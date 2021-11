Vědec NASA odpovídá: Kdy naposledy dopadl na Zemi asteroid?

Vlastní asi 26 115 asteroidů Prolétněte kolem země Od roku 1990 podle Centra NASA pro studium objektů v blízkosti Země.

Z nich 888 má průměr přes kilometr, což je dvaapůlkrát vyšší než Empire State Building v New Yorku.

Ale kdy naposledy zasáhl Zemi asteroid?

Podle vědkyně z NASA Jet Propulsion Laboratory Marina Brozovic závisí odpověď na vaší definici dopadajícího asteroidu.

“Ptali jsme se vědce NASA,” řekl Brozovic v programu NASA, že menší asteroidy dopadají na Zemi téměř neustále. Vzhledem k malé velikosti těchto asteroidů však shoří v atmosféře, takže mnoho z nich nedosáhne povrchu Země, což činí účinek zbytku neplatným.

NASA klasifikovala jakýkoli asteroid 140 metrů nebo větší, který se přibližuje k planetě, jako Posssible Hazardous Asteroid (PHA), kvůli jeho potenciálu způsobit katastrofické škody na Zemi.

Ilustrace asteroidu (poděkování: Wikimedia Commons)

Během minulého století byl nejvýznamnějším asteroidem, který zasáhl Zemi, jeden asteroid velikosti malé budovy, který proletěl nad Ruskem v roce 2013. Tento asteroid se rozpadl jen 20 kilometrů daleko. nad zemí, což způsobilo, že se nad ruským městem Čeljabinsk rozšířilo velké množství meteoritů.

Ale kdy byl poslední asteroid, který měl obrovský dopad na naši planetu, zanechal po sobě krátery a způsobil masivní destrukci?

“U takové události se musíme vrátit v čase,” odpověděl Brožovič. “Není snadné objevit ty staré krátery.”

“Zatím je to plné sedimentů nebo by to mohlo být na dně oceánu,” řekla.

Během prvních let života Země byla planeta prudce bombardována masivními starověkými asteroidy – 10krát více, než se dříve myslelo – a možná poslední planeta Země o schopnosti podporovat život.

Nicméně i dnes mohou asteroidy míjet Zemi bez povšimnutí.

V říjnu asteroid Prolétněte kolem země Je to jen 3000 kilometrů od povrchu planety – méně než čtvrtina průměru planety – ale nikdo si toho nevšiml, dokud se to nestalo.

K této zprávě přispěl Aaron Reich.