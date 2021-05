„Všechno tiché na západní frontě“ na Netflixu při mém běhu v České republice – Termín

Natáčení probíhá v České republice poblíž Prahy na funkci Netflix z první světové války Na západní frontě je vše klidné.

Edward Berger (Patrick MelroseRežíruje německou verzi klasické protiválečné ságy. Film Malte Grunert z filmu Zábavní park vznikl podle scénáře, který napsali Ian Stockil, Leslie Patterson a Berger. Kamerou je James Friend.

Účinkují Felix Kamerer, Albrecht Schoch, Moritz Klaus, Aaron Helmer, Eden Hasanovich, Daniel Brühl, Adrian Grunwald, David Stresso, Andreas Doller, Sebastian Holk, Alexander Schuster, Luke Fett, Michael Wittenborn, Michael Stange, Andre Marcon, Tobias Langoff, Anton von Locke a mnoho dalších

Poprvé jsme projekt odhalili v loňském roce. Netflix dnes odhalil svůj první pohled na produkci natáčenou od března.

Dojemný příběh Erica Maria Remark, jednoho z nejprodávanějších německých románů všech dob, je o třech mladých mužích, kteří se dobrovolně přihlásili do německé armády. Chlapci plní nadšení a vlastenecké horlivosti nadšeně pochodovali do války, v kterou věří. Jakmile se však dostali na západní frontu, objevili válečnou hrůzu ničící duše. Jejich předsudky o nepříteli, právech a omylech konfliktu se zhroutily. Ve hře Odpočítávání do příměří musí protagonista bojovat až do konce, pouze s cílem uspokojit přání vyšších důstojníků ukončit válku německým útokem.

Román byl nejlépe známý pro přijetí Universalem a Lewisem Milestoneem v roce 1930 a získal Oscara za nejlepší film a nejlepší režii.