Země zažila druhý nejteplejší březen v historii

Relativně teplý měsíc je však v souladu s očekáváním klimatologů uprostřed rychle se oteplujícího prostředí. Březen je 529. měsícem v řadě s teplotami nad průměrem 20. století. To je více než 44 let v řadě bez jediného relativně chladného měsíce.

„Stále považuji za šokující, že posledních osm let bylo osm nejteplejších let v historii,“ řekl Cobb. „Je to opravdu výjimečné, protože teploty jsou rok od roku ovlivněny souvisejícími přírodními výkyvy [with] El Niño a La Niña. „