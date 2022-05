Neapol, Florida – Caleb Surratt je zpět, aby se zapsal do historie.

University of Tennessee to dokázala – důrazně – a stala se první, která v neděli vyhrála po sobě na 26. ročníku Terra Cotta Invitational v Neapolském národním golfovém klubu.

Surat vystřelil 4 pod 68 a skončil na 14 pod 202, sedm předtím, než se Virginia zavázala Benu Jamesovi.

„Je to naprosto úžasné,“ řekla Surat. „Tvrdě jsem pracoval a věděl jsem, že to zvládnu. Přišel jsem sem se skvělým herním plánem a rozhodně to fungovalo a bylo to bez stresu. Byl to opravdu skvělý den.“

Peter Uihlein měl v roce 2007 největší vítěznou marži na osmičce. Jorge Garcia dosáhl na vítězství v roce 2015 202, takže Surat toto číslo vyrovnal. Surat vloni zaznamenal 213 a vyhrál treble.

V neděli skončili Nicholas Prieto z jižní Floridy a Luke Clanton, člen Floridského státu, třetí v hodnocení 5 pod 210. Filip Jakobic z České republiky byl pátý s 211.

Workday byl sponzorem prezentace již druhý rok v řadě, dalšími významnými sponzory byly Bentley of Neapol a Titleist Foot-Joy. Letošní charitativní výtěžek půjde na Youth Haven, stejně jako na další dětské charitativní organizace.

Turnaj v roce 2006 změnil svůj formát ze zápasové hry – hrálo se předkolo – na hru plným kopem. Danny Green jej vyhrál dvakrát během zápasové éry, v letech 2000 a 2004, ale nikdy předtím. -Zadní.

Mnoho šampionů od doby, kdy přešli na hru na mrtvici, však již nebrání, protože buď šli na vysokou školu, nebo se stali profesionály. Nejblíže k opakování byl Davis Riley, který nyní hraje na PGA Tour, když vyhrál v roce 2014 a v roce 2015 skončil druhý za Garciou.

Surratt zahájil poslední kolo o ránu před Prietom a nikdo nebyl o sedm blíže než Prieto.

To se ale rychle změnilo.

Poté, co každý pták vyvrtal první jamku, zakopl Prieto ve druhé dvojité bogey a dostal Surat o tři náskok. Surat zvýšil vedení 20 stop dlouhým skokanem na šestém místě, a poté, co Prieto zahrál bogey v dalších dvou slotech, byl v pořadí šestý.

„Dlouho jsem si povídal sám se sebou, než jsem řekl ‚Nepůjdu se tam snažit vyhrát‘.“ Prostě tam půjdu a zjistím, jak zahrát každou jamku na každém odpališti,“ řekl Surat.

„Moc mi to nevadilo,“ řekl Prieto. „Měl jsem šanci vyhrát, což je dobré, když hraju poprvé.“

James, který hraje ve skupině vpředu, nasměroval tři střely zezadu na cestu k 5 pod 67, což je nejlepší výsledek dne.

Surratt Birdies č. 15 a 17, aby se odstranila jakákoli potenciální šance pro Jamese nebo kohokoli jiného dohnat.

„Někdy je zábavné hrát s někým, kdo hraje dobře,“ řekl Prieto. Dává vám to dobré obrázky, jen když vidíte děti takhle padat. Také díky tomu hrajete lépe, což jsem udělal včera, když jsem s ním hrál.“

Na devátém místě zůstal 15letý Michailo „Misha“ Golud, který v polovině března uprchl z Ukrajiny. Začal se třemi vrabci na prvních pěti jamkách, ale další tři ohromil a skončil ve věku 1 přes 73 let. Další hraje na turnaji American Junior Golf Association Championships v Savannah ve státě Georgia příští pátek a je teprve jeho třetí v měsíce.

„Byl to skvělý týden,“ řekl Goulud. „Opravdu jsem si to užil. Golfové hřiště bylo prostě bez poskvrny. Dnes jsem nebyl schopen hrát dobře. Bohužel to nebyly moje nejlepší věci, ale zůstal jsem u toho a nikdy jsem se nevzdal, takže jsem ještě dostal slušnou polovinu.“ Naštěstí jsem se dostal do top 10.“ První, takže vidím, že se hodně tvrdé práce vyplácí, zvláště na Zelených.“

Noah Kent z Gulf Coast High School, angažmá v Iowě, byl nejlepším domácím tvůrcem hry, umístil se na 28. místě po 75. místě s celkovým počtem 222. Bývalý golfista z Gulf Coast Remy Chartier, který se vrátil do NCAA Championship se státem East Tennessee, se dělil o 39. John Daleyho syn John II, který hraje v Arkansasu, trefil 1 pod 71 a dělil se na 54. místě s 229.

Příští rok Surat plánuje jít na tři rašeliny, pokud to dobrovolnický rozvrh dovolí.

„Věděl jsem, že se sem vrátím, až vloni vyhraju,“ řekl Surat. „Mám v úmyslu se příští rok vrátit, pokud tomu nezabrání naše školní sezóna.

„Doufám, že se vrátím, ale pokud ne, pokusím se vrátit příští rok. Toto je pravděpodobně jedno z mých oblíbených míst a je mi ctí být tady, takže nevím, proč jsem se nikdy nevrátil.“ “