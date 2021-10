„Pulexit“: povede polský „jaderný úder“ na právní systém EU k vystoupení země z bloku?

Polský ústavní soud v rozhodnutí, které vyvolalo šokové vlny po celé Evropě, ve čtvrtek rozhodl, že zákony země mají přednost před zákony Evropské unie.

Dlouho očekávané rozhodnutí uvádí, že některé části smluv EU a soudních rozhodnutí jsou v rozporu s nejvyšším polským právem.

Jacob Jarajewski, koordinátor výzkumu v Demokracii Reporting, označil tento krok za „masivní eskalaci polské krize právního státu“.

“To je bezprecedentní. Máme členský stát EU, který v zásadě uvádí, že prvenství práva EU, které je jednou ze základních myšlenek společného právního systému EU, je v Polsku částečně neúčinné. To se nikdy předtím nestalo,” řekl Garajewski Euronews.

Lauren Beach, profesorka evropského práva na Middlesex University, přirovnala rozhodnutí k „jadernému úderu na právní systém Evropské unie“.

“Jakmile bude rozhodnutí zveřejněno, polští soudci si budou muset vybrat mezi porušováním zákonů EU nebo nedodržováním ústavy. Pokud tedy neporušují zákony EU, protože mají povinnost uplatňovat normy EU v oblasti právního státu a podle smluv jim bude hrozit disciplinární trest a možná dokonce i trestní řízení. “

Polské rozhodnutí ostře odsoudilo exekutivu Evropské unie a hlavní strany v Evropském parlamentu. Evropská komise uvedla, že rozhodnutí „vzbuzuje vážné obavy“ a naznačila, že Varšava může očekávat silnou reakci Bruselu.

„Komise nebude váhat s využitím výhod svých pravomocí vyplývajících ze smluv na ochranu jednotného uplatňování a integrity práva Unie,“ uvádí se v prohlášení.

Evropská unie nikdy neviděla, aby soudní systém členského státu otevřeně zpochybňoval základy bloku. Jaké důsledky tedy bude mít polská vláda v praxi?

Euronews zkoumá, jak bezprecedentní rozhodnutí ovlivní do budoucna vztahy Varšavy s Bruselem.

Kde se vzal rozsudek?

Od té doby, co se v Polsku v roce 2015 dostala k moci pravicová PiS, byla obviněna z toho, že podnikla kroky ke kontrole soudnictví, včetně jmenování věrných do úřadu pro jmenování soudců, nutila některé soudce Nejvyššího soudu odejít do důchodu a vytvořila statutární orgán. Komora s pravomocí kázat soudce a státní zástupce.

Evropský soudní dvůr v březnu rozhodl, že nové polské předpisy pro jmenování soudců k Nejvyššímu soudu mohou být v rozporu s unijním právem, které má přednost.

Rozhodnutí Evropského soudního dvora zavázalo vládu, aby upustila od nových předpisů a respektovala nezávislost spravedlnosti.

To přimělo polského premiéra Mateusze Morawieckiho požádat Ústavní soud o zahájení přezkumu právního státu, který začal v červenci.

Většina soudu ve čtvrtek uvedla, že členství Polska v Evropské unii od roku 2004 nedává Evropskému soudu nejvyšší právní autoritu a neznamená to, že Polsko přeneslo svoji právní suverenitu na Evropskou unii. Řekla, že žádný státní orgán v Polsku nebude souhlasit s vnějším omezením svých pravomocí.

Beach tvrdil, že rozhodnutí bylo učiněno „nezákonným“ soudem, který byl široce kritizován kvůli jeho nedostatečné nezávislosti.

“Polský ústavní soud byl široce popisován jako” opatrovník “nebo” loutkový soud “. Nejedná se tedy o skutečně vážný soud. V zásadě udělal to, co soudní strana chtěla, aby soud udělal, což mělo zabránit aplikaci práva EU. standardy v Polsku “.

Gerald Knaus, prezident Evropské iniciativy pro stabilitu, think-tanku, ukazuje na Na červencové rozhodnutí Evropského soudního dvora odkazující na „strukturální zhroucení“ polského soudnictví, které „již neumožňuje zachovat zdání nezávislosti, nestrannosti spravedlnosti a důvěry, kterou by soudy měly v demokratické společnosti inspirovat nebo rozptýlit jakékoli rozumné pochybnosti v myslích jednotlivců “.

Pro Knause čtvrteční polské rozhodnutí „najednou moc nezmění“ a celá otázka zní, zda bude červencové rozhodnutí Evropského soudního dvora implementováno.

Jak může Brusel reagovat?

Experti dotazovaní Euronews uvedli, že EU má k dispozici širokou škálu právních, finančních a politických nástrojů, jak reagovat na polské rozhodnutí.

Evropská komise se musí otevřít tomu, aby zemi platila miliardy eur z fondu EU na obnovu po COVID. Může odmítnout účast na 57 miliardách EUR stanovených pro Polsko.

Zelený europoslanec Daniel Freund řekl: „To je obrovská částka peněz, kterou očekávali, a já nevidím, že ty peníze jsou teď vyplaceny tímto rozhodnutím.“

Evropská komise by mohla financování EU podmínit respektováním základních hodnot EU, jako je právní stát a nezávislost soudnictví. Zatím ale nedostalo souhlas Evropské rady, která zahrnuje vůdce zemí Evropské unie.

“Pravidlo pro vyplácení všech peněz EU je, že v případě neexistence fungujícího soudního systému peníze nemohou plynout. Komise má tedy poměrně rychlou páku, kterou mohou vybrat a oni musí vybrat, aby peníze okamžitě přestaly proudit, aby spravedlnost byla v Polsku řádně obnovena, pokračoval Freund.

Z právního hlediska řekl Knaus Euronews, že Evropská komise „už udělala to nejdůležitější tím, že se s porušením obrátila na Evropský soudní dvůr“. Dodal, že Komise se nyní potřebuje vrátit k Evropskému soudnímu dvoru a požádat ho, aby své rozhodnutí provedl pokutou.

Jaraczewski řekl Euronews, že Evropský soudní dvůr má před sebou několik případů týkajících se Polska, a mohl by to využít jako příležitost pozastavit například společné mechanismy soudní spolupráce s Varšavou, jako je evropský zatykač.

„Také ostatní členské státy EU mohou podniknout kroky, a to nejen na politické úrovni, ale také mohou u Evropského soudního dvora podat žalobu proti Polsku za poškozování právního státu a poškozování společného právního systému Evropské unie,“ řekl Jaraczewski. . Citoval nedávný precedens, kdy Česká republika zastupovala Polsko před Evropským soudem pro škody na životním prostředí.

“Myslím, že jsme za posledních šest až devět měsíců zaznamenali nárůst odhodlání ze strany EU, začínají podnikat silnější kroky a začínají odstraňovat další zneužívání, začínají se probouzet,” řekl Garvan Walsh , bývalý poradce pro zahraniční politiku Britské konzervativní strany a šéf Unhack.Demokracie, nezisková organizace se sídlem v Bruselu.

“Brusel musí stát pevně, nemůže zde hovořit o rozumném kompromisu. Pokud si polský ústavní soud najde cestu, bude následovat mnoho dalších ústavních soudů, a to podlomí zásady práva EU, které platí od 60. a 70. let minulého století.” “.

Knaus dodal, že „účinná komunikace“, jak ze strany výkonné moci, tak vlivných členských států EU, bude nezbytná k informování polské veřejnosti, že její kroky na podporu právního systému EU nejsou vůči Polsku nepřátelské, ale že „nemá na výběr“. kdo na takový existenciální problém reagovat.

Je to první krok v Polexitu?

Několik hlasů v Bruselu uvedlo, že polská vláda zemi přiblížila k takzvanému „polexitu“.

“Zdá se, že politika z právního systému EU se stala nevyhnutelnou. Účinně to znemožňuje spolupráci,” řekla europoslankyně Renewová Sophie ze společnosti ‘t Veld.

Mluvčí vlády Piotr Muller ale uvedl, že rozhodnutí nemělo žádný dopad na oblasti smluv EU, jako je konkurence, obchod, ochrana spotřebitele a výměna služeb a zboží. Tvrdil, že vyšší soudy Německa, Francie, Španělska a dalších zemí EU rovněž potvrdily přednost vnitrostátních zákonů.

U Pecha Polexit „už začal“.

„Začalo to v červenci, když popřeli platnost všech nařízení Evropského soudního dvora,“ řekl profesor práva Euronews. „To je nepřijatelné a neslučitelné s členstvím v Evropské unii.“

“Nebudu označovat Polexit jako vystoupení Polska z Evropské unie,” trval na svém Jaraczewski. Takový odchod by nebyl běžným rozhodnutím, vzhledem k tomu, že odhadem 80% lidí v Polsku podporuje členství země v Evropské unii.

„Myslím si, že by se mohlo stát něco jako„ právní politika “, která odstraní Polsko z částí právního prostoru EU a stane se tak zemí, která se plně neúčastní EU tak, jak by měla, jako plnohodnotná země,“ řekl výzkumník. To by mohlo vést k velmi škodlivé situaci pro Evropskou unii, Polsko i polský lid.

Knaus uvedl, že tento scénář je „horší než brexit“ v tom smyslu, že by mohl vést ke zhroucení právního systému EU.

Jaké budou další kroky Varšavy?

Polská vláda dosud nezveřejnila rozsudek ve věstníku zákonů, což je nezbytný krok k tomu, aby rozhodnutí vstoupilo v platnost.

Ačkoli se to obvykle provádí během několika dní, trvalo vládě tři měsíce, než v říjnu loňského roku zveřejnila kontroverzní rozhodnutí soudu o zákazu legálních potratů v zemi.

„Je možné, že polská vláda nyní toto rozhodnutí nezveřejní a pošle Komisi zprávu, prosím ustupte, nebo to zveřejníme a zapálíme právní systém EU,“ řekl Garajewski.

„Myslím si, že polská vláda a polský premiér nadměrně použili ruce,“ řekl výzkumník Euronews. „Někteří lidé v polské vládě si mohou myslet, že jde o tvrdou taktiku, která přiměje Evropskou komisi ustoupit stranou a otevřít fond pro obnovu.“

Myslím si však, že významně podcenili potenciální právní a politické důsledky tohoto rozhodnutí. “

Jedním z klíčových vývojů, které je třeba sledovat z Varšavy, je to, jak polští soudci reagují na rozhodnutí, řekl Jaraczewski pro Euronews.

“Jednou z velmi důležitých věcí, které je nyní třeba sledovat, je to, co budou polští soudci dělat, a to nejen ve Varšavě, ale také v malých městech a obcích, zda budou mít integritu a odvahu bojovat proti rozhodnutí polského ústavního soudu a dodržovat zásady.” práva EU, navzdory riziku disciplinárních opatření proti nim, ačkoli jsou vládou vážně zastrašováni a obtěžováni. To do značné míry závisí na odvaze těchto jednotlivců. “

