„Můžeme vyhrát,“ říká poslanec Nejvyšší rady.

Zatímco se ukrajinský lid nadále brání ruskému útoku, Jevnia Kravčuk, členka Nejvyšší rady, říká, že národ stále hledá tři hlavní věci od Spojených států: těžké zbraně, sankce proti Rusku a finanční pomoc.

„Potřebujeme více zbraní… protože teď Rusové nasazují dělostřelectvo, tanky a všechno, co mají, a bombardují civilisty, aby terorizovali celou zemi,“ řekl Kravčuk v pořadu ‚Tento týden‘ spoluprezentující Martě Radatzové. „Dokud dostaneme víc, než každý den spálíme, můžeme vyhrát a vyhnat Rusy, protože to je způsob, jak to ukončit – ukončit tuto válku.“

Minulý týden prezident Joe Biden oznámil dalších 800 milionů dolarů na pomoc ukrajinskému vojenskému úsilí v oblasti Donbasu a řekl, že zašle Kongresu žádost o dodatečný rozpočet, aby pokračoval v podpoře národa. Nová pomoc zahrnuje dělostřelectvo, protiletadlové rakety a vrtulníky.

Ministryně financí Janet Yellenová ve čtvrtek také oznámila, že ministerstvo poskytne dalších 500 milionů dolarů ve finanční pomoci.

Kravčuk, člen strany ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v národním parlamentu, řekl, že je důležité, aby Spojené státy poskytly útočné zbraně, „protože je to jakousi zelenou pro jiné země v Evropě, například dát tyto zbraně jako studna.“

Ruský prezident Vladimir Putin minulý týden řekl, že Rusko dobylo východní město Mariupol, což Ukrajinci zadrželi, když se 2000 ukrajinských vojáků skrývalo v ocelárně, zatímco pokračovali v boji.

Objevily se také zprávy, že v obleženém městě je stále uvězněno 120 000 civilistů.

Minulý týden se z města podařilo uniknout pouze čtyřem autobusům a několika soukromým vozidlům – první odjel asi za dva týdny.

„Je nějaká šance.“ [a] Humanitární koridor v tomto bodě? „

„Včera Rusové nedovolili provoz humanitárního koridoru,“ řekl Kravčuk. „Stovky lidí se někdy shromáždily, aby se dostali z Mariupolu, a ruští vojáci právě přišli a řekli ne, to nedovolíme.“

Řekla, že ruští vojáci byli „násilně deportováni“ z Ukrajiny do ruského města Vladivostok, vzdáleného tisíce kilometrů.

„Nevíme, jak je dostat zpět na Ukrajinu. Vytáhli tyto lidi z Mariupolu – dali je do likvidačních táborů,“ řekl Kravčuk. „Je to něco, co se v 21. století nemůže stát. A opravdu doufáme, že snad s pomocí dalších západních vůdců, jiných vůdců z podobných světů, budeme schopni dostat děti a ženy, které jsou stále ve sklepích této továrny a uvnitř Mariupolu.“

Zelenskij oznámil, že americký ministr zahraničí Anthony Blinken a ministr obrany Lloyd Austin přijedou v neděli do Kyjeva, aby projednali logistické aspekty poskytování další vojenské pomoci. Američtí představitelé zatím návštěvu nepotvrdili.

Na otázku Radtze o významu této návštěvy ji Kravčuk popsal jako „skutečně symbolický a silný signál Rusku, že Ukrajina nezůstane v této válce sama“.