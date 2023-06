Brexit: Takto může Británie skutečně vstoupit do Evropské unie

Přihlaste se k odběru našeho bezplatného e-mailu o Brexitu i mimo něj a získejte nejnovější titulky o tom, co Brexit znamená pro Spojené království Přihlaste se k odběru našeho e-mailu o Brexitu a získejte nejnovější informace

Kdybyste dnes požádali britskou veřejnost, aby hlasovala, chtěla by být v Evropské unii – to je verdikt průzkumníků. Tak co nám v tom brání?

Přestože se veřejné mínění proti brexitu vymezuje silněji než kdy dříve, žádná velká politická strana nyní nenabízí druhé referendum.

Ale představme si, že politická třída se v roce 2023 oddala náladám většiny Britů. Jak lze Brexit zvrátit?

Remainer Gina Miller, která se do popředí dostala v roce 2017, když její soud vyzval k zastavení odchodu vlády z Evropské unie bez parlamentního hlasování, má plán.

Je to proveditelné, říká – ale nebude to snadné.

Právnička Gina Millerová zahnala vládu kvůli brexitu k soudu (Getty Images)

„Ať už průzkumy veřejného mínění a lítost a pocity lidí ukážou cokoli, Spojené království prostě nemůže vstoupit do EU, aniž by pochopilo řádný proces,“ řekla. The Independent.

„Podle práva EU je nyní Spojené království třetí zemí, takže bude muset znovu podat žádost a projít celým procesem přistoupení od nuly, podle článku 49 Smlouvy o Evropské unii.“

Jaké podmínky musí Británie splnit?

Článek 49 – poněkud méně známá sestra článku 50 (formální proces odchodu z Evropské unie) – je článkem smlouvy EU upravující přistoupení k bloku.

Uvádí, že „jakákoli evropská země“, která respektuje společné hodnoty EU a je „odhodlána je prosazovat, může požádat o členství v Unii“.

Mezi tyto hodnoty patří „lidská důstojnost, svoboda, demokracie, rovnost a právní stát“. Jinými slovy, Británie bude muset zajistit, aby její domov byl v dobrém stavu.

Británie bude muset splnit takzvaná „kodaňská kritéria“ – efektivní tržní ekonomiku, institucionální kapacitu vypořádat se s právem EU a především politickou stabilitu, která zaručí demokracii a právní stát.

K zahájení rozhovorů bude také potřebovat zelenou od Evropské komise a Evropské rady.

Miller jako nedávný člen věří, že Spojené království by s touto fází nemělo mít žádné problémy.

„Nemůžeme očekávat, že Spojené království nesplní smlouvu a kodaňská kritéria, takže je nepravděpodobné, že se Spojené království setká s problémy,“ řekla.

Co se stane dál?

Jakmile rozhovory začnou, nemusí to být tak rychlé.

„V průměru trvalo stávajícímu členovi téměř devět let od podání žádosti o členství po podpis smlouvy o přistoupení,“ uvedl Miller a uvedl příklady včetně Kypru, České republiky, Estonska, Maďarska, Lotyšska a Litvy.

Ale Británie bude mít nad těmito zeměmi výhodu – své nedávné členství.

„Vzhledem k tomu, že se Spojené království výrazně neodchýlilo od předpisů EU a zachovává si stabilní ekonomiku a dobře fungující politické instituce, mělo by být přistoupení rychlejší,“ řekla.

To je právě teď. „Pokud konzervativci vyhrají všeobecné volby v roce 2024 a budou i nadále stanovovat nízkou agendu proti distancování se, proti lidským právům a proti mezinárodnímu právu, bude to ještě obtížnější,“ řekl Miller.

„Vzhledem k tomu, že Švédsku a Finsku uběhly jen tři roky od podání žádosti po podpis smlouvy o přistoupení, nevidíme důvod, proč by tento časový rámec nebyl pro Spojené království proveditelný.

A co stažení Británie?

Když bylo Spojené království členem Evropské unie, mělo řadu výjimek: například přijalo euro jako měnu a přijalo určité části své politiky v oblasti vnitřních věcí. Těšila se také speciální slevě v rozpočtu.

Miller vysvětluje, že navzdory podmínkám vlastního členství není jedinečné.

„Dánsko musí odstoupit od eura a Irsko musí vystoupit ze Schengenu (dohoda o uvolněných hraničních kontrolách),“ uvedla.

Chorvatsko, Kypr, Rumunsko a Bulharsko se dosud k schengenskému prostoru nepřipojily, ale jsou ze zákona zavázány tak učinit.

Sedm zemí – Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Švédsko – jsou členy Evropské unie, ale nepoužívají euro.

Miller argumentoval: „Možná budeme muset připustit, že snížení rozpočtu a opatření pro spravedlnost a vnitřní věci mohou být problematičtější, ale protože Spojené království je členem Evropské unie, z něhož má prospěch jak Spojené království, tak EU, musí být Spojené království pevné při jakémkoli vyjednávání. „.

Takže to je ono?

Británie bude potřebovat souhlas všech členských států – a Evropského parlamentu – než se bude moci formálně připojit.

„Článek 49 SEU říká, že členské státy musí před přijetím nového člena souhlasit jednomyslně, stejně jako parlament musí souhlasit absolutní většinou svých členů,“ řekl Miller.

Pokud budou všechna jednání úspěšně uzavřena, bude následovat ratifikace a implementace. Překážky nejsou nepřekonatelné – kde je vůle, tam je cesta! „

Miller řekl, že hlavní překážky návratu Spojeného království do EU jsou „primárně politické, nikoli právní“.

Dodala: „Souhlasím s tím, že kvůli špatné víře posledních sedmi let bude Evropská unie opatrná, ale návrat Spojeného království je v zájmu všech členských států Evropské unie.“