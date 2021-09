Newyorský Nix splňuje očkovací list na 100 procent

Soupiska New York Knicks je plně roubovaná, takže všichni hráči mohou hrát ve svých domácích zápasech. Kvůli místním předpisům o koronaviru v New Yorku a San Francisku jsou Knicks, Brooklyn Nets a Golden State Warriors povinni očkovat, pokud ze zdravotních nebo náboženských důvodů nevyžadují výjimky. Knicks je prvním z těchto týmů, který řekl, že splnil mandát. „Jsem hrdý na to, že mohu říci, že naše organizace – hráči, trenéři a zaměstnanci – byla očkována na 100 procent,“ řekl generální ředitel Scott Berry Řekl pátek. Generální ředitel Sean Marks Začátkem tohoto týdne řekl, že dva hráči ještě nebudou mít nárok, ale byl si jistý, že každý se bude moci zúčastnit v době, kdy 19. října začíná základní část. Uvedla to Kronika Andrew Wiggins odmítnutí očkování. NBA přezkoumala a zamítla Wigginsovu žádost o náboženskou výjimku z požadavku San Franciska. Tréninkové kempy NBA jsou otevřeny v úterý.

Kompletní seznam výcvikových táborů Celtics

Keltové vyplnili soupisku svého výcvikového tábora přidáním stráží Arciděkan Ryan A Garrison MatthewsPotvrdil to zdroj NBA. Arcidiacono, bývalá hvězda Villanova, měl ve čtyřech sezónách s Bulls průměrně 4,8 bodu, 2,2 asistence na zápas a 37,3% ze svých tří ukazatelů. Matthews strávil poslední dva roky na duo kontraktu s The Wizards. V loňském roce se objevil v 64 hrách, v průměru 5,5 bodu a vytvořil 38,4% ze svých tří ukazatelů. Zdroj uvedl, že oba hráči budou pravděpodobně ve skupině soupeřící o druhé místo Celtics v obousměrné smlouvě.

Napsal Adam Himmelsbach

Bulls Patrick Williams může vynechat začátek sezóny

Útočník Chicago Bulls Patrick Williams Trpí silným podvrtnutím levého kotníku, které by mu mohlo způsobit vynechání začátku sezóny. Tato zpráva je ranou pro tým, který doufá, že se po několika velkých přestupech mimo sezónu dostane do play -off ve Východní konferenci … Manu Ginobili Je zpět u San Antonio Spurs, přičemž klub oznámil jeho jmenování zvláštním poradcem pro basketbalové operace. Ginobili strávil celou svou 16letou kariéru NBA v Tottenhamu a pomohl jim vyhrát čtyři šampionáty.

Fotbal

Brazílie svolává hráče anglické Premier League do kvalifikace

Brazílie povolala do kvalifikace mistrovství světa osm hráčů anglické Premier League, protože doufá, že se vyhne opakování fraškovitých scén, které vedly zdravotníky na hřišti k přerušení zápasu týmu proti Argentině začátkem tohoto měsíce. Angličtí profesionální hráči, kteří povolali trenéra Brazílie Titeho, jsou Alison A Fabinho z Liverpoolu, Ederson A Gabriel Ježíši z Manchesteru City, Emerson Royal ostruhy, Thiago Silva Od Chelsea, záložník Manchesteru United Unikátní A Ravenha z Leedsu. FIFA doufá, že britská vláda včas uvolní karanténní požadavky pro hráče pro tuto skupinu kvalifikací v říjnu … Národní fotbalová liga žen pozastavila rezervní brankář pro Washington Spirit Devon Care U jednoho zápasu kvůli „nedodržení pokynů zaměstnanců“ to byla poslední překážka pro organizaci, která prohrála dva zápasy kvůli porušování předpisů způsobenému pandemií a čelila vnitřním nepokojům.

Tenis

Iga Swiatek se stěhuje do Ostrava Open

špičkový klasifikátor Iga Swiatek Polsko se kvalifikovalo do semifinále Ostrava Open poté, co porazilo sedmé nasazené Elena Rybakina Kazachstán 7-6 (5), 6-2. Vítězka French Open 2020 se poprvé od květnového vítězství v Římě dostala do semifinále, aby připravila zápas proti čtvrtému nasazenému. Maria Scarry Řek Vyloučení vstupu na českou divokou kartu Tereza Martinková 7-5, 6-3 ve čtvrtfinále. Scary si v této sezóně zahraje ve svém šestém semifinále. Také druhý klasifikátor Petra Kvitová Opuštění České republiky Jill Tishman Švýcarsko ve dvou setech – 6-4, 6-4 – zasáhlo 24 vítězů na cestě. V posledním čtvrtfinále Annette Kontaveit Z Estonska naštvalo třetí semeno Belinda Pensic 6-4, 6-3. Dále Kontaveit hraje roli dvojnásobné wimbledonské šampionky Kvitové … obhájkyně titulu John Millman Byl naštvaný na svého australského spoluhráče James Duckworth Ve čtvrtfinále Astana Open, as Alexandr Bublík Také se dostal do semifinále.

smíšený

Bishop Fenwick jmenuje bývalého hlavního lektora novým trenérem

Bishop Fenwick High School najala bývalého Major League Baseball hráče a Peabody národní Matt Antonelli Jako nový trenér baseballu. Antonelli, bývalý výběr prvního kola San Diega Padres v roce 2006 z Wake Forest, odehrál osm sezón ve velkých oborech Padres, Nationals, Orioles, Yankees a Indians. Po své hráčské kariéře pracoval Antonelli jako trenér na Wake Forest University a byl Recruitment Coordinator a Assistant Coach ve společnosti Holy Cross … Vincent Chu Vyhrál mužskou Nebelhorn Trophy, která zajistila třetí vstup do krasobruslení na olympiádě v Pekingu pro USA … Mistrovství světa v silniční cyklistice 2025 bylo uděleno Rwandě v prvním pořádaném africkým národem … Bývalý šampion UFC John Jones Uvězněn v Las Vegas po incidentu v Caesarově paláci, který podle policie vedl k jeho zatčení kvůli obvinění z poškození baterie a auta. Las Vegas policie okamžitě nezveřejnila podrobnosti o incidentu, který vedl k Jonesovu zatčení v 5:45 ráno v letovisku Las Vegas Strip.