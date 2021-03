Animal Crossing: New Horizons Update Patch Notes 1.9.0 – 1st Anniversary, Bunny Day & More

Pokud spustíte kopii z Crossing zvířat: New Horizons„Na upgrade hry na verzi 1.9.0 by měla čekat aktualizace. Jinak můžete aktualizaci aktivovat ručně tak, že přejdete do nastavení hry v hlavní přepínací nabídce.

Při aktualizaci na nejnovější verzi hry obdržíte e-mailem výroční dort. Kromě toho se hráči mohou také těšit na návrat Králičí den 4. dubnaNové sezónní položky, vylepšený vlastní design a další.

Zde jsou úplné poznámky k aktualizaci, se svolením oficiální stránky podpory Nintendo:

Verze 1.9.0 (vydána 17. března 2021)

Software byl aktualizován, pokud v pravém horním rohu titulní obrazovky uvidíte „Ver. 1.9.0“.

Obecné aktualizace

Sezónní akce Bunny Day byla aktualizována.

Přidána další podpora pro karty ariibo pro spolupráci Sanrio®.

Do Nook Stop byly přidány nové možnosti využití kilometrů. + Vlastní designový editor Přidá další vlastní designové otvory a nové možnosti stylu. Portál vlastního designu * Přidá přístup k portálu vlastních návrhů z aplikace Vlastní návrhy.

Byl přidán také následující obsah: Bonusové sezónní položky z Nook Shopping. Položka členství Nintendo Switch Online *.



* K používání vlastního portálu Designs a získání položky členství Nintendo Switch Online je vyžadováno členství Nintendo Switch Online (placená služba).

Problémy vyřešeny

Opravený problém z Ver. 1.4.0 Pokud hráč použije hůl k odklonu a poté, co má plné kapsy, vymění hůl za jinou položku, nebude moci sundat transformační oblečení.

Opravený problém z Ver. 1.7.0 Zahrnuje kombinace, kde může hráč kopat na místech, která by za normálních okolností nedokázal, pokud by si to po použití možnosti „Nechte mě představit …“ rozmyslel.

Byly provedeny další úpravy a opravy, aby se zlepšil herní zážitek.

Podívejte se na předchozí aktualizaci zde. Už jste si stáhli tuto nejnovější aktualizaci? Všimli jste si ještě něčeho jiného? Komentář níže.