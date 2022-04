Nevhodný tenisový vztah Pam Shriver s 50letým trenérem Donem Candym je tvrdou lekcí pro sportovce

Americká tenisová hvězda Pam Shriver se proslavila v roce 1978 po porážce legendy Martiny Navrátilové na US Open a nakonec vyhrála několik titulů ve dvouhře v kariéře, která také přinesla plodné partnerství s Čechy.

Ale za vší slávou žil temný příběh, který nespatřil světlo světa až do nedávné doby, kdy Shriver vyšla a promluvila o svém trapném vztahu s dlouholetým trenérem Donem Candym.

Ve snaze zvýšit povědomí o nebezpečí romantických dobrodružství v profesionálním prostředí americká tenisová hvězda loni odhalila veřejnosti svůj nevhodný vztah s téměř 50letou Candy ve věku 17 let.

Důvody její neochoty mluvit o tomto pochybném tématu z mnoha důvodů, z nichž většina je z lidské úrovně pochopitelná, nutí člověka soucítit s mladým já, nyní 59letým.

Koncem 70. let, když Shriver zestárla, začala ke svému staršímu trenérovi vyvíjet city i přes jeho sňatek s Eileen Candy a ten přiznal, že se do Australana začala zamilovat.

Nyní neexistují absolutně žádné dva způsoby, jak by Candy zvládla tuto trapnou situaci z etického hlediska. Jelikož byl mnohem starší, měl varovat mladého Shrivera před nepatřičnou povahou možnosti a dát to do pořádku. Život však, jak se zdá, není tak jednoduchý, a proto začalo scestné snažení.

Vztah trval asi 5 let, než si Shriver uvědomila, že ztráta lahodného vztahu a toxická povaha rozmazávání profesních a osobních linií měla obrovský dopad na její hru.

Po zpochybnění negativního dopadu ukončení vztahu se svým trenérem na její tenisovou kariéru se nakonec rozhodne vzít si tenisovou dovolenou a ukončit svůj neuvážený vztah s Candy. Profesionální i osobní.

Na začátku 80. let změnila trenéra, když začala spolupracovat s Hankem Harrisem a později Ericem Rileym. Po rozchodu s Candy hrála Shriver nejúspěšnější tenis své kariéry, nasbírala 15 titulů a dosáhla úžasné míry výher kolem 80 %. Přestože používala Candy jako tréninkového poradce, nedošlo k žádnému pokusu o obnovení pouta, za což jí děkuje.

Hvězda z Baltimoru zdůraznila bolestnou fázi svého života, protože nyní cítí, že kulturu ticha kolem takových situací je třeba prolomit a více lidí o tom musí mluvit, aby posílilo a chránilo neznámé nebo začínající sportovce před takovými nebezpečími, existují ve světě sportu.

Domnívá se, že vzdělání je klíčovým faktorem pro zásadní změnu návyků, které byly v průběhu let uplatňovány, aby žádná příležitost pro mladé sportovce nemohla být jakkoli zneužita vedoucími zaměstnanci nebo trenéry.

První a největší překážkou je pro nás kultura ticha. Pokud máme chránit sportovce zítřka, musí více lidí vyprávět své příběhy. Mluvíme o nástrahách, které postihují mnoho a mnoho lidí. Celý případ by měl vyjít z temných míst sportu. Jsou ale úřady ochotny naslouchat? „

Domnívá se, že rozšířený problém je třeba řešit z institucionálního hlediska s podporou ITF, WTA a ATP, aby byly pro veterány pracující s mládeží zavedeny povinné školicí a vzdělávací programy. A samozřejmě uplatňovat přísné zákony a zásady a kárat ty, kteří nedodržují vysoké morální a etické standardy.

Domnívá se, že mladí sportovci musí být také vzděláváni a informováni o nebezpečích, která nastávají, když se stírají hranice mezi osobním a profesním životem, a to zejména ve vysoce tlakovém světě sportu podporovaném rostoucí a zdánlivě nekonečnou mediální pozorností. chuť.

Shriver naléhal na úřady, aby zaujaly opatrnější a citlivější přístup k jakémukoli opatření týkajícímu se kariéry nadějných sportovců, což bude mít nepochybně významný dopad na osobní životy sportovců.

Dospívajícím nejsou cizí chyby a špatné volby. Ve skutečnosti to může být jedna z věcí, které činí nejisté a matoucí období dospívání krásným a zásadním pro budování osobnosti. Malí chlapci a dívky by měli dostat svobodu jít svou vlastní cestou a zkoumat život takový, jaký je, ale dospělí si budou moci trochu odpočinout, pokud úřady budou dostatečně tvrdě pracovat a usilovně se snažit vybudovat důvěru jako majáky spravedlnosti, kteří jsou ochotni jděte ještě dál, abyste ochránili nevinnost a bezpečnost synů a dcer milionů lidí Těch, kteří si užívají čistotu a autenticitu sportu v nejvyšší míře.

