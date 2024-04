Aktualizace Stardew Valley 1.6.4 Poznámky k opravě: Nové doly a rybí šílenství

GameSpot může získat příjmy z přidružených partnerství a reklamy za sdílení tohoto obsahu a z nákupů prostřednictvím odkazů.



Právě vyšla nová překvapivá aktualizace Stardew Valley a je plná zajímavých funkcí, změn rovnováhy, vylepšení kvality života a mnohem více. Patch 1.6.4 přichází asi měsíc poté, co sólový vývojář Eric „ConcernedApe“ Barone vydal masivní aktualizaci 1.6, vydání, které rozšířilo klenot nezávislého farmářství o nový obsah. Ačkoli měla být verze 1.6 původně vydána jako menší patch, bylo to všechno, jen ne to, že obsahovala stovky hodin nové hry. Vypadá to, že vývojář nedokončil aktualizaci milované hry ve stylu pixelů jen několik týdnů po populární verzi 1.6, protože nejnovější aktualizace 1.6.4 přináší ještě více aktivit a doplňků, které si můžete užít.

Ať už jste fanouškem pohodové farmářské hry pro její zábavné funkce, jako je rybaření, nebo si ji užíváte spíše pro její náročné okamžiky, jako jsou ty v dolech, určitě najdete něco, na co se můžete těšit v novém Stardew Valley 1.6. . 4. Patch poznámky. K dispozici je celkem 40 nových rozvržení dolů, včetně 20 „alternativních“ rozvržení pro základní doly, jakmile dosáhnete dna, a 20 zcela odlišných rozvržení pro sopečné doly poté, co je poprvé dokončíte. Během hraní také zjistíte, že čerstvé ryby jsou frenetické a bublinková místa, která se objevují, obsahují častější kousnutí a poklady.

Aktualizace 1.6.4 také rozšiřuje questy Raccoon Family z předchozího patche s novou cutscénou a speciálními předměty z obchodu. Můžete si také všimnout, že některé z vašich věcí mají nyní různá použití, včetně octa a jeho nového účinku na mechové stromy. Pokud budete mít velké štěstí, ať už máte Ring of Luck vybavený nebo ne, můžete po tomto patchi na své farmě také zahlédnout několik užitečných flutterových přátel. ConcernedApe přidal do verze 1.6.4 nějaký skvělý a podivný nový obsah a než se do něj ponoříte, budete se chtít seznámit s jeho funkcemi.

Abyste lépe porozuměli dodatkům a změnám, zde je vše nové v poznámkách k patchi Stardew Valley 1.6.4.