Velký pátek: Vatikán říká, že papež vynechává akci, aby ochránil zdraví před Velikonocemi

ŘÍM (AP) – Vatikán uvedl, že papež František vynechal tradiční velkopáteční průvod v římském Koloseu, aby ochránil své zdraví, a učinil tak na poslední chvíli rozhodnutí, které zvýšilo obavy. O jeho slabém stavu Během obzvlášť rušného období.

Od Františka se očekávalo, že bude předsedat průvodu křížové cesty, který znovu ztvárňuje Kristovo umučení a ukřižování, a skládat meditace, které jsou předčítány na každém zastavení. Ale právě když akce měla začít, Vatikán oznámil, že František tuto událost sleduje ze svého domova ve Vatikánu.

„Aby si zachoval své zdraví ve světle zítřejší vigilie a velikonoční mše, bude papež František dnes večer následovat křížovou cestu v Koloseu z Domu svaté Marty,“ stojí v prohlášení vatikánské tiskové kanceláře.

Zatímco Francis také zmeškal událost v roce 2023, protože se zotavoval z bronchitidy a byla obzvlášť chladná noc, jeho rozhodnutí zůstat letos doma naznačuje, že se jeho plány náhle změnily.

Sedmaosmdesátiletý papež František, kterému byla v mládí odstraněna část jedné z plic, trpí celou zimu tím, co on i Vatikán popisovali jako případ chřipky, bronchitidy nebo běžného nachlazení. . V posledních týdnech to občas dělal Požádal asistenta, aby četl nahlas Jeho kázání a úplně vynechal kázání na Květnou neděli.

Zdálo se, že rozhodnutí zůstat doma přišlo na poslední chvíli: Francisovo křeslo bylo na místě na pódiu před Koloseem, kde měl rituálu předsedat. Jeho blízký pobočník, monsignor Leonardo Sapienza, byl po ruce a přesunul televizní obrazovku na pódium, aby František lépe viděl, co se děje uvnitř samotného Kolosea.

Ale ve 21:10, pět minut před oficiálním začátkem procesí, vatikánské tiskové oddělení telegramem oznámilo, že se nezúčastní. Židle byla rychle obsazena.

Jeho nepřítomnost byla zaznamenána se znepokojením, ale porozuměním mezi některými z odhadovaných 25 000 poutníků, kteří se shromáždili v oblasti, aby se zúčastnili pochodového průvodu.

„Myslím, že se to samozřejmě týká lidí, kteří se ujišťují, že se mu daří dobře, ale za svými rozhodnutími musí mít své důvody,“ řekla Marilyn Steuber, která byla na návštěvě z Kostariky. „Stále si myslím, že lidé jsou zasnoubení, požehnaní a velmi šťastní, že jsou zde a zažívají tyto události zde v Římě.“

Brian Hope, návštěvník z Chicaga, poznamenal, že Francis letos čelil zdravotním problémům.

„Určitě si nemyslím, že to bylo rozhodnutí, které bylo bráno na lehkou váhu. Myslím, že se hodně bral v úvahu a myslím si, že o Velikonocích pravděpodobně upřednostnil své zdraví, což je podle mě velmi zodpovědná věc,“ řekla Hope. „Vím, že toho zažil hodně.“ „Letos neočekávám, že se bude moci zúčastnit každé akce.“

Toto unáhlené oznámení mi připomnělo, co řekl Francis. Rozhodnutí na poslední chvíli o Květné neděliKdyž Vatikán s předstihem zveřejnil novinářům papežovo kázání, jeho pobočník vstal, aby mu dal brýle na čtení. Francis ale dal jasně najevo, že to nebude číst, a asistent mu strčil brýle zpět do kapsy. Vatikán později uvedl, že kázání bylo nahrazeno chvilkou tiché modlitby.

František se objevil v dobré kondici dříve v ten den, aby se zúčastnil velkopáteční mše v bazilice svatého Petra, i když většinou zůstal sedět a nebyla to nijak zvlášť stresující událost, která by vyžadovala, aby dlouze mluvil.

Ve čtvrtek opustil Vatikán, aby na Zelený čtvrtek předsedal rituálu mytí nohou v ženské věznici v Římě. Když Francis prováděl rituál z invalidního vozíku, vypadal silný a zaujatý s vězni, dokonce dal malému synovi jedné z žen velké čokoládové vejce.

V sobotu by měl předsedat dlouhé velikonoční vigilii v bazilice svatého Petra, jedné z nejslavnostnějších událostí v liturgickém kalendáři. Má také předsedat velikonoční mši na náměstí a přednést svůj projev „Urbi et Orbi“ (Za město a svět), ve kterém se zabývá globálními krizemi a hrozbami, kterým lidstvo čelí.

Kromě dýchacích potíží byla Francisovi v roce 2021 odstraněna část tlustého střeva a za poslední rok byl dvakrát hospitalizován, z toho jednou Odstranění střevní jizvy Z předchozích operací k léčbě divertiklů, neboli výdutí ve střevní stěně. Více než rok používá invalidní vozík a hůl kvůli špatným kolenním vazům.

Francis to řekl ve svých nedávno publikovaných memoárech „Život: Můj příběh v dějinách“. Netrpí žádnými zdravotními problémy To by vyžadovalo, aby rezignoval, a to stále má“ Mnoho projektů, které se uskuteční.“

Tento příběh byl opraven, aby ukázal, že je to podruhé, co Francis zmeškal událost, poté, co také zůstal doma v roce 2023.