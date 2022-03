Ukrajina usiluje o „okamžité příměří“ a stažení Ruska v prvních přímých rozhovorech během probíhající Putinovy ​​invaze

Kyjev — Ukrajinští a ruští delegáti se v pondělí setkali na prvním přímém jednání mezi oběma zeměmi od zahájení invaze Ruska před pěti dny. Rozhovory trvaly hodiny, a i když přinesly určitou naději na konec války, UkrajinaPrezident a obyvatelé Kyjeva dali jasně najevo, že očekávají malou diskusi. Už během setkání se objevily zprávy o intenzivním ruském bombardování měst na východní Ukrajině.

Rusko nebude vysvětlovat své cíle z rozhovorů, ale Haley Ott z CBS News uvedl, že hlavními požadavky Ukrajiny jsou okamžité příměří a stažení všech ruských sil. Ruští představitelé uvedli, že schůzka skončila brzy večer a že dotčené delegace míří zpět do svých hlavních měst, aby projednaly jednání.

Ukrajinské hlavní město Kyjev byl v pondělí stále ve stavu nejvyšší pohotovosti, ale obyvatelé mohli opustit své domovy a přístřešky poprvé od sobotní noci, kdy místní vláda – připravující se na eskalaci ruského obležení města – oznámila, že kdokoli ven v ulicích by s ním zacházeli jako s nepřítelem.

Ruský transportér hoří vedle těla neidentifikovaného vojáka během bojů mezi ruskými a ukrajinskými ozbrojenými silami v Charkově na východní Ukrajině, 27. února 2022. Serge Popock/AFP/Getty



Několik hodin před zahájením rusko-ukrajinských jednání na místě poblíž hranic s Běloruskem ukrajinští představitelé uvedli, že Rusko přes noc znovu bombardovalo velká města. Představitelé obrany uvedli, že Charkov, druhé největší město Ukrajiny, se dostalo pod intenzivní dělostřelecké bombardování poté, co ho ukrajinské síly den předtím znovu dobyly od ruských sil.

Na Ukrajině byly hlášeny výbuchy. (24. února 2022) Zprávy CBS



Mezitím rostl tlak na ruského vůdce Vladimira Putina, protože se sešlo celé Valné shromáždění OSN mimořádné mimořádné zasedání diskutovat o krizi den poté, co Putin oznámil, že uvedl své jaderné síly do pohotovosti v reakci na to, co prohlásil za „agresivní prohlášení“ NATO, a potrestal sankce ze strany nejbohatších zemí světa.