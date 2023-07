Získejte 20 nezávislých her v hodnotě přes 300 $ právě teď za pouhých 10 $

Indické hry Nabízí některé z nejlepších zážitků z videoher, často za mnohem levnější cenu než hry Triple-A, co kdyby vám Fanatical Steam nabídl 20 nezávislých her na prodej tak levně, že byste se museli jen podívat? Právě pro vás to máme s tímto úžasným výprodejem nezávislých her.

Můžete si vybrat z kterékoli z 20 her Fanatical Pack, které budou přidány do vaší knihovny Steam, pokud chcete další skvělé nabídky, protože letní výprodej Steam pokračuje.

Jedna hra vás bude stát 1 $, pět vás bude stát 3 $ a deset pouze 5 $. Důraz je kladen na nezávislé hry, takže se podívejte na každou z 20 her a možná najdete svou novou oblíbenou hru, kdo ví? Dohoda se shoduje se 4. červencem, ale není jasné, jak dlouho bude trvat.

Balíček fanatických indie her za 5 dolarů

S 20 dostupnými hrami je z čeho vybírat, a proto jsme níže uvedli všechny možnosti z prodeje.

Co leží v multivesmíru

Redout Enhanced Edition

Redout vesmírných útoků

Tmavé plátky Styx

Styx mistr stínů

Soutěžící Nickelodeon Kart 2

Mimozákonná galaxie

Neboj se

Samudra

Jetboard Ghost

Battle royale magnát

Super Knight Riders

Jim Kraft Frostbourne Wrath

Osmium pit uvolnění

Hyper Knights

80 blondýnek

Vařte, servírujte, chutné! 3?!

Vařte, servírujte, lahodné dvojité balení

Rebelská galaxie

mezi dvěma

Zatímco většina těchto her je na Steamu samostatně, tento balíček Fanatical je nejlepším způsobem, jak získat spoustu z nich s masivní slevou. Kdyby byla každá hra za plnou cenu, dostali byste pořádný kus knihovny za 300 dolarů. Testovali jsme to a můžete snadno vybrat všech 20 her a získat dva balíčky za 5 $, což znamená, že můžete získat hry za 300 $ za plnou cenu za pouhých 10 $.

