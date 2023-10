YouTube přidává stabilní hlasitost, ale říká, že blokování reklam by mělo zmizet

Po širším rozšíření tento týden na Její tiráda proti blokátorům reklamYouTube jej začal zavádět Desítky nových funkcí pro svou mobilní aplikaci v úterý.

Jednou z nejpozoruhodnějších vlastností je stabilní velikost, která vyhladí jakékoli otřesné rozdíly ve velikosti klipu. Pevná hlasitost je ve výchozím nastavení zapnutá, ale uživatelé k ní mohou přistupovat pomocí ikony ozubeného kola v aplikaci, klepnutím na Další nastavení a jejím zapnutím nebo vypnutím.

Možná platforma konečně ukončí riskantní honbu za nalezením písně, která vás napadne. v srpenYouTube začal testovat novou funkci rozpoznávání hlasu, která by uživateli umožnila pobrukovat, zpívat nebo přehrát melodii písně v aplikaci, aby byla rozpoznána. Varianta této funkce je na Googlu minimálně od té doby 2020ale nyní je k dispozici na YouTube v rámci této nové aktualizace.

YouTube také odhalil nové, větší náhledy náhledů při procházení v mobilní aplikaci a také možnost zamknout přehrávač videa, aby se zabránilo náhodným kliknutím a přejetím. K dispozici je také nová funkce čištění, kde uživatelé mohou zrušit proces čištění pohybem prstu zpět tam, kde začal, a uvolněním, když ucítí vibrace. Z estetického hlediska mají tlačítka „To se mi líbí“ a „Odběr“ nyní po kliknutí šumivé animace.

Tento týden se na platformě začalo objevovat nové vyskakovací okno, které uživatele zahanbilo za používání blokovače reklam. Snímek obrazovky : Gizmodo

To vše přichází, když YouTube zasáhne proti těm, kteří používají blokátory reklam k navigaci v soukromé pekelné díře webu. Uživatelé YouTube si všimli, že je na webu uvítalo malé vyskakovací okno, které jim sdělovalo, že používají blokovač reklam. Právě teď se to může zdát tak jednoduché jako ignorování upozornění zavřením zprávy, ale je pravděpodobně jen otázkou času, kdy se to stane trvalou překážkou.

Loni v květnu si Redditors všimli, že si YouTube pohrává s tím, že nutí své uživatele deaktivovat blokovače reklam, aby mohli sledovat videa. Přihlaste se k odběru YouTube Premium. V červnu YouTube změnil své prostředí na Zastavte procházení videí pro uživatele pomocí blokovače reklam po pouhých třech videích. Po celou dobu YouTube nedělal nic jiného, ​​než že na své webové stránky nacpal více reklam ve zběsilé snaze vydělat peníze, počínaje Nepřeskočitelné 30sekundové reklamy v televizní aplikaci platformy.