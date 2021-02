Český ředitel nevládních organizací řekl ombudsmanovi, aby rezignoval za to, že odmítl uznat diskriminaci Romů

Podle ředitele otevřené asociace (Otevřená komunita) Organizace, Marta Smolková, The Ochránce českých veřejných práv (ombudsman), Stanislav Kosek, musí rezignovat, protože odmítl uznat existenci diskriminace římského lidu. Řekl jí to v pořadu vysílaném rozhlasovou stanicí Proglass 13+.

Otevřený dopis podepsaný zástupci organizací pro lidská práva, trpícími lidmi a rumunskou menšinou vznesl český premiér Andrzej Babik (ANO) a členové dolní komory jako ombudsman a téma diskuse. „Za 30 let, co začleňujeme Romy, se nic nezměnilo. Situace se zhoršuje – více rumunských dětí odchází ze školy, mnoho se nepřipravuje na budoucí práci, roste nezaměstnanost, rostou vyloučená místa. Zejména je to vnímáno jako protimořská ofenzíva, příklad toho, jak se v tuto chvíli může ocitnout diskurz o integraci římského lidu, “uvedl veřejný ochránce práv v otevřeném dopise.

„Veřejný ochránce práv popírá důvody, které vedou některé Římany k obtížným situacím, včetně špatného přístupu ke vzdělání, špatného přístupu k bydlení a špatného přístupu ke zdravotní péči – což souvisí se stereotypy římského obyvatelstva, které pronikají do osad a jsou líné. nezkušený člověk je uvidí skrz tento objektiv, “argumentovala Smolková.

Během bouřlivé diskuse ředitel otevřené společnosti vyzval k rezignaci veřejného ochránce práv. „Pokud odmítnete uznat existenci diskriminace a myslíte si, že k ní v této zemi nedochází, domnívám se, že nemáte žádnou obchodní pozici, měli byste rezignovat, protože vaše názory nesouhlasí. Práce té kanceláře„Je to, jako by ředitel společnosti nikdy nepoužíval své vlastní produkty, protože jsou špatné,“ řekl.

Zástupkyně české ochránkyně práv Monica imůnková Rovněž uvedl, že nesouhlasí s názorem veřejného ochránce práv k nedávnému vládnímu návrhu romské strategie. Před měsícem oznámil, že se veřejný ochránce práv odvolal ze tří vládních rad, které zastupoval ve funkci.

Kozak odpověděl tím, že nikdy neodstranil svoji manželku z rad, protože k nim nikdy nebyl jmenován a že ze zákona byl jejich členem. Zpravodajská služba Romeo.com později zveřejnila dokumenty, které ukazují, že to nebyla pravda, alespoň pro Radu vlády ČR pro záležitosti římských menšin, kde se strategie připravuje.