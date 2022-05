Zázrak Rangers ‚Moneyball‘ ukazuje, že financování nemůže být omluvou pro neúspěch skotských klubů v Evropě

Po mnoho let byla neschopnost skotských klubů prosadit se v Evropě široce očekávána a s nechutí akceptována.

Rostoucí finanční propast mezi předními domácími ligami kontinentu a naší nejvyšší soutěží je každoročně využívána jako omluva pro brzké odchody před skupinovými fázemi nebo pro neúspěch při postupu do vyřazovacích bojů.

Obrovské sumy peněz, které byly použity k tomu, aby se daly dohromady strany dřející proti Aberdeen, Celtic, Hearts, Hibernian, Motherwell, Rangers a St Johnston, jsou pravidelně vybírány, aby vysvětlily zklamání fanoušků, manažerů a médií.

Dokonce i Steven Gerrard, který během svého tříapůlletého působení v Goffinu proměnil Rangers v Evropu znovu v sílu, si posteskl nad nedostatečnou podporou, které se mu dostalo od jeho vedení po jejich porážce ve skupinové fázi proti pražské Spartě. Česká republika. Návrat republiky v září.

„Musí tam být nějaký realismus,“ řekl. „V posledních dvou oknech jsme neutratili ani cent. Abychom mohli konkurovat týmům, proti kterým hrajeme, musíme utratit velké peníze.“

Smlouva o vysílání Sky Sports SPFL pro Premier League rozhodně převyšuje ty z Bundesligy, La Ligy, Ligue 1, Premier League a Serie A.

Ale příjezd Rangers do finále Evropské ligy v Seville – počin, který by měl oslavovat každý skotský fotbalový fanoušek bez ohledu na svou oddanost – ukázal, že peníze nejsou všechno a je po všem a skvělých věcí lze dosáhnout chytrým náborem, kvalitním tréninkem a chytrým taktika.

Tým, který ve čtvrtek večer nastoupil na hřiště ve druhém zápase semifinále proti RB Leipzig v Ibroxu, předčil své dlouholeté soupeře a zasloužil si vyhrát 3:1 a celkově vyhrát 3:2.

Základní sestava Giovanniho van Bronckhorsta však stojí zlomek toho, co bohatě sestavený tým Domenica Tedesca.

Alan McGregor (230 000 GBP), James Tavernier (225 000 GBP), Conor Goldson (3 miliony GBP), Calvin Basie (230 tisíc GBP), Borna Parisic (2,2 milionu GBP), Ryan Jack (2,2 milionu GBP), John Lundstram (přestup zdarma) , Glen Kamara (50 000 liber), Ryan Kent (6,5 milionu liber), Joe Aribo (300 000 liber) a Scott Wright (180 000 liber) přivedli skotské šampiony zpět pod 13 milionů liber.

Van Bronckhorst ve druhém poločase přivedl Scotta Arfielda, Leona Balogona a Fashion Scalu, kteří všichni přestoupili zdarma.

Takže 14 hráčů, které používal, stálo o 7 milionů liber méně než Andre Silva, portugalský útočník, jehož návštěvníci Eintrachtu Frankfurt, podporovaní Red Bullem, zajeli jen v létě více než 20 milionů liber.

Co to bylo se skotskými týmy, které nemají peníze, které potřebují, aby se znovu utkaly v Evropě s bohatšími soupeři?

Van Bronckhorst si zaslouží obrovské uznání za to, jakých výšin jeho svěřenci narostli proti Spartě Praha, Lyonu, Borussii Dortmund, Crvene Zvezda Bělehrad, Braze a RB Lipsko od doby, kdy v listopadu nahradil Gerrarda.

Bývalý finalista Světového poháru a vítěz Ligy mistrů stavěl na tom, co udělal Gerrard, a zlepšil svůj tým tím, že upravil svůj tým, postavil hráče do rolí, které jim nejlépe vyhovují, a vytvořil herní plán jak v držení míče, tak mimo něj, což ztěžuje aby tak učinili. rozpadající se a nebezpečné v útoku.

Nizozemec, jehož jediným významným zatčením bylo v lednu přivést Aarona Ramseyho na hostování z Juventusu, byl po výsledku ve čtvrtek večer označen za génia. Není možné se odlišovat.

Prošel nějaký hráč v historii hry v této zemi takovou proměnou, jakou za posledních šest měsíců zažil John Lundstram, pozdní střelec vítěze v polovině týdne? Vynikal v obraně i ve středu zálohy a z okrajové postavy v Ibroxu se stal miláčkem v podpoře.

Van Bronckhorst však není jediným trenérem, který v Evropě dosáhl úspěchu navzdory všem předpokladům s napjatým, neexistujícím rozpočtem. Podívejte se, co Kjetil Knutsen dokázal v Bodo Glimt díky svému přísnému tréninkovému režimu a dynamické disciplíně v tomto období.

Norský juniorský tým doma ve skupinové fázi Conference League rozdrtil Řím 6:1 a poté remizoval 2:2 s italským gigantem. Žádný fanoušek Celtic si nebude muset připomínat celkovou prohru 5:1, kterou Parkhead FC utrpěl ve vyřazovacím kole. Knutsenův nejdražší hráč stojí pouhých 500 000 liber.

Fanoušci lídrů Premier League jsou skutečně nadšeni vyhlídkou na návrat do Ligy mistrů po pětileté absenci v příští sezóně. Doufají, že Ange Postecoglou dokáže zopakovat to, co Gordon Strachan a Neil Lennon před ním, a dostanou je do posledních 16. Vzhledem ke dvěma velikánům evropské hry, se kterými se pravděpodobně setkají, to nebude snadný úkol.

Ale to, co udělali jejich odpůrci ve městě a další, dokazuje, že peníze nemusí být nutně králem. Pokud Mark Lauel, kterého Celtic tento týden jmenoval vedoucím průzkumu a náboru prvního týmu, najde nějaké letní skvosty, Postecoglou, který v Evropě nasbíral některá pozoruhodná vítězství, by je mohl zařadit do dobře fungující skupiny. Může také zářit.