Živé sledování Elsy: vydávání varování před tropickými bouřemi podél pobřeží New Yorku, New Jersey a CTT; Sledujte záplavy přes Tri-State

NEW YORK (WABC) – Tropická bouře Elsa zesiluje, jak se i nadále pohybuje po pobřeží s maximálním trvalým větrem nyní rychlostí 50 mph.

Varování před tropickou bouří byla vydána z New Jersey do Massachusetts, když se Elsa blíží k Tri-State.

Národní hurikánové centrum říká, že Elsa nadále přináší velmi silný déšť a silný místní vichřice do částí středního Atlantiku, přičemž účinky deště / větru zasáhly jihovýchodní Virginii a jižní Maryland.

Maximální rychlost větru se blíží 50 mph s vyššími poryvy větru.

Poslední skladba pro bouři Amy Friese, meteorologka:

Očekává se, že bouře přinese do naší oblasti silný déšť později ve čtvrtek večer v pátek.

Národní meteorologická služba říká, že tropický systém může produkovat 2 až 3 palce deště, s místním vyšším potenciálem.

Varování před tropickými bouřemi platí pro pobřežní New Jersey, podél Long Islandu od East Rockaway Inlet na východní konec podél jižního pobřeží a od Port Jefferson na východ na North Shore, a od New Haven, Connecticut po Sagamore Beach, Massachusetts, včetně mysu Cod, Block Island, Martha’s Vineyard, Nantucket.

Tropická bouře Elsa ve středu pozdě ráno dorazila v Taylor County podél severního pobřeží Floridy.

Co může oblast New Yorku očekávat

Elsa začne brát svůj přístup pozdě večer do pátečního rána.

Míra srážek pravděpodobně překročí jednu za hodinu po více než hodinu mezi 12:00 a 6:00.

Existuje přiměřený nejhorší případ pro špičkové větry o rychlosti 25 až 30 mil za hodinu s nárazy větru od 35 do 40 mil za hodinu, s nejsilnějším větrem podél pobřeží.

Centrum Elsa projde rychle na jihovýchod od města mezi 5:00 – 8:00.

Silný déšť bude přerušovaně pokračovat až do časného rána a v poledne začne ubývat.

Větry se začnou uvolňovat kolem poledne rychlým zlepšením podmínek očekávaných po 14:00.

Od dnešního dne do pátku se očekává úhrn srážek 2,00 – 3,00 palce, místně je možné vyšší množství.

Vysoké riziko život ohrožujících rip proudů bude pokračovat až do pátku a možná i soboty.

Zatímco Elsa může přinést přívalové deště, rychlý pohyb bouře by měl pomoci snížit silné srážky a riziko rozsáhlých záplav.

Elsa bude také následovat dostatečně blízko a bude mít dostatek energie, aby přivedla poryvy větru o rychlosti 40 až 60 mph na pobřeží New Jersey a Long Island.

Pokud se Elsina cesta otočí na daleký západ, může se do vnitrozemí pohybovat silný déšť a nárazový vítr.

Zůstaňte u týmu Eyewitness News AccuWeather a získejte aktualizace.

