Vrtulník NASA Mars letěl desátým letem přes Rudou planetu přes jednu míli

Mars Helicopter NASA chytrost Udělal svou první míli na rudé planetě.

Malý vrtulník překročil v sobotu (24. července) hranici jedné míle (1,6 km) své celkové letové vzdálenosti, když letěl nad skalní oblastí zvanou „High Rise“ ve svém domě v kráteru Jezero. Výlet byl desátým a dosud největším letem inteligence, který s NASA dorazil na Mars vytrvalostní rover v únoru. tvořivost K prvnímu letu došlo v dubnu.

„S úspěchem dnešního letu vrtulníkem na Mars jsme dosud překonali celkovou vzdálenost jedné míle,“ napsali úředníci v Jet Propulsion Laboratory NASA v Pasadeně v Kalifornii. Aktualizace Instagramu pozdě v sobotu. JPL je domovem poslání ovládat vytrvalost a kreativitu.

Video: Podívejte se na desátý a nejvyšší let Ingenuity na Marsu

Kreativita NASA Mars Helicopter Creativity vidí svůj stín na povrchu Marsu během svého desátého letu 24. července 2021. (Obrazový kredit: NASA / JPL-Caltech)

Cesta 10 byla dosud nejnáročnější Pro kreativitu, s 10 různými dráhovými body, do kterých může vrtulník zasáhnout, když letí nad cílem „vyvýšené ráfky“. Dosáhl maximální výšky 40 stop (12 m), nové rekordní výšky a letěl asi 310 stop (95 m). Od vzletu po přistání trval celý let 165,4 sekundy. To jsou necelé 3 minuty.

Během letu se předpokládalo, že Ingenuity pořídí řadu snímků, včetně jednoho, který by vědcům mohl pomoci vytvořit hologramy Vyvýšených hřebenů. Kopce jsou oblastí mise, kterou vědci uvažují o vyslání vytrvalostního vozítka.

„Budeme fotografovat Vyvýšené hřebeny, protože je to oblast, která je pro odborníky na vytrvalost zajímavá a uvažují o návštěvě v budoucnu,“ Aktualizace stavu 23. července.

Tento snímek Marsu s kráterem Jezero zobrazuje cestu a body Země k 10. letu Ingenuity 24. července 2021. (Obrazový kredit: NASA / JPL-Caltech / University of Arizona)

Kreativita nyní stojí na svém sedmém letišti na Marsu, když vědci misí zkoumají telemetrii a obrázky z letu.

Vrtulník Ingenuity, který byl původně navržen k letu čtyřmi lety na Marsu, je prvním vozidlem, které se pokusilo létat na jiném letu v jiném světě. 4 libry Vrtulník (1,8 kg) dorazil na Mars složený v břiše vytrvalého vozítka a zpočátku se předpokládalo, že během 30denní periody na Marsu (zvané Mars) budou létat pouze čtyři lety jako důkaz konceptu.

Vrtulník se solárním pohonem dokončil svoji primární misi v dubnu s NASA Rozšiřte své činnosti. V této rozšířené fázi se kreativita používá k průzkumu k hledání zajímavých míst pro karavan persistence toulavých.

„Letecký průzkum pomáhá týmu Mars Perseverance určit, jaké kroky podniknout dále,“ napsali úředníci JPL v sobotních novinách. Aktualizace.

