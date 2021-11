Úterní předpovědi pro kvalifikaci mistrovství světa včetně Walesu

Sports Mole poskytuje předpovědi výsledků všech úterních kvalifikací na mistrovství světa 2022 – předpovědi pro Evropu, včetně Walesu vs. Belgie.

© Reuters

Stále jsem v procesu účasti v kvalifikacích mistrovství světa 2022, Ukrajina Své tažení zakončili ve skupině D pryč do Bosna a Hercegovina Úterní noc.

Domácí s nimi prohráli 3:1 Finsko V předposledním kole se přitom Ukrajina nezúčastnila kvalifikace od remízy s Bosňany minulý měsíc.

Říkáme: Bosna a Hercegovina 0-2 Ukrajina

Ukrajina si rozhodně neumí představit další díl kořisti, když se snaží předstihnout Finsko na druhé místo, a fanoušci musí být ošetřeni ohnivým hostujícím týmem, který pamatuje, jak si užívají některá velká jména.

Bosna by neměla žádnou motivaci hrát si před krajany na něco jiného než na hrdost a ztratila by velkou část ofenzivy s Džekem, takže podporujeme Ukrajinu, aby dokončila práci, za kterou se modlí. Francie Udělat jim laskavost ve stejnou noc.

Náš průvodce partnery Očekávají více než 1,5 gólu.

© Reuters

Po zpečetění svého místa v Kataru zakončila Francie svou kvalifikační kampaň na mistrovství světa 2022 zápasem s druhým Finskem v úterý večer.

Tým Didiera Deschampse skončí na prvním místě poté, co o víkendu porazil Kazachstán o osm bodů, zatímco jejich soupeři se ještě musí zajistit na druhém místě.

Říkáme: Finsko 1-2 Francie

Finsko by mělo přenést souboj na francouzskou stranu, která by mohla trochu sundat nohu z plynu, když už zajišťuje kvalifikaci, ale některé vynucené úpravy v obraně budou bolet domácí.

Muži Canervy se pravděpodobně budou tento týden spoléhat na to, že jim Bosna prokáže laskavost proti Ukrajině, protože přepracovaná francouzská strana bude také chtít skončit silně a měla by se v těsné konkurenci prosadit.

© Reuters

Česká republika Bude usilovat o proklouznutí na druhé místo ve skupině E, aby si zajistil kvalifikaci na mistrovství světa 2022 v procesu, kdy bude hostit Estonsko Úterní noc.

Domácí majitelé jsou aktuálně třetí v divizi, tři body za druhým týmem WalesEstonsko je čtvrté, jeden bod za pátým Běloruskem, které odehrálo všech osm zápasů.

Říkáme: Češi 2:0 Estonsko

Česká republika prostě potřebuje v úterý vyhrát a uvidí, kam je to zavede; Očekáváme, že hostitelé vyhrají rutinním způsobem, a budeme bedlivě sledovat, co se mezi Walesem a Walesem stane Belgie v Cardiffu.

Náš průvodce partnery Očekávají více než 2,5 gólu.

© Reuters

Wales v úterý večer v Cardiffu hostí Belgii s vědomím, že remíza bude stačit k zajištění druhého místa ve skupině E před Českou republikou.

Tým Roba Pagea si již zajistil místo v kvalifikaci mistrovství světa 2022 prostřednictvím Ligy národů UEFA, ale bude rozhodnut zajistit si druhé místo ve skupině, aby si zajistil umístění v semifinále.

Říkáme: Wales 1-1 Belgie

Wales potřebuje bod, aby si zajistil druhé místo v divizi, a mohli jsme vidět, že strana Page, podporovaná bouřlivým místním davem, udělala dost, aby udržela Belgii nerozhodně. Hosté v úterý neměli o co hrát a proti Estonsku v posledním zápase zdaleka nebyli nejlepší.

Náš průvodce partnery Očekávají méně než 3,5 gólu.

© Reuters

Poslední dva týmy ve skupině G zakončí svou kvalifikační kampaň na mistrovství světa 2022 zápasem v úterý večer, a to následovně hora Tarek Vítejte Lotyšsko na stadion Victoria.

Gibraltar vstoupí do soutěže po prohře 6:0 krocan V sobotu přitom Lotyšsko získalo vítaný bod v dálce Norsko V jejich posledním zápase ve stejnou noc.

Říkáme: Gibraltar 0-2 Lotyšsko

Je těžké podpořit Gibraltar se skutečnou sebedůvěrou, ačkoli je to jejich nejjednodušší hra ve skupině. Lotyšsko se ve svých nedávných zápasech ukázalo jako těžké porazit a očekáváme, že návštěvníci dokončí kvalifikační kampaň pozitivně.

Náš průvodce partnery Očekávají výhru venku.

© Reuters

Turecko půjde do černou horu V úterý by jim vědomí vítězství stačilo k zajištění druhého místa v kvalifikační divizi mistrovství světa 2022.

Hosté jsou aktuálně druzí ve skupině G, v bodech se rovnají třetímu Norsku, zatímco Černá Hora je čtvrtá a na této pozici končí bez ohledu na to, co se stane v posledním kole.

Říkáme: Černá Hora 1-2 Turecko

Turecko si zajistí druhé místo ve skupině, pokud v úterý vyhraje, a my očekáváme, že to hosté dotáhnou. Černou Horu posílí pozdní remíza proti Holandsko, ale byla to záležitost vyčerpávající energii a vynikající kvalita Turecka by měla zazářit.

Náš průvodce partnery Očekávají více než 1,5 gólu.

© Reuters

Nizozemsko v úterý přivítá Norsko v Rotterdamu s vědomím, že potřebuje vyhrát, aby si zajistilo první místo ve skupině G a automatické místo na mistrovství světa 2022.

Nizozemsko aktuálně vede tuto divizi o dva body před třetím Norskem, které by také mohlo obsadit první nebo druhé místo v závislosti na výkonu Turecka proti Černé Hoře ve stejnou noc.

Říkáme: Holandsko 2-1 Norsko

To má všechny ingredience vynikající fotbalové hry a bylo by skvělé vidět, jak tato sekce dopadne. Očekáváme, že to bude opravdu těžké a napjaté, ale věříme, že hostitelé budou mít dost na to, aby si zajistili vítězství a místo na mistrovství světa v příštím roce jako vítězové skupiny G.

Náš průvodce partnery Očekávají domácí výhru.

