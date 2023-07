Türkiye podpoří členství Švédska v NATO – Stoltenberg

Šéf vojenské aliance Jens Stoltenberg řekl, že turecký prezident Recep Tayyip Erdogan souhlasil s podporou švédské snahy o vstup do NATO.

Mezitím švédský premiér Ulf Kristersson řekl: „Jsem velmi šťastný, je to dobrý den pro Švédsko.“

Vůdce NATO to označil za „historický krok“, ale zdůraznil, že nelze stanovit žádné „jasné datum“ pro vstup Švédska do vojenské aliance – protože to závisí na tureckém parlamentu.