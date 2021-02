NASA nechává zprávu ukrytou na padáku Mars roveru

Puzzle amatéři nejšťastnější milenci tento týden, když NASA Odhalila, že na padáku skryla tajnou barevně označenou zprávu Rovnost vytrvalosti To přistálo Mars minulý týden.

Dopis, který napsal systémový inženýr Ian Clark v binárním kódu střídáním bílých a oranžových pruhů na padesáti stop vysoké skluzavce, ilustruje logo NASA „Dare Mighty Things“, které pochází z citátu Theodora Roosevelta.

Clark, hlavní vývojář padáku, měl zajímavý problém s kódováním zprávy – nemohl použít žádné barvy, které ve skutečnosti nebyly testovány v marťanské atmosféře. Různé barevné pigmenty mohou v drsném prostředí narušit jeho integritu.

„Existují různé druhy tipovacích otázek,“ řekl Clark podle New York Times. „Může to být více bílé než oranžové nebo naopak, což znamená, že se deštník bude ohřívat jinak a možná to změní jeho chování?“

Když se zástupce ředitele projektu Matt Wallace zeptal, zda by mohl dát zprávu na padák, Clark řekl, že jeho jedinou směrnicí bylo „ujistit se, že je to vhodné a nelze si to vykládat nesprávně“.

Clark, nadšenec křížovky, který popsal vytvoření šifrované zprávy jako „super zábavu“, uvedl, že zašifrovanou zprávu si před přistáním z minulého čtvrtka uvědomilo pouze šest lidí.

Řekl, že řešitelům skládaček trvalo jen několik hodin, než přijali dvoukódovou zprávu poté, co byla vyprovokována během pondělní tiskové konference.

Příště řekl: „Budu trochu kreativnější“.

Clark také do zprávy zahrnul GPS souřadnice velitelství mise v Jet Propulsion Laboratory v Pasadeně v Kalifornii – „34 ° 11’58“ N 118 ° 10’31.

Během tiskové konference inženýr Allen Chen, který měl na starosti přistávací systém, řekl milovníkům vesmíru: „Někdy necháváme v naší práci zprávy, které pro tento účel najdou ostatní. Takže vás všechny vyzýváme, abyste jim poskytli obrázek a ukázku práce.”

Střídání černé a bílé – nebo v tomto případě oranžové a bílé – často naznačuje, že v binárním kódu je něco, což dává nadšencům první vodítko.

Internetoví vyšetřovatelé si nakonec uvědomili, že série jedniček a nul zapadají do skupin po 10 a podle The Times vysvětlili inspirativní zprávu na třech vnitřních prstencích padáku.

Během několika hodin zveřejnil student IT Maxence Abela svou odpověď na Twitteru.

„Vypadá to, že internet hacknul kód asi za 6 hodin!“ Adam Stelzner, hlavní inženýr mise, tweetoval a nabídl graf odpovědi.

Zpráva byla také napsána na tabuli, která bude použita ke kalibraci kamery na vozidle, řekl krát.

„Jsme sami? Přišli jsme sem hledat známky života, sbírat vzorky z Marsu ke studiu na Zemi. Pro ty, kteří nás sledují, přejeme bezpečnou cestu a radost z průzkumu,“ říká.

Obraz také obsahuje obrazy všech pěti roverů Marsu NASA, které se v průběhu let zvětšovaly.

Wallace slíbil více kraslic spojených s vozítkem.

Řekl, že by měly být viditelné, jakmile za pár dní nasadíte sedm stop dlouhé rameno vytrvalosti a začnete natáčet pod vozidlem a znovu, až budete řídit rover za dva týdny.

Naléhal: „Jistě, určitě musíte být dobře informováni.“

K této zprávě přispěl Associated Press.