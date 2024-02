Vzteklý mýval v Greenville County

Share on Facebook

Tweet on Twitter

Ministerstvo zdravotnictví a kontroly životního prostředí v Jižní Karolíně potvrdilo, že mýval nalezený v okrese Greenville byl pozitivně testován na vzteklinu. DHEC uvedl, že mýval byl nalezen poblíž Club Circle a Motor Boat Club Road. V tuto chvíli není známo, že by jí byl někdo vystaven. Jeden pes byl detekován a bude izolován podle požadavků zákona o kontrole vztekliny v Jižní Karolíně. DALŠÍ NOVINKY: Zákazníci AT&T ohlásili velký výpadek, který narušil telefonní služby v celých Spojených státech. Mýval byl poslán do laboratoře DHEC k testování 16. února a bylo potvrzeno, že má vzteklinu. Dne 20. února. Pokud se domníváte, že jste vy, někdo, koho znáte, nebo vaši domácí mazlíčci přišli do kontaktu s tímto mývalem nebo jiným zvířetem, které může mít vzteklinu, kontaktujte prosím DHEC's Upstate Greenville-Spartanburg Public Health Office během běžného období na čísle (864) 372-3270. hodin (8:30 – 17:00, pondělí až pátek) nebo mimo pracovní dobu a o svátcích na čísle (888) 847-0902 (vyberte možnost 2). DALŠÍ NOVINKY: Chodec zemřel po noční srážce v okrese Greenville, vojáci říkají: „Snižte riziko infekce vzteklinou a vždy ponechte dostatek prostoru pro divoká a toulavá zvířata,“ řekl Terry McCollister, manažer programu proti vzteklině. „Nedotýkejte se toho a kontaktujte někoho vyškolený k manipulaci se zvířaty, jako je místní úředník pro kontrolu zvířat, pracovník pro kontrolu volně žijících živočichů nebo rehabilitační pracovník pro divokou zvěř.“ Expozice je definována jako přímý kontakt (jako je zlomená kůže nebo sliznice v očích, nose nebo ústech) se slinami nebo mozkem/ tkáň nervového systému infikovaného zvířete. Pokud se u vašeho mazlíčka najdou zranění neznámého původu, vezměte prosím v úvahu, že váš mazlíček mohl být vystaven vzteklině. DALŠÍ NOVINKY: 1 mrtvý, 1 zraněný po střelbě na severu Státní koroner potvrzuje, že DHEC připomíná všichni o tom, jak je důležité udržovat domácí mazlíčky v aktuálním stavu vztekliny. Očkování, které je jedním z nejjednodušších a nejúčinnějších způsobů ochrany proti této nemoci. Tento mýval je druhým zvířetem v okrese Greenville, které bylo v roce 2024 pozitivně testováno na vzteklinu. V celém státě je letos osm případů vzteklých zvířat. Od roku 2002 má Jižní Karolína v průměru asi 148 pozitivních případů ročně. V roce 2023 byly tři ze 78 potvrzených případů vztekliny v Jižní Karolíně v Greenville County.

Ministerstvo zdravotnictví a kontroly životního prostředí v Jižní Karolíně potvrdilo, že mýval nalezený v okrese Greenville byl pozitivně testován na vzteklinu. DHEC uvedl, že mýval byl nalezen poblíž Club Circle a Motor Boat Club Road. Je známo, že v tuto chvíli nebyl nikdo vystaven. Jeden pes byl detekován a bude izolován podle požadavků zákona o kontrole vztekliny v Jižní Karolíně. Další novinky: Zákazníci AT&T ohlásili velký výpadek, který narušil telefonní služby v celých Spojených státech Mýval byl odeslán do laboratoře DHEC k testování 16. února a 20. února bylo potvrzeno, že má vzteklinu. Pokud se domníváte, že jste vy, někdo, koho znáte, nebo vaši mazlíčci přišli do kontaktu s tímto mývalem nebo jiným zvířetem, které může mít vzteklinu, kontaktujte prosím DHEC Upstate Greenville-Spartanburg Public Health Office na čísle (864) 372-3270 během běžné pracovní doby ( 8: 30:00 – 17:00, pondělí až pátek) nebo po pracovní době a svátcích na čísle (888) 847-0902 (vyberte možnost 2). Další novinky: Vojáci tvrdí, že po noční srážce v okrese Greenville zemřel chodec „Aby se snížilo riziko vztekliny, vždy poskytněte divokým a toulavým zvířatům dostatek prostoru,“ řekl Terry McCollister, manažer programu proti vzteklině. „Pokud uvidíte zvíře v nouzi, nedotýkejte se ho a zavolejte někoho vyškoleného k zacházení se zvířaty, například místního úředníka pro kontrolu zvířat, Operátor kontroly divoké zvěře nebo Rehabilitace divoké zvěře„. Expozice je definována jako přímý kontakt (jako je zlomená kůže nebo sliznice v očích, nose nebo ústech) se slinami nebo tkání mozku/nervového systému infikovaného zvířete. Pokud bude u vašeho mazlíčka nalezena zranění neznámého původu, vezměte prosím v úvahu, že váš mazlíček mohl být vystaven vzteklině. READ Kosmická loď NASA na Marsu objevila podivný objekt podobný struně, který se šíří virálně Další novinky: Koroner potvrzuje, že jedna osoba byla zabita a další zraněna po střelbě v Severním státě DHEC všem připomíná, že je důležité udržovat domácí mazlíčky v aktuálním stavu očkování proti vzteklině, což je jeden z nejjednodušších a nejúčinnějších způsobů ochrany proti této nemoci. Tento mýval je druhým zvířetem v okrese Greenville, které bylo v roce 2024 pozitivně testováno na vzteklinu. Letos bylo v celém státě zaznamenáno osm případů vzteklých zvířat. Od roku 2002 má Jižní Karolína v průměru asi 148 pozitivních případů ročně. V roce 2023 byly tři ze 78 potvrzených případů vztekliny v Jižní Karolíně v Greenville County.