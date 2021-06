Šarlatán, zasazený do temných dob komunistického režimu v Československu, napsal Marek Epstein a režíroval ho skvělá polská režisérka Agnieszka Holland.

Je založen na skutečném a málo známém příběhu českého léčitele Jana Mikolaska, který léčil tisíce lidí svými vlastními botanickými prostředky. Mezi jeho pacienty byli slavní lidé, stejně jako významní nacističtí důstojníci a komunističtí politici, včetně československého prezidenta Antona Zapotockého.

Holland popsal film jako příběh o Mikolaskově „morálním pádu a jeho neustálém boji s temnotou uvnitř“.

Hraje jako Mikolášek, jeden z nejslavnějších českých herců, Ivan Trojan, zatímco jeho 18letý syn Josef ztvárňuje jeho mladší verzi zobrazenou v záběrech do minulosti.

Podle filmového kritika Vojtěcha Ryndy není žádným překvapením, že se Charlatan letos dostal do užšího výběru Oscarů, vzhledem k tomu, že tři z předchozích filmů Agnieszky Holland, Angry Harvest, Europa, Europa a In Darkness, byly nominovány na cenu.

“To vše se odehrává v neklidných dobách poloviny 20. století, což dokazuje důslednost jak v nizozemské akademické produkci, tak i ve vkusu Akademie. Dokážu si představit, že členové Akademie hlasovali pro šarlatána jako gesto respektu k celoživotní práci Holandska.” .

„Šarlatán“, Foto: Česká televize

„Vytvoření užšího výběru Oscarů je pro českou kinematografii pozoruhodným počinem rok poté, co se do užšího výběru dostal Barevný pták Václava Merhula a poté, co byla dcera Krátkého filmu nominována na Oscara.“

Od vzniku samostatné české země v roce 1993 se do nominace na Oscara dostaly pouze tři filmy, například Shilari Ondřej Trojan, Divided We Fall od Jana Hřebejka a Kolja od Jana Svěráka.

Mezi soutěžícími, kteří se letos dostali do užšího výběru pro 15 osob, jsou milí soudruzi Andreje Konchalovského! A další turné pro Thomase Winterberga, velkého vítěze letošních evropských filmových cen. Renda Voich znovu:

“Ve srovnání s jiným turné není Charlatan přímým potěšením davu, protože klade více otázek, než dává odpovědi. Podle mého názoru má však na Oscary stále velkou šanci.”

Charlatan je jediným českým konkurentem, který se letos dostal do užšího výběru Oscarů. Animovaný krátký film SH_T HAPPENS v režii studentů FAMU Michaely Mihályi a Dávida Štumpfa, který se kvalifikoval do nominací do roku 2021, nebyl vybrán.

Konečné nominace budou oznámeny 15. března a 33. ročník udílení Oscarů je naplánován na neděli 25. dubna.