počítač musí mít 10 GB úložného prostoru.

Pokud je vše v pořádku, připojte telefon Pixel k počítači pomocí USB, odemkněte zařízení a přejděte na https://flash.android.com/ V prohlížeči Chrome a proveďte následující:

1. První zásah Povolit přístup k ADB Ve vyskakovacím okně, které se zobrazí (pokud existují nějaké blokovače reklam, vypněte je).

2. Nyní klikněte Přidejte nové zařízeníVyberte své zařízení ze seznamu a stiskněte komunikovat.

3. Na telefonu Pixel zaškrtněte políčko vedle Vždy povolit z tohoto počítače Poté stiskněte Dovolit Chcete-li poskytnout Android Flash Tool přístup k vašemu telefonu.

4. Vraťte se do počítače a klikněte Vývojářský vzhled pod Populární struktury.

5. Klikněte Montáž konstrukce Pak udeř Tak určitě.

Android 15 Developer Preview by nyní měl být nainstalován na vašem telefonu. Pixel můžete bezpečně odpojit od počítače.

Android 15 nyní můžete používat na svém telefonu Pixel

Jakmile se váš telefon Pixel znovu spustí, zobrazí se oznámení, že nyní máte spuštěnou vývojářskou verzi Android 15. Ano Poté nastavte svůj telefon jako zbrusu nový telefon. To znamená připojení k síti Wi-Fi, kopírování aplikací a dat z nejnovější zálohy Google, souhlas s podmínkami, nastavení hesla a tak dále.

Budoucí aktualizace budete automaticky dostávat vzduchem pro všechny vývojářské náhledy a beta verze, takže nemusíte Android 15 pokaždé aktualizovat ručně.

Jaká je časová osa vydání Androidu 15?

Google uvedl, že očekává jejich vydání Mnoho vývojářských náhledů – To je v únoru a další datum v březnu – zbavit se nových funkcí a zkontrolovat kompatibilitu.

Beta verze plánované pro první uživatele v dubnu a květnu budou pravděpodobně stabilnější a zaměří se na zlepšení kvality a kompatibility. A konečně, sestavení stability platformy naplánované na červen, červenec a srpen se zaměří na konečné testování Androidu 15 před prvním veřejným vydáním na podzim.

Plán testování a vydání Google pro Android 15. Google

Máte starší zařízení Android? Podívejte se na pět tipů, díky kterým bude váš telefon Android opět vypadat jako nový.