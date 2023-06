Charlevoix, Michigan. – Muž z Jihoafrické republiky se zamiloval do stavby kamenného domu v severním Michiganu a od té doby vytvořil a znovu představil příjemný a pečující domov, který může každý navštěvovat po celý rok.

Dům je známý jako Hobit a/nebo Houbový dům, ale prochází velmi blízko domu Thatchové. Michael Seitz, 56, navštěvoval Charlevoix s rodinou své bývalé manželky a řekl mi, že se do této oblasti zamiloval.

Jezdil jsem tam na léto jen na týden. tam.‘

Dům, který koupil, byl přejmenován na The Houbový důmkterou nejprve navrhl Earl Young, rodák z Michiganu.

„Byl to první domov Earla Younga, když se oženil. Bydlel v něm a byla to v podstatě zakázka,“ řekl Seitz. Young studoval architekturu asi rok a poté odešel ze školy, kde se stal realitním developerem. byl jeho prvním domovem a postavil ho a potřeboval to udělat za rozumnou cenu.“

Seitz řekl, že se o Youngovi a jeho stylu hodně naučil prostřednictvím michiganské rodiny.

Seitz hned na začátku vysvětlil, že Young, přestože byl legendou, nebyl mladý romantik a má pocit, jako by si Youngova manželka Irene zasloužila tolik uznání jako bavič. „Byla to ona, kdo se věnoval detailům,“ vysvětlil Seitz.

Od doby, kdy rodina Youngových žila v kamenném domě, ale čas přišel a odešel. Začíná se to vyvíjet, jako by to bylo přímo z filmu o Hobitovi.

„Dům navrhl architekt, ale já jsem projektant a postavil jsem ho zevnitř ven,“ řekl Seitz.

Seitz vystudoval strojní inženýrství, ale prohlásil, že jeho styl je velmi laskavý. „Rád stavím. Myslím, že je to trochu jako být malířem, kde malujete spíše jako koníčka než jako povolání. Nemyslím si, že bych chtěl být profesionálním architektem. Chtěl bych navrhovat víc, ale víc z vášeň.“

Kameny, ze kterých je dům postaven Zámecké farmyČtyři míle od domova. Dům postavili kameníci a dokončili ho v roce 1920. Seitz dům koupil v roce 2013 za méně než 300 000 $ poté, co byl na trhu osm let. „Tak jsem z domu doslova vytrhal všechno, včetně sklepa. Začnu úplně od sklepa nahoru, to by vše stabilizovalo. Dát nový základ, ukotvit do všeho a znovu to postavit od sklepa nahoru.“ Půdorysy Úplně nové, všechno tak, jak je to dnes, a dát na střechu.“

Seitz koupil dům přímo od rodiny Youngových. „Byl to základní design pro malý dům a byl to první domov Earla Younga, když mu bylo něco přes dvacet. V té době ještě nevyvinul styl ani nic.“

Dům má krásné kamenné zdi, ale jednou z hlavních atrakcí Thatchova domu je střecha. Střecha hobita je vyrobena z dobře izolovaného materiálu. Phragmites je populární bojová hra, která se vyskytuje v domácnostech v Anglii, Skotsku, Holandsku a Německu. Seitz uvedl, že třtinový materiál se v domácnostech používá již více než 5000 let. Trvalo to pět měsíců, ale střecha Thatchova domu byla ručně tkaná. Stonek může zůstat neporušený po dobu nejméně 50 let.

Seitz říká, že produkty a práce použité k renovaci a přemalování Youngova bývalého domova jsou všechny místní. Údajně je vše ruční práce. „Miluji používání místních materiálů a místních lidí. Jen to dává větší smysl.“

Proč se tedy domu říká houbařský dům?

Seitz to řekl Autor Mike Barton vymyslel termín. „To bylo předtím, než jsem postavil svůj houbařský dům, a ještě tento [in Charlevoix] Momentálně nabízeno k prodeji. Jakmile se tento dům Thatchových stal, víte, velmi velkým, velmi zvláštním majetkem, celá věc s Mushroom Houses se právě rozjela.“

READ Zatímco Toronto Symphony Orchestra oslavuje maestra, podívejte se na hudební ředitele orchestru Nechci předstírat, že jsem doma u Earla Younga. To nepotřebuji, mám svůj styl. Je to trochu jinak. Je to trochu jako říkat, že Mozart je totožný s Beethovenem, že? „

Toto není první dům, který Seitz navrhl. Uvádí, že jeden má v České republice a jeden v Jižní Africe a momentálně pracuje na dalším domě mimo Houston v Texasu.

„Můj první dům, ten, který jsem navrhl a postavil, mi bylo 25 a postavil jsem ho v Cuillerena Hills v Jižní Africe. Prodal jsem ho o dva roky později, když jsem přišel do Států. Ten dům už nevlastním.“ ale stále vlastním dům v České republice a žije moje žena Předchozí je v. Nedaleko tohoto domu je starý hrad. Je to velmi známý středověký hrad známý jako hrad Křivoklát.“

Seitz přišel do Spojených států před 25 lety a pochází z Jižní Afriky. Přirozeně jsem se ho zeptal na Rodriqueze a současný obyvatel Texasu byl překvapen a ohromen, že zpěvák Detroitu je stále nablízku. Svůj příběh s domovem Touch přirovnal k Rodriquezově hudební kariéře.

Rodriguezův příběh je zajímavou paralelou k mým zážitkům z Charlevoix a domu Thatchů. Tady jsem, víte, co si myslí, že je to texaský naftař, ale já nejsem. Nebylo to mistrovské dílo. Kluci to neměli rádi. Dům. Postavil ho pro něj, když mu bylo 20. Ale podle Rodrigueze, kde je příběh tak překroucený, je ve skutečnosti úplně jiný příběh jako tento dům.“

Dům je k dispozici k pronájmu široké veřejnosti. Sazba se pohybuje od 1 100 do 1 600 $ o víkendech a 1 300 – 1 900 $ o víkendech. Kliknutím sem zobrazíte dostupné termíny.