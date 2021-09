Annette Kontaveit dosáhla druhého kola v Chicagu | Sportovní

Poté, co vyhrál Mistrovství WTA v Ostravě v České republice, začal mít Kontaveit potíže s udržením podání, ačkoli Pringle jej zrušil do značné míry kvůli stejnému problému. Estonka dvakrát proměnila konverzi na brejkbol, ale potřetí to dokázala a brala set 6: 4.

Druhý set viděl Kontaveit, která se umístila na 23. místě na světě, brzy se zlomila a ocitla se 3: 2 na zápasy, ale pokračovala v dalších čtyřech a tím i setu, 6: 3.

Pringle ve skutečnosti skončil s lepší úspěšností prvního podání (71 procent) než Kontavit (63 procent). Estonka byla při druhém podání výrazně úspěšnější, když ve srovnání s Pringlovým 29 procenty brala 39 bodů a ve srovnání s americkými třemi z osmi proměnila pět bodů z devíti.

Kontaveit zatím vyhrál šest zápasů v řadě, většinou ve dvou setech, a střetne se s 200. světovou dvojkou Mai Hontama (Japonsko), která ve dvou setech vyřadila Caroline Garcia (Francie, svět 59). První kolo hry je v XS Tennis and Education Foundation, která se jako většina amerických soutěží hraje venku na tvrdých kurtech.

–

Sledujte novinky ERR na Sociální síť Facebook A Cvrlikání A nenechte si ujít aktualizaci!