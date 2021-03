Wales vyzval obránce osvobození St. Paul Jamese Lawrencea, aby se kvalifikoval na kvalifikaci na mistrovství světa s Českou republikou – a Německá fotbalová asociace a FIFA tvrdí, že mají jejich podporu.

Lawrence ve středu zahrál úvodní kvalifikaci na mistrovství světa 2022 ve Walesu, v Louvain prohrál s Belgií 3: 1.

28letý muž se ale do Hamburku vrátil poté, co mu místní izolační pravidla Govt-19 v Německu zabránila v cestě do Anglie.

James Lawrence hrál proti Belgii v úvodním kvalifikaci Walesu (BA) na Wales.

Lawrence v sobotu večer vynechal vítězství Walesu nad Mexikem 1: 0 v Cardiffu.

Wales však trvá na propuštění obránce, který se v úterý osmkrát uzavřel střetu v Cardiffu se sexem poté, co se v Německu uvolnila pravidla segregace.

Manažer správce Walesu Robert Page, když hovořil o tom, co se stalo hořkým klubem proti sestavě země, řekl: „Je to těžké. Německá FA na naší straně, FIFA na naší straně.

„Potřebujeme, aby ho klub propustil. Stále s ním vedeme rozhovor a snažíme se ho dostat zpět do týmu.

„Uděláme to znovu přes noc. To je případ, kdy ho klub propustil.

„Chráníme to (pravidla). Němci nemají problém s FA a FIFA řekla ano.

„Není důvod, abychom ho neměli držet uvnitř. Jak jsem řekl, jsme v rozhovoru s klubem.“

Page uvedl, že Wales také plánuje v neděli mluvit s Lawrencem o návratu do týmu.

„Chtěli jsme to udělat rychle, bylo to zítra ráno. Budeme v tom pokračovat a všichni nás budou podporovat,“ zdůraznil Page.

“Uvidíme, jak rychle ho dokážeme dostat s Jamesem.”

„Pokud je pondělí, je pondělí, ale v neděli jsme zpět (trénujeme) na hřišti a plánování úterního zápasu již začalo.

“V té době mu (místní) vláda nedovolila přijít do Anglie.”

„Ale omezení byla nyní snížena a nemělo by to být jiné, než tomu bylo před zápasem v Belgii. Nyní potřebujeme, aby nás klub schválil, abychom ho přivedli.“

Příběh pokračuje

Wales oslavil 100. čepici Chrisa Gundera – prvního mužského hráče v zemi, který dosáhl tohoto milníku – a skončil devátý na světě v tvrdém boji proti mexickým soupeřům.

Vítěz 11. minuty Kiefer Moore z blízka, jeho pátý gól v 13 vystoupeních Walesu, dokázal přes noc rozdíl, když Page změnil celou stranu z porážky na Belgii.

Thug řekl: „Bylo to po částech zajímavé, byla to těžká hra.

„Byla to pro mě speciální noc s čistým štítem a úspěchem. Je to něco, na co se mohu hrdě ohlédnout.

“Tým byl skvělý na celém hřišti a byl to pro mě perfektní večer.”

“Podpora a dobré zprávy, které jsem dostal, byly opravdu neuvěřitelné.”

„Nepotopí se dlouho. Nemyslím si, že na světě je teď šťastnější muž.“